"Merece estar no topo do mundo" - Elliot Anderson pode deixar o Nottingham Forest em meio a rumores de transferência para o Manchester United e o Manchester City, admite Vitor Pereira

Ver Anderson se destacar em outro clube é difícil para o técnico do Newcastle, Eddie Howe, que teve que vendê-lo por apenas 35 milhões de libras para cumprir as Regras de Lucro e Sustentabilidade. “Foi algo de que nos arrependemos na hora”, admitiu Howe. “Sabíamos que seria uma transferência muito, muito dolorosa, mas que precisávamos fazer. Não tivemos escolha, mas foi provavelmente a transferência mais relutante que já fiz, porque conhecíamos a qualidade do jogador. Nós o vimos de perto por vários anos treinando conosco. Ele estava começando a se firmar no time e, para mim, no final daquela temporada, estava sendo realmente eficaz em várias posições diferentes. Dói muito vê-lo fazer isso contra nós hoje; ele vai ter uma carreira fantástica, onde quer que vá, onde quer que sua carreira o leve. Ele é um ótimo rapaz também, então é doloroso para nós aceitar isso, mas ele é um jogador excepcional.”