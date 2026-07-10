108 milhões de euros por Sandro Tonali para o Newcastle United, pouco menos de 100 milhões de euros por Mateus Fernandes, que, aos 21 anos, conseguiu a proeza de ser rebaixado duas vezes consecutivas da Premier League com seus clubes. Além disso, cerca de 60 milhões de euros pelo zagueiro central Jan Paul van Hecke, do Brighton — e ainda o experiente Andrew Robertson, do Liverpool FC, que saiu sem custo de transferência, mas cujo salário certamente não é barato.
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Mercado de transferências fora de controle: como o Tottenham Hotspur está levando a loucura das contratações ao extremo
Nenhum clube gastou tanto dinheiro em taxas de transferência nesta janela de transferências, que ainda está no início, quanto o Tottenham Hotspur: foram 267 milhões de euros até agora, segundo o transfermarkt.de — ou seja, 167 milhões a mais do que o Manchester City, que ocupa o segundo lugar.
Ao contrário dos Spurs, os Cityzens gastaram a maior parte do dinheiro — 135 milhões de euros — em um jogador a quem se pode atribuir, sem dúvida, o adjetivo “de classe extra”: Elliot Anderson, que esteve no time titular em todos os cinco jogos da seleção inglesa na Copa do Mundo até agora.
Os Spurs, que na última temporada escaparam por um fio do rebaixamento, por outro lado, gastam muito dinheiro com jogadores que, embora prometam muito, ainda têm muito a provar. Isso é excepcional até mesmo para o superaquecido mercado de transferências inglês.
O fato de os clubes da Premier League pagarem altas quantias por transferências já faz parte do cotidiano há muito tempo. O que é novo, porém, é a categoria de jogadores para a qual os clubes de origem já estão exigindo valores na casa dos milhões de três dígitos.
Tottenham Hotspur: Mais de 200 milhões de euros por dois jogadores que não estão na Copa do Mundo
O italiano Sandro Tonali era considerado um titular indiscutível no Newcastle e foi, sem dúvida, um ponto positivo em um time em dificuldades. O meio-campista disputou 53 partidas na última temporada, marcou três gols e deu sete assistências.
Uma boa temporada, mas não o suficiente para justificar, à primeira vista, um valor de mercado superior à marca de 100 milhões de euros. Na lista das contratações mais caras da Premier League em termos de valor de transferência, Tonali ocupa agora o nono lugar.
Apenas três posições atrás dele: seu novo companheiro de equipe, Mateus Fernandes, que veio do West Ham United. O português sofreu o rebaixamento da Premier League em 2025, inicialmente com o Southampton FC. Em seguida, o meio-campista central foi transferido para o West Ham United por cerca de 44 milhões de euros, assinou um contrato de longo prazo e, um ano depois, teve que aceitar o rebaixamento novamente. Agora, mesmo assim, o Tottenham paga 99 milhões de euros pelo jogador de 21 anos e o mantém no clube até 2031.
Juntos, os dois meio-campistas — ambos ausentes da Copa do Mundo e ambos na categoria “acima da média, mas certamente não de classe excepcional” — custam mais de 200 milhões de euros.
"Gosto do que os Spurs estão fazendo": na Inglaterra, a onda de contratações do Tottenham é bem recebida
A contratação de Paul van Hecke pelo clube do norte de Londres também se encaixa nesse cenário. Juntamente com Robertson, que chega do Liverpool sem custo de transferência, o Tottenham formou, em poucas semanas, um eixo praticamente totalmente novo.
Após a decepcionante temporada anterior, na qual o Tottenham lutou por muito tempo contra o rebaixamento, espera-se que, sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, o recomeço seja bem-sucedido. O italiano está deliberadamente pressionando por contratações antecipadas, a fim de poder integrar totalmente sua equipe já durante a pré-temporada.
No Reino Unido, essa evolução não é vista de forma crítica. O especialista da Sky, Jamie Carragher, chegou a elogiar expressamente essa estratégia. “Gosto do que os Spurs estão fazendo e gosto do que De Zerbi está fazendo”, disse ele.
Durante anos, o Tottenham costumava adiar as negociações de transferência até o final da janela de transferências. Agora, o clube está seguindo o caminho oposto e proporcionando ao técnico segurança no planejamento o mais cedo possível, segundo Carragher.
Do ponto de vista esportivo, essa estratégia parece compreensível. Financeiramente, porém, ela pode ter consequências de longo alcance. Afinal, cada transferência altera um pouco o mercado.
O ex-jogador da seleção Gary Neville, portanto, destacou não apenas os gastos do Tottenham, mas também as receitas de vendas de outros clubes da Premier League. “Isso me mostra que o Tottenham é ambicioso. Mas sabem o que me chamou especialmente a atenção? O Newcastle. 130 milhões de libras pelo Isak. 69 milhões de libras pelo Gordon. 100 milhões de libras pelo Tonali.” Ele se referia às receitas que o Newcastle conseguiu gerar nos últimos dois verões com a saída desses jogadores.
O que significa essa nova explosão nos valores das transferências para o FC Bayern e outros clubes?
A Premier League já não é, há muito tempo, apenas a liga que paga somas astronômicas. Ela vende seus jogadores — não apenas entre si, mas agora também a preços que antes eram reservados quase exclusivamente às maiores superestrelas. Com isso, entra ainda mais dinheiro nos cofres, que, por sua vez, inunda o mercado — e todos os outros clubes das ligas comuns ficam para trás.
A rapidez com que essa evolução afeta todo o mercado já ficou evidente na disputa por Nick Woltemade no verão passado.
O FC Bayern de Munique provavelmente teria pago, no final das contas, algo entre 60 e 65 milhões de euros pelo jogador ao VfB Stuttgart. No último momento, o Newcastle, que acabara de receber 145 milhões de euros do Liverpool pelo Alexander Isak, entrou na disputa e ofereceu 75 milhões de euros: Woltemade estava na Inglaterra.
O Tottenham eleva agora ainda mais essa escala de preços. A consequência pode ser um efeito dominó. Se dois bons meio-campistas da Premier League custam, juntos, mais de 200 milhões de euros, as expectativas de outros clubes em relação aos seus próprios preços de venda também aumentam automaticamente.
No futuro, os clubes se valerão ainda com mais frequência de negócios comparáveis, os agentes terão novos argumentos nas negociações e até mesmo jogadores de segunda linha alcançarão valores de transferência que, há poucos anos, seriam inimagináveis. Se os investimentos do Tottenham também valerão a pena do ponto de vista esportivo, só a próxima temporada poderá mostrar, no mínimo.
Quais são as contratações mais caras da Premier League?
Posição
Jogador
Valor da transferência em milhões de euros
Transferência de - para
1
Alexander Isak
145
Newcastle – Liverpool
2
Elliot Anderson
135
Nottingham x Manchester City
3
Florian Wirtz
125
Leverkusen x Liverpool
4
Enzo Fernández
121
Benfica x Chelsea
5
Jack Grealish
117,5
Aston Villa x Manchester City
6
Declan Rice
116,6
West Ham United x Arsenal
7
Moises Caicedo
116
Brighton x Chelsea
8
Romelu Lukaku
113
Inter - Chelsea FC
9
Sandro Tonali
108
Newcastle x Tottenham Hotspur
10
Paul Pogba
105
Juventus x Manchester United
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