Mercado de transferências não atendeu às necessidades! A estagnação de um “jogador de futebol incrível” é, em grande parte, culpa do próprio BVB

O zagueiro, emprestado pelo Borussia Dortmund ao VfL Bochum por um ano desde o início da temporada, referia-se assim à sua estreia muito comentada pelo BVB. Wätjen, que até então não havia disputado nenhuma partida como profissional, foi lançado à ação pelo técnico Edin Terzic há dois anos, no início de maio, na 32ª rodada contra o FC Augsburg.

O jovem se saiu com brilhantismo. Na penúltima partida em casa do ícone do Borussia, Marco Reus, ele deu a assistência para o 4 a 1, atuando como parte ofensiva de uma dupla de meio-campistas. Justamente Reus! “Quando eu era pequeno, eu entrava em campo com ele”, revelou Wätjen depois à Sky. “No campo de treinamento, eu ainda mostrei as fotos para ele.”

Os elogios foram muitos para Wätjen, que jogava no BVB desde a categoria sub-10, passou por todas as categorias de base e, na semana seguinte, recebeu mais 15 minutos de jogo de Terzic. “Kjell fez uma partida incrível. Um jogador demais!”, disse Reus. O diretor esportivo Sebastian Kehl elogiou: “Na verdade, não dá para ter uma estreia melhor do que essa.” E Terzic elogiou: “A atuação dele foi extremamente boa. Ele foi muito corajoso e não precisou de um minuto sequer para entrar no jogo, já pediu a bola logo no início e resolveu situações difíceis.”