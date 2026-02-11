“Merda! Será que vou ser tratado como o Beckham?” – David Seaman fala abertamente sobre seus receios de uma reação violenta após o gol de Ronaldinho em cobrança de falta na Copa do Mundo de 2002.

Seaman foi surpreendido pelo ícone do Barcelona Ronaldinho no torneio disputado no Japão e na Coreia do Sul, com seu chute de longa distância indo parar no fundo da rede e dando ao Brasil uma vantagem de 2 a 1. Os Três Leões não conseguiram empatar, o que resultou na sua eliminação do torneio nas quartas de final, levando o ex-goleiro do Arsenal a se perguntar como seria recebido ao retornar à Inglaterra.

De fato, Beckham foi completamente vilipendiado pela imprensa, bem como por um número significativo de torcedores ingleses, por seu papel na derrota do país para a Argentina em 1998. Seu cartão vermelho por dar uma rasteira em Simeone levou a uma enxurrada de insultos muitas vezes inaceitáveis, que afetaram gravemente o ex-ala do Manchester United e sua família.

Depois de ser questionado por Adebayo Akinfenwa sobre aquele livre de Ronaldinho, Seaman admite que pensou em Beckham e na reação negativa que poderia seguir-se: “Ele marca aquele golo e ainda temos meia hora pela frente. E agora estamos na fase eliminatória. Estou em campo pensando comigo mesmo: 'Merda, se o placar continuar assim, vou ser tratado como Beckham foi em 98?

Esse tipo de coisa passa pela sua cabeça. Quando os riscos são tão altos... no final, eu fiquei bem, tudo bem, perdemos por 2 a 1, aquele gol nos custou caro, mas quando cheguei em casa, pousamos em Heathrow e havia muitos torcedores ingleses e todos começaram a cantar meu nome. Graças a Deus por isso.”

Questionado se Ronaldinho pretendia chutar a gol daquela distância, Seaman acrescentou: “Logo após o jogo, Gilberto Silva me disse que ele não tinha essa intenção. Mas não importa. A bola entrou mesmo assim. Já me disseram várias vezes que ele não tinha essa intenção.

O engraçado é que estávamos jogando o Soccer Aid [em 2016] e ele estava jogando pelo Rest of the World, e ele teve uma falta em uma posição semelhante, e eu simplesmente voltei para o gol, fiquei parado e apontei para o canto superior. 'Vá em frente, veja se consegue fazer de novo!' E ele estava rindo muito.”