Mercado de Keinan Davis: o que se especula para o verão sobre o atacante da Udinese, com foco na Juventus e não só

Uma marca de dois dígitos: a primeira vez na carreira de Keinan Davis, após tantos problemas físicos que prejudicaram as passagens do atacante nascido em 1998, de Stevenage, pelo Aston Villa, Nottingham Forest e Watford antes de chegar à Itália, para jogar na Udinese, em 2023. 10 gols e 3 assistências no campeonatoo colocam na terceira posição entre os artilheiros da Série A, atrás apenas de Lautaro, do Inter, e Douvikas, do Como. É evidente que os rumores do mercado estão prontos para surgir em torno dele, assim como aconteceram com Beto e Lucca antes dele.