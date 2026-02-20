Memphis Depay se une a Neymar em mais uma dura crítica ao gramado artificial do Athletico-PR e também faz registro sobre arbitragem contra o Corinthians

Em jogo atrasado do Brasileirão, o Corinthians superou o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, com gol decisivo de Rodrigo Garro. Apesar dos três pontos conquistados em Curitiba, o clima após o apito final foi de insatisfação, especialmente por parte dos jogadores alvinegros, que reclamaram tanto da arbitragem quanto das condições do gramado sintético.
Com o resultado, o Timão chegou à sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, alcançou seis pontos e subiu para a quinta colocação na tabela. O desempenho, no entanto, dividiu opiniões dentro do próprio clube.
