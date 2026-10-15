Depois de já surpreender os favoritos Manchester City e Inter de Milão na temporada passada, os donos da casa dominaram o início da partida com Sondre Fet, Jens Petter Hauge e Andreas Helmersen. Kovac reagiu aos 60 minutos com quatro substituições, colocando Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson e Ethan Nwaneri em campo, mas o goleiro Nikita Haikin fez grandes defesas em uma sequência de finalizações de Nmecha e Nwaneri nos minutos finais.

Ao admitir, em entrevista à DAZNapós a partida, que sua equipe foi inferior ao adversário ao longo do confronto, Kovac disse: "Basicamente, não entramos no jogo até sofrermos o gol. No primeiro tempo, não jogamos com a entrega, a intensidade nem o futebol de que precisamos para vencer.

"Só depois das quatro substituições conseguimos entrar melhor no jogo e assumir um pouco o controle. Mas, até aquele momento, o adversário era claramente a melhor equipe. Então não podemos reclamar. Merecemos perder o jogo."

Ao assumir a responsabilidade depois que sua decisão de mudar a escalação titular não deu resultado, ele prosseguiu: "No fim das contas, todos os jogadores do nosso elenco têm qualidade para jogar. Hoje, isso não funcionou. Preciso dizer isso com toda a clareza.

"Sou o responsável por isso. Fui eu quem escolheu o time, mas hoje simplesmente faltou entrega. Eles fizeram isso muito melhor e, por isso, abriram o placar com justiça. Só então acordamos, mas àquela altura já era tarde demais."