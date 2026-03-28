Uma marca de dois dígitos: a primeira vez na carreira de Keinan Davis, após tantos problemas físicos que prejudicaram as passagens do atacante nascido em 1998, de Stevenage, pelo Aston Villa, Nottingham Forest e Watford antes de chegar à Itália, para jogar na Udinese, em 2023. 10 gols e 3 assistências no campeonatoo colocam na terceira posição entre os artilheiros da Série A, atrás apenas de Lautaro, do Inter, e Douvikas, do Como. É evidente que os rumores do mercado estão prontos para surgir em torno dele, assim como aconteceram com Beto e Lucca antes dele.
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Mercado de Keinan Davis: o que se especula para o verão sobre o atacante da Udinese, com foco na Juventus e não só
O QUE ESTÁ A CIRCULAR NO MERCADO
O contrato de Davis vence em 2027, com opção de prorrogação até 2028. Vários clubes bateram à porta da Udinese em janeiro, tanto da Itália quanto do exterior, especialmente da Turquia; falou-se da Juventus, mas, no momento, segundo Matteo Moretto no canal do YouTube de Fabrizio Romano, não há negociações em andamento. O assunto deve voltar à mesa das diretorias dos clubes interessados por volta de meados de maio.
"NINGUÉM COMO ELE"
"Davis demonstrou mais uma vez o quanto é importante para a nossa equipe; não há outros jogadores no elenco com as mesmas características". Palavras de Kosta Runjaic, técnico da Udinese, que, após a vitória sobre a Fiorentina na 27ª rodada, em 2 de março, destacou o quanto a presença do atacante faz a diferença. Os friulanos, de fato, vinham de três derrotas consecutivas sofridas justamente sem o artilheiro, que estava lesionado.