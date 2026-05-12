É sinal de maturidade e reflexão dizer frases como essas, especialmente nessa idade. E o próprio Kjell Wätjen admite que é alguém que pensa muito nas coisas. “Às vezes, eu gostaria que as coisas não tivessem corrido tão bem. Também para frear um pouco a mim mesmo e as expectativas que eu tinha e ainda tenho. Mas, no meu caso, tudo aconteceu muito rápido”, declarou o jovem de 20 anos em meados de outubro ao Sport1.
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Mercado de transferências não atendeu às necessidades! A estagnação de um “jogador de futebol incrível” é, em grande parte, culpa do próprio BVB
O zagueiro, emprestado pelo Borussia Dortmund ao VfL Bochum por um ano desde o início da temporada, referia-se assim à sua estreia muito comentada pelo BVB. Wätjen, que até então não havia disputado nenhuma partida como profissional, foi lançado à ação pelo técnico Edin Terzic há dois anos, no início de maio, na 32ª rodada contra o FC Augsburg.
O jovem se saiu com brilhantismo. Na penúltima partida em casa do ícone do Borussia, Marco Reus, ele deu a assistência para o 4 a 1, atuando como parte ofensiva de uma dupla de meio-campistas. Justamente Reus! “Quando eu era pequeno, eu entrava em campo com ele”, revelou Wätjen depois à Sky. “No campo de treinamento, eu ainda mostrei as fotos para ele.”
Os elogios foram muitos para Wätjen, que jogava no BVB desde a categoria sub-10, passou por todas as categorias de base e, na semana seguinte, recebeu mais 15 minutos de jogo de Terzic. “Kjell fez uma partida incrível. Um jogador demais!”, disse Reus. O diretor esportivo Sebastian Kehl elogiou: “Na verdade, não dá para ter uma estreia melhor do que essa.” E Terzic elogiou: “A atuação dele foi extremamente boa. Ele foi muito corajoso e não precisou de um minuto sequer para entrar no jogo, já pediu a bola logo no início e resolveu situações difíceis.”
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Nuri Sahin se identificou com Kjell Wätjen
Isso diz muito sobre o mundo do futebol profissional e o impacto da mídia, quando basta um único jogo muito bom para despertar sentimentos tão contraditórios em relação a um jogador tão jovem. Pois não é como se Wätjen tivesse caído num buraco depois disso, razão pela qual ele se encontra atualmente na 2ª Divisão.
“Vejo no Kjell o mesmo problema que tive no meu segundo ano como profissional”, disse algumas semanas depois o sucessor de Terzic, Nuri Sahin, que tinha grande admiração por Wätjen. “No primeiro ano, ninguém te conhece, você é a estrela em ascensão e todos te elogiam e te amam. E no segundo ano, você precisa mostrar o que vale.”
Sahin ainda deu a Wätjen mais duas oportunidades como profissional, mas o próximo passo ele deveria dar principalmente na 3ª Divisão, no time sub-23. Quando as coisas finalmente deram errado com Sahin e Niko Kovac assumiu, não havia mais espaço para inexperiência. Wätjen teve que voltar definitivamente para o time reserva. Lesões menores também o prejudicaram.
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O BVB empresta Wätjen ao Bochum, apesar da necessidade do clube
No final da temporada, ele conseguiu se estabilizar e ainda marcou cinco gols em 20 partidas da Terceira Divisão, mas com o rebaixamento do time sub-23 para a Liga Regional, ficou claro: Wätjen precisava de uma etapa intermediária.
Ele encontrou essa etapa no time vizinho, o Bochum, recém-rebaixado da Bundesliga, e o acordo de empréstimo foi fechado bem antecipadamente. Para Wätjen, muito apegado à sua terra natal, que saiu pela primeira vez da casa dos pais em Gevelsberg, a apenas 30 quilômetros de distância, era, no papel, uma parada ideal.
Mas o BVB, é preciso dizer isso claramente, aparentemente não tinha em mente que não havia uma necessidade tão urgente pela posição de Wätjen como meia-armador no Bochum. Com menos de duas semanas de férias, ele finalmente começou a treinar no VfL, depois de ter disputado o Euro Sub-19 da DFB na Romênia.
