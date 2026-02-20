Memphis Depay se une a Neymar em mais uma dura crítica ao gramado artificial do Athletico-PR e também faz registro sobre arbitragem contra o Corinthians

Durante o primeiro tempo, Memphis Depay demonstrou irritação após sofrer uma falta e não ter a marcação que esperava da arbitragem. Depois da partida, o atacante utilizou as redes sociais para ironizar a atuação dos árbitros e também alfinetar o estado do campo.

"Campo horrível. Árbitros absolutamente os melhores. 3 pontos. Boa noite”, escreveu o camisa 10.

As críticas não se limitaram apenas à arbitragem. O gramado sintético da Arena da Baixada voltou a ser alvo de reclamações. Autor do gol da vitória, Rodrigo Garro também falou sobre o tema na zona mista.

“Infelizmente a gente tem que jogar nesse gramado, que para o corpo do atleta é muito difícil. Atenta contra o nosso corpo”, afirmou o meia.

Apesar das queixas, o técnico Dorival Júnior valorizou o resultado positivo fora de casa. O treinador admitiu que o desempenho não foi o ideal, mas destacou a dificuldade de enfrentar o Furacão em seus domínios.

“Não foi dentro do que esperávamos. Até o gol tínhamos controle, mas enfrentamos uma equipe difícil de se jogar. Poucas equipes conseguirão resultados aqui dentro. Recuperamos o resultado contra o Bahia, quando perdemos na primeira rodada em nossos domínios”, avaliou.