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“Merecemos perder”: Niko Kovac faz dura avaliação do Borussia Dortmund após derrota surpreendente para o Bodo/Glimt na Champions League
Técnico croata critica duramente atuação apática
O técnico de 55 anos não poupou críticas ao avaliar a alarmante falta de paixão e intensidade de sua equipe após a derrota por 1 a 0 na Noruega, na quarta-feira. O resultado frustrante estragou a primeira partida do treinador desde que assinou uma prorrogação de contrato com os aurinegros até junho de 2029, no início desta semana. Aos 52 minutos, Fredrik Sjovold marcou após cruzamento de Sondre Auklend, superando Gregor Kobel no canto mais próximo e garantindo os três pontos.
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Rodízio do elenco dá errado na Noruega
Depois de já surpreender os favoritos Manchester City e Inter de Milão na temporada passada, os donos da casa dominaram o início da partida com Sondre Fet, Jens Petter Hauge e Andreas Helmersen. Kovac reagiu aos 60 minutos com quatro substituições, colocando Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson e Ethan Nwaneri em campo, mas o goleiro Nikita Haikin fez grandes defesas em uma sequência de finalizações de Nmecha e Nwaneri nos minutos finais.
Ao admitir, em entrevista à DAZNapós a partida, que sua equipe foi inferior ao adversário ao longo do confronto, Kovac disse: "Basicamente, não entramos no jogo até sofrermos o gol. No primeiro tempo, não jogamos com a entrega, a intensidade nem o futebol de que precisamos para vencer.
"Só depois das quatro substituições conseguimos entrar melhor no jogo e assumir um pouco o controle. Mas, até aquele momento, o adversário era claramente a melhor equipe. Então não podemos reclamar. Merecemos perder o jogo."
Ao assumir a responsabilidade depois que sua decisão de mudar a escalação titular não deu resultado, ele prosseguiu: "No fim das contas, todos os jogadores do nosso elenco têm qualidade para jogar. Hoje, isso não funcionou. Preciso dizer isso com toda a clareza.
"Sou o responsável por isso. Fui eu quem escolheu o time, mas hoje simplesmente faltou entrega. Eles fizeram isso muito melhor e, por isso, abriram o placar com justiça. Só então acordamos, mas àquela altura já era tarde demais."
Ataque previsível não consegue furar a defesa
O revés de quarta-feira significa que o Dortmund segue sem vencer adversários noruegueses em quatro confrontos pela Champions League, com dois empates e duas derrotas. Além disso, o BVB perdeu quatro jogos consecutivos fora de casa na principal competição europeia pela terceira vez em sua história, igualando sequências anteriores entre 1956 e 1958 e de 2019 a 2020.
Ao criticar a lentidão de sua equipe com a bola, Kovac acrescentou: “Hoje não fomos nada bem com a bola. O adversário foi muito mais rápido, muito mais ágil e atacou os espaços às nossas costas muito melhor do que nós.
“Jogamos todas as bolas nos pés, nenhuma nas costas da linha defensiva. Se você não joga nas costas da defesa, não consegue esticar o adversário nem desorganizar sua estrutura defensiva.”
Ao cobrar uma reação imediata antes da visita ao Union Berlin pela Bundesliga no sábado, o treinador afirmou: “Sabemos o que será necessário em Berlim. Será outro jogo intenso, com muita entrega, paixão e determinação.
“Só então poderemos começar a jogar futebol. Se acharmos que podemos simplesmente ir até lá e jogar futebol, já vimos vezes suficientes que não funciona assim. Por isso, temos de estar prontos desde o início.”
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Desafio nacional exige resposta imediata
Voltar de mãos vazias do Círculo Polar Ártico deixa o Dortmund precisando se recuperar rapidamente antes de um compromisso difícil pela Bundesliga neste fim de semana. A viagem de sábado à capital alemã para enfrentar o Union será um duro teste de caráter para a equipe de Kovac, que busca manter o bom início de campanha perto do topo da tabela. Os jogadores de peso que começaram no banco de reservas no meio da semana devem voltar ao time titular para tentar evitar duas derrotas consecutivas fora de casa.
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