Longa entrevista de Jérémy Ménez à LaGazzetta dello Sport, na qual ele fala sobre seu passado no Milan: “Depois de três anos no PSG, eu precisava de um novo desafio. Lembro que Ibrahimovic e Thiago Silva ligaram para Galliani. Adriano veio a Ibiza, onde eu estava de férias, e me convenceu. O primeiro ano foi incrível: 16 gols e 4 assistências. O segundo, porém, foi ruim. Durante um treino, dei um arranque em subida e senti uma dor enorme nas costas. No PSG, eu já havia sido operado de hérnia e essa parte do corpo me causava problemas. Eu tinha dificuldade para andar e fui obrigado a me operar. Quando voltei, porém, ainda sentia muita dor. Em agosto, o médico me disse para seguir uma terapia farmacológica e ficar em casa por quatro meses. No início eu mancava, só voltei em janeiro”.