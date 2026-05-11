Ainda antes do fim da partida em que o Barça venceu por 2 a 0 seu arquirrival na noite de domingo, Yamal, que está lesionado no momento, postou o vídeo em questão no Instagram. Nele, dava para ver o placar no telão, e o jogador de 18 anos escreveu, de forma bastante significativa: “Talk is cheap”, que pode ser traduzido livremente como: “Qualquer um pode fazer grandes discursos”.
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Mensagem clara para Jude Bellingham! Lamine Yamal, do Barcelona, provoca a estrela do Real Madrid após a vitória no Clássico
Por que é muito provável que Yamal quisesse se referir a Bellingham com isso? O craque do meio-campo do Real Madrid havia legendado com as mesmas palavras uma foto sua comemorando a vitória por 2 a 1 dos merengues na partida de ida contra o Barcelona, em outubro. Transbordando de satisfação, Yamal agora devolveu a bola a Bellingham.
Na época, o inglês havia dirigido sua postagem indiretamente ao craque ofensivo espanhol do Barça. Pois, antes do primeiro de um total de três Clássicos nesta temporada, foi Yamal quem provocou os madrilenos com uma foto sua diante de torcedores do Real que o vaiavam.
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O FC Barcelona é campeão da Espanha após a vitória sobre o Real Madrid
Ainda mais amargo para o Real e ainda mais doce para Yamal: com a vitória em casa sobre o Real na partida de volta, o Barça conquistou o segundo título consecutivo do Campeonato Espanhol. Com agora 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado da capital, os catalães não podem mais ser desbancados da liderança da LaLiga.
Marcus Rashford já havia colocado o Barcelona na frente no Camp Nou aos 9 minutos, com um gol fantástico de falta. Após cerca de 20 minutos, Ferran Torres ampliou o placar, e o jogo terminou em 2 a 0.
Yamal assistiu à partida da arquibancada; desde o final de abril, ele está ausente do time recém-coroado campeão espanhol devido a uma lesão muscular. Yamal também não estará à disposição do técnico Hansi Flick nos jogos restantes da temporada, mas a participação do jogador da seleção espanhola na Copa do Mundo não deve estar em risco.
O Real Madrid já não consegue alcançar o Barça: os quatro primeiros da LaLiga
Posição
Equipe
Jogos
Pontos
1
FC Barcelona
35
91
2
Real Madrid
35
77
3
FC Villarreal
35
69
4
Atlético de Madrid
35
63