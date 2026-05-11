Mensagem clara para Jude Bellingham! Lamine Yamal, do Barcelona, provoca a estrela do Real Madrid após a vitória no Clássico

Ainda mais amargo para o Real e ainda mais doce para Yamal: com a vitória em casa sobre o Real na partida de volta, o Barça conquistou o segundo título consecutivo do Campeonato Espanhol. Com agora 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado da capital, os catalães não podem mais ser desbancados da liderança da LaLiga.

Marcus Rashford já havia colocado o Barcelona na frente no Camp Nou aos 9 minutos, com um gol fantástico de falta. Após cerca de 20 minutos, Ferran Torres ampliou o placar, e o jogo terminou em 2 a 0.

Yamal assistiu à partida da arquibancada; desde o final de abril, ele está ausente do time recém-coroado campeão espanhol devido a uma lesão muscular. Yamal também não estará à disposição do técnico Hansi Flick nos jogos restantes da temporada, mas a participação do jogador da seleção espanhola na Copa do Mundo não deve estar em risco.