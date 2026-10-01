Longa entrevista de Jérémy Ménez à LaGazzetta dello Sport, na qual ele fala sobre seu passado no Milan: “Depois de três anos no PSG, eu precisava de um novo desafio. Lembro que Ibrahimovic e Thiago Silva ligaram para Galliani. Adriano veio a Ibiza, onde eu estava de férias, e me convenceu. O primeiro ano foi incrível: 16 gols e 4 assistências. O segundo, porém, foi ruim. Durante um treino, dei um arranque em subida e senti uma dor enorme nas costas. No PSG, eu já havia sido operado de hérnia e essa parte do corpo me causava problemas. Eu tinha dificuldade para andar e fui obrigado a me operar. Quando voltei, porém, ainda sentia muita dor. Em agosto, o médico me disse para seguir uma terapia farmacológica e ficar em casa por quatro meses. No início eu mancava, só voltei em janeiro”.
Menez: "Por que terminou com o Milan, Montella disse a Galliani para me mandar embora. Eu era rebelde, quando jovem roubei uma motoneta"
Por que acabou com o Milan
"Fomos para a pré-temporada nos Estados Unidos. Em um amistoso contra o Liverpool, ele me deixou no banco, e no treino seguinte eu me comportei de forma desleixada. Ele me expulsou, e eu respondi de forma exaltada. No fim do treino, ligou para Galliani e disse para me mandar embora. Eu era cabeça-quente, a culpa foi minha. O meu caráter me limitou, admito. Eu podia ter feito muito mais. Jogava sem pensar, por instinto. Queria me divertir com a bola e isso, talvez, me levava a não controlar bem a raiva".
Menez rebelde
"Onde nasceu o Menez rebelde? O ambiente em que cresci não me ajudou. Eu vivia na periferia de Paris com a minha mãe, tinha um grupo de amigos no qual você precisava se fazer notar. Aprontamos muito, uma vez pedimos uma pizza e eu roubei a moto do entregador. No PSG, levei muitos cartões amarelos por reclamação. Eu tinha 24 anos e não tinha cabeça de profissional. Eu me sentia um garoto, odiava as injustiças e perdia o controle".
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