Apesar do sucesso individual, Félix não esquece as ambições com a seleção de Portugal, após ter sido eliminado diante da Espanha na Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista ao jornal "As", reproduzida pelo jornal português A Bola, ele disse: "Quero conquistar um grande título com a seleção. A Espanha nos impediu disso na Copa do Mundo".

E acrescentou: "A Espanha mereceu o título, pois jogaram bem. Tinham ideias muito claras e foram campeões porque mereceram".

Ele expressou sua satisfação com o sucesso de sua última temporada com o Al-Nassr, na qual contribuiu para a conquista do campeonato pelo time após uma ausência de 7 anos, enfatizando: "Sinto que sou um jogador melhor agora. Entendo melhor o jogo e compreendo os momentos da partida. Não é a mesma coisa ter 26 anos e ter 20 ou 21 anos. Sinto-me muito mais jogador agora, também porque atuo na minha posição, num estilo de jogo que aproveita minhas capacidades em prol do time. Isso me ajudou, e dessa forma consigo ajudar mais o time".

E continuou: "Como sempre disse, tenho confiança em mim mesmo, e acredito que, quando jogo na minha posição, sempre posso ajudar mais o time, e foi isso que aconteceu no ano passado".

Apesar de sua satisfação no Al-Nassr, ele disse sobre o retorno às competições europeias: "Pensei nisso, talvez não agora. Não sei se será no fim desta temporada ou na próxima, mas tenho vontade de voltar. Jogar a Liga dos Campeões, jogar contra os melhores times do mundo, e claro que isso está na minha cabeça".