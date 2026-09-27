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Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
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Mensagem chocante para o Real Madrid: João Félix declara que sonha em dar a assistência do milésimo gol de Cristiano Ronaldo

Noruega x Portugal
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Al-Nassr x Al Diriyah
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Al Diriyah
Campeonato Saudita
J. Felix
C. Ronaldo
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Barcelona
Noruega
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Arábia Saudita
Espanha

A aguardada história

João Félix vive um grande momento em sua carreira desde que se transferiu para o clube saudita Al-Nassr, e, apesar de sua felicidade na Arábia Saudita e de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, o retorno à Europa continua em seus planos.

Félix é considerado um dos pilares do futuro do futebol português, e parece que sua transferência para a Arábia Saudita lhe devolveu a confiança, algo que ficou evidente na última partida contra o País de Gales, na qual marcou o gol da vitória. Ele também foi bastante elogiado pelo treinador Jorge Jesus, que o dirigiu na Arábia Saudita na última temporada.

  • O retorno à Europa

    Apesar do sucesso individual, Félix não esquece as ambições com a seleção de Portugal, após ter sido eliminado diante da Espanha na Copa do Mundo de 2026.

    Em entrevista ao jornal "As", reproduzida pelo jornal português A Bola, ele disse: "Quero conquistar um grande título com a seleção. A Espanha nos impediu disso na Copa do Mundo".

    E acrescentou: "A Espanha mereceu o título, pois jogaram bem. Tinham ideias muito claras e foram campeões porque mereceram".

    Ele expressou sua satisfação com o sucesso de sua última temporada com o Al-Nassr, na qual contribuiu para a conquista do campeonato pelo time após uma ausência de 7 anos, enfatizando: "Sinto que sou um jogador melhor agora. Entendo melhor o jogo e compreendo os momentos da partida. Não é a mesma coisa ter 26 anos e ter 20 ou 21 anos. Sinto-me muito mais jogador agora, também porque atuo na minha posição, num estilo de jogo que aproveita minhas capacidades em prol do time. Isso me ajudou, e dessa forma consigo ajudar mais o time".

    E continuou: "Como sempre disse, tenho confiança em mim mesmo, e acredito que, quando jogo na minha posição, sempre posso ajudar mais o time, e foi isso que aconteceu no ano passado".

    Apesar de sua satisfação no Al-Nassr, ele disse sobre o retorno às competições europeias: "Pensei nisso, talvez não agora. Não sei se será no fim desta temporada ou na próxima, mas tenho vontade de voltar. Jogar a Liga dos Campeões, jogar contra os melhores times do mundo, e claro que isso está na minha cabeça".

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  • O passe para o gol 1000: um cenário motivador

    Félix vê o título da última temporada com o Al-Nassr como "algo muito especial", pois ajudou Cristiano Ronaldo a conquistar um objetivo que buscava desde sua chegada.

    Já a possibilidade de dar a assistência para o gol de número 1000 de Ronaldo em sua carreira é um cenário que o entusiasma.

    E disse: "Já pensei nisso. Quando faltar apenas um gol para ele, vou ver se consigo dar a assistência. Esse gol ficará na história do futebol, e contribuir para ele seria um momento incrível".

    Félix reforça seu orgulho de ser companheiro de Ronaldo na seleção e no Al-Nassr, e afirmou: "Isso é algo que muita gente não fez, jogar com ele na seleção e no clube. É um orgulho. Crescemos assistindo a ele como nosso exemplo e referência, e agora posso compartilhar momentos com ele".

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  • Barcelona e Real Madrid

    Félix não demonstrou qualquer arrependimento por ter deixado o Benfica muito cedo, dizendo: "Vivi momentos muito bonitos e muito importantes no Atlético. Claro que gostaria que as coisas tivessem corrido melhor, mas é assim o futebol, faz parte da evolução como jogador de futebol. Isso me ajudou a crescer e a aprender".

    Já sobre sua rápida passagem pelo Barcelona, afirmou que guarda recordações muito positivas, apesar de ter sido apenas um empréstimo. E disse: "No final não ganhamos nada, mas só o fato de jogar no Barcelona já me deixou muito feliz. Era meu sonho de infância, e o sonho do meu pai e do meu irmão. Foi um orgulho".

    E sobre uma transferência para o Real Madrid, disse: "Se isso acontecesse, eu seria o maior dos traidores", negando qualquer possibilidade de defender o rival do Atlético e do Barcelona.

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