Nenhum clube gastou tanto dinheiro em taxas de transferência nesta janela de transferências, que ainda está no início, quanto o Tottenham Hotspur: foram 267 milhões de euros até agora, segundo o transfermarkt.de — ou seja, 167 milhões a mais do que o Manchester City, que ocupa o segundo lugar.

Ao contrário dos Spurs, os Cityzens gastaram a maior parte do dinheiro — 135 milhões de euros — em um jogador a quem se pode atribuir, sem dúvida, o adjetivo “de classe extra”: Elliot Anderson, que esteve no time titular em todos os cinco jogos da seleção inglesa na Copa do Mundo até agora.

Os Spurs, que na última temporada escaparam por um fio do rebaixamento, por outro lado, gastam muito dinheiro com jogadores que, embora prometam muito, ainda têm muito a provar. Isso é excepcional até mesmo para o superaquecido mercado de transferências inglês.

O fato de os clubes da Premier League pagarem altas quantias por transferências já faz parte do cotidiano há muito tempo. O que é novo, porém, é a categoria de jogadores para a qual os clubes de origem já estão exigindo valores na casa dos milhões de três dígitos.