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Kjell Wätjen enfrenta um início difícil no VfL Bochum
Lá, seu início foi ruim em vários aspectos. Sob o comando de Dieter Hecking, o Bochum perdeu sete das oito partidas, e em metade delas Wätjen estava no time titular. E já tinha que atuar nas laterais ofensivas. Isso também teve a ver com azar: justamente o jovem Cajetan Lenz, que na pré-temporada deveria apenas dar uma experimentada, convenceu na posição 6 logo de cara e se tornou titular. O meio-campista Mats Pannewig também levava vantagem sobre Wätjen. O capitão Matus Bero era titular garantido, e na função mais ofensiva, Francis Onyeka era importante demais para o VfL.
É verdade que a situação melhorou para Wätjen sob o comando do sucessor de Hecking, Uwe Rösler; especialmente no outono, ele passou por uma boa fase e marcou seu único gol até então na vitória por 2 a 0 em casa contra o Magdeburg. E isso, vale ressaltar, como substituto do lesionado Gerrit Holtmann nas alas ofensivas. Lá, Wätjen demonstrou sobretudo sua resistência, embora, apesar de certa capacidade de arrancada, não tenha a alta velocidade final de Holtmann.
No entanto, a breve pausa no inverno não se revelou ideal para ele. Wätjen passou por uma fase de baixa, além disso, Holtmann estava novamente em forma no início da segunda metade da temporada. Para Wätjen, então, não havia mais espaço, especialmente depois que Rösler ajustou seu estilo de jogo. Agora, o foco principal é: bola longa para a frente, recuperar os rebotes e jogar diretamente para as alas velozes, Holtmann e Farid Alfa-Ruprecht.
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Um ano decepcionante em 2026 para Kjell Wätjen
"Temos muitas alternativas nas posições dele e o princípio do mérito se aplica a todos. Ele passou por uma pequena queda de rendimento, o que é totalmente normal em jogadores jovens", disse Rösler em meados de fevereiro ao Sport1. No entanto, ele não negou a ambição de Wätjen: "Nos treinos, ele se empenha muito. Acabei de ter uma longa conversa com ele. Mentalmente, ele está em boa forma. Eu disse a ele: continue assim, sua chance vai chegar. Para mim, ele é um jogador importante, com quem eu gostaria de trabalhar além desta temporada — se for possível.”
No entanto, apenas duas partidas como titular em 2026 e um total de sete jogos sem um único minuto em campo dizem o contrário. É altamente provável que também não haja uma prorrogação do contrato de Wätjen, que ainda está vinculado ao BVB até 2028, na Castroper Straße.
Isso não depende do próprio Wätjen. Ele já enfatizou que poderia se imaginar permanecendo no clube. Mas o Bochum não pode arcar com uma transferência definitiva. Um novo empréstimo contraria o desejo do clube de manter o número de jogadores emprestados o mais baixo possível. Os talentos do próprio clube devem receber mais tempo de jogo no futuro, a fim de gerar valor de transferência.
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Parece que o BVB vai emprestar Kjell Wätjen novamente
Assim como aconteceu agora com o grande talento Lenz. O jogador de 19 anos vai se juntar em breve ao TSG Hoffenheim, e o VfL receberá pouco mais de dez milhões de euros por ele. E nas categorias de base, os próximos concorrentes de Wätjen já estão ansiosos: Moritz Göttlicher (18), Lasse Isbruch (17) e Tom Meyer (18) ainda são muito jovens, mas acredita-se que em breve assumirão papéis mais importantes na equipe principal.
No fim das contas, temos um acordo que certamente trouxe ao jogador um ano nada desprezível em seu desenvolvimento. Mas não há dúvida de que o empréstimo ficou bem aquém das expectativas de seu clube de origem. O BVB tem, sem dúvida, parte da culpa por isso. Agora, o Dortmund precisa buscar uma solução melhor com Wätjen.
Caso nenhum clube ofereça uma quantia de transferência adequada, é provável que se chegue a um novo empréstimo. O certo é que um futuro novo empregador terá em Wätjen um profissional exemplar, com grande ambição e alta inteligência de jogo, que costuma jogar com um sorriso no rosto e que, em Bochum, era quase sempre um dos últimos a deixar o campo de treino.
Desde que lhe seja garantido tempo de jogo regular na sua posição preferida, o meio-campista, tanto o jogador quanto o BVB, devem se beneficiar. Não faltam ofertas para ele. Apenas a escolha precisa ser urgentemente otimizada desta vez.
Kjell Wätjen: um resumo de sua carreira até o momento
Equipe Jogos oficiais Gols Assistências Borussia Dortmund Sub-17 29 8 12 Borussia Dortmund Sub-19 43 14 11 Borussia Dortmund II 20 5 0 Borussia Dortmund 4 0 0 VfL Bochum 28 1 1