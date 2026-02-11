Getty/GOAL
“Merda! Será que vou ser tratado como o Beckham?” – David Seaman fala abertamente sobre seus receios de uma reação violenta após o gol de Ronaldinho em cobrança de falta na Copa do Mundo de 2002.
“Graças a Deus por isso.”
Seaman foi surpreendido pelo ícone do Barcelona Ronaldinho no torneio disputado no Japão e na Coreia do Sul, com seu chute de longa distância indo parar no fundo da rede e dando ao Brasil uma vantagem de 2 a 1. Os Três Leões não conseguiram empatar, o que resultou na sua eliminação do torneio nas quartas de final, levando o ex-goleiro do Arsenal a se perguntar como seria recebido ao retornar à Inglaterra.
De fato, Beckham foi completamente vilipendiado pela imprensa, bem como por um número significativo de torcedores ingleses, por seu papel na derrota do país para a Argentina em 1998. Seu cartão vermelho por dar uma rasteira em Simeone levou a uma enxurrada de insultos muitas vezes inaceitáveis, que afetaram gravemente o ex-ala do Manchester United e sua família.
Depois de ser questionado por Adebayo Akinfenwa sobre aquele livre de Ronaldinho, Seaman admite que pensou em Beckham e na reação negativa que poderia seguir-se: “Ele marca aquele golo e ainda temos meia hora pela frente. E agora estamos na fase eliminatória. Estou em campo pensando comigo mesmo: 'Merda, se o placar continuar assim, vou ser tratado como Beckham foi em 98?
Esse tipo de coisa passa pela sua cabeça. Quando os riscos são tão altos... no final, eu fiquei bem, tudo bem, perdemos por 2 a 1, aquele gol nos custou caro, mas quando cheguei em casa, pousamos em Heathrow e havia muitos torcedores ingleses e todos começaram a cantar meu nome. Graças a Deus por isso.”
Questionado se Ronaldinho pretendia chutar a gol daquela distância, Seaman acrescentou: “Logo após o jogo, Gilberto Silva me disse que ele não tinha essa intenção. Mas não importa. A bola entrou mesmo assim. Já me disseram várias vezes que ele não tinha essa intenção.
O engraçado é que estávamos jogando o Soccer Aid [em 2016] e ele estava jogando pelo Rest of the World, e ele teve uma falta em uma posição semelhante, e eu simplesmente voltei para o gol, fiquei parado e apontei para o canto superior. 'Vá em frente, veja se consegue fazer de novo!' E ele estava rindo muito.”
Dizendo não a Sir Alex e ao Manchester United
Seaman conquistou um status lendário no Arsenal por suas contribuições, que o levaram a ajudar a conquistar dois títulos da Premier League e quatro Copas da Inglaterra. Antes de se juntar ao Gunners, no entanto, ele teve a chance de se transferir para o Manchester United.
Revelando uma ligação que recebeu de Sir Alex Ferguson, Seaman diz: “Ele (Sir Alex) ligou e disse: ‘Vou contratá-lo no verão — quero que você seja meu goleiro’. Eu respondi: 'Ok!' Desliguei o telefone e pensei: 'Vou ser jogador do Manchester United'. Literalmente uma semana depois, o Arsenal fez uma oferta por mim.
Sir Alex queria que eu esperasse até o verão para que não houvesse nenhuma taxa, já que meu contrato estava vencendo. O Arsenal fez uma oferta por mim pouco antes do fim do prazo para transferências. Eu morava em Londres há quatro anos, quando estava no QPR, minha família estava estabelecida... então fui conversar com o Arsenal, concordamos em tudo, mas havia um problema: um jogador tinha que sair, e esse jogador era John Lukic. Nós éramos amigos. Ele disse: 'Não, eu não vou a lugar nenhum', então o acordo não foi adiante. Eu não assinei.”
Seaman acabaria por se transferir para o clube do norte de Londres em 1990, depois de o então guarda-redes do Arsenal, Lukic, ter sido transferido, e viria a fazer mais de 500 jogos em todas as competições pelos Gunners.
Aquela defesa contra o Sheffield United
Em 2003, Seaman fez o que é frequentemente descrito como uma das melhores defesas já vistas no futebol inglês, durante uma vitória na semifinal da FA Cup contra o Sheffield United, em Old Trafford. Lançando seu braço direito, o ex-goleiro da Inglaterra conseguiu milagrosamente impedir Paul Peschisolido de cabecear para o empate à queima-roupa, com Seaman admitindo que não percebeu na hora que a defesa entraria para a história.
Ele diz: “Quando o escanteio é cobrado, há alguns rebotes, pessoas tentando cabecear para o gol, então eu fui para uma posição e depois tive que voltar para outra posição para o que eu achava que seria uma cabeçada para o gol. Então a bola acaba voltando para Peschisolido, ele cabeceia ou dá de ombro, o que é bom para mim, pois me dá um pouco de tempo. Mas lembro-me de mergulhar para trás e pensar: 'Não posso levar isso comigo porque vou entrar no gol'. Então, eu a pego, acabo entrando no gol e, quando olho para cima, vejo [Phil] Jagielka, que vai rebater a bola... e ele manda por cima da trave. Graças a Deus. Se tivesse entrado, ninguém falaria sobre [a defesa].
“Você sempre precisa de um pouco de sorte. Só quando vi na TV... Eu pensei: 'Foi bom'. Se você olhar para a defesa, observe minha cara quando me levanto, estou muito sério. Lembro que Ashley [Cole] veio até mim, não sei o que ele disse, provavelmente xingou-me, dizendo como tinha sido bom. Mas então vi na TV e pensei: 'Uau, foi bom'.”
