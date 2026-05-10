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"Merece estar no topo do mundo" - Elliot Anderson pode deixar o Nottingham Forest em meio a rumores de transferência para o Manchester United e o Manchester City, admite Vitor Pereira
Pereira não tem certeza sobre o futuro de Anderson
Pereira admitiu não ter certeza se Anderson fará parte do elenco na próxima temporada. O meio-campista marcou o gol de empate aos 88 minutos, garantindo ao Forest um empate em 1 a 1 contra o Newcastle United, seu ex-clube, na tarde de domingo. Pereira fez uma avaliação sincera quando questionado sobre o futuro de Anderson após a partida, dizendo: “Não posso dizer [se ele vai ficar], não tenho a resposta. Sei que ele merece o topo do mundo. Sei que ele é nosso jogador, e precisamos aproveitá-lo, porque já trabalhei com jogadores de grande talento, mas encontrar um jogador de ponta com esse caráter não é fácil. Não estou pensando na próxima temporada. Estou pensando em terminar esta temporada na melhor posição possível.”
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Clubes de Manchester de olho em jogador avaliado em 120 milhões de libras
O United e o City estão acompanhando a situação de perto. No entanto, a ESPN afirma que o United está relutante em entrar em uma guerra de lances pelo Anderson, cujo preço estimado é de 120 milhões de libras. A incrível ascensão do meio-campista é ainda mais comovente devido à recente tragédia pessoal que viveu, tendo jogado poucos dias após o funeral de sua mãe. “É difícil para mim, e para todos, entender o que ele está sentindo por dentro”, observou Pereira. “No aquecimento, meus assistentes me disseram: ‘Elliot está em grande forma hoje’. Toda vez que ele chutava a gol, marcava. Ele teve o funeral da mãe há dois dias; não falei com ele, mas acredito que ele queira homenagear a mãe com um gol.”
Howe lamenta a dolorosa saída do Newcastle
Ver Anderson se destacar em outro clube é difícil para o técnico do Newcastle, Eddie Howe, que teve que vendê-lo por apenas 35 milhões de libras para cumprir as Regras de Lucro e Sustentabilidade. “Foi algo de que nos arrependemos na hora”, admitiu Howe. “Sabíamos que seria uma transferência muito, muito dolorosa, mas que precisávamos fazer. Não tivemos escolha, mas foi provavelmente a transferência mais relutante que já fiz, porque conhecíamos a qualidade do jogador. Nós o vimos de perto por vários anos treinando conosco. Ele estava começando a se firmar no time e, para mim, no final daquela temporada, estava sendo realmente eficaz em várias posições diferentes. Dói muito vê-lo fazer isso contra nós hoje; ele vai ter uma carreira fantástica, onde quer que vá, onde quer que sua carreira o leve. Ele é um ótimo rapaz também, então é doloroso para nós aceitar isso, mas ele é um jogador excepcional.”
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E agora?
Olhando para o futuro, Anderson passará a concentrar-se em garantir um papel de destaque na seleção inglesa para a próxima Copa do Mundo. Além disso, embora o Nottingham Forest espere desesperadamente manter seu craque, a atração financeira avassaladora e o fascínio da Liga dos Campeões oferecidos por seus pretendentes de elite tornam altamente provável uma lucrativa transferência neste verão.