Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Memphis Depay se une a Neymar em mais uma dura crítica ao gramado artificial do Athletico-PR e também faz registro sobre arbitragem contra o Corinthians

Após vencer o Athletico-PR fora de casa, o holandês foi às redes sociais e disparou críticas ao gramado sintético da Arena da Baixada, e também à arbitragem

Em jogo atrasado do Brasileirão, o Corinthians superou o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, com gol decisivo de Rodrigo Garro. Apesar dos três pontos conquistados em Curitiba, o clima após o apito final foi de insatisfação, especialmente por parte dos jogadores alvinegros, que reclamaram tanto da arbitragem quanto das condições do gramado sintético.

Com o resultado, o Timão chegou à sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, alcançou seis pontos e subiu para a quinta colocação na tabela. O desempenho, no entanto, dividiu opiniões dentro do próprio clube.

  • As críticas de Memphis

    Durante o primeiro tempo, Memphis Depay demonstrou irritação após sofrer uma falta e não ter a marcação que esperava da arbitragem. Depois da partida, o atacante utilizou as redes sociais para ironizar a atuação dos árbitros e também alfinetar o estado do campo.

    "Campo horrível. Árbitros absolutamente os melhores. 3 pontos. Boa noite”, escreveu o camisa 10.

    As críticas não se limitaram apenas à arbitragem. O gramado sintético da Arena da Baixada voltou a ser alvo de reclamações. Autor do gol da vitória, Rodrigo Garro também falou sobre o tema na zona mista.

    “Infelizmente a gente tem que jogar nesse gramado, que para o corpo do atleta é muito difícil. Atenta contra o nosso corpo”, afirmou o meia.

    Apesar das queixas, o técnico Dorival Júnior valorizou o resultado positivo fora de casa. O treinador admitiu que o desempenho não foi o ideal, mas destacou a dificuldade de enfrentar o Furacão em seus domínios.

    “Não foi dentro do que esperávamos. Até o gol tínhamos controle, mas enfrentamos uma equipe difícil de se jogar. Poucas equipes conseguirão resultados aqui dentro. Recuperamos o resultado contra o Bahia, quando perdemos na primeira rodada em nossos domínios”, avaliou.

    Acompanhando Neymar

    Memphis não é o primeiro a se manifestar contra o gramado sintético do estádio paranaense. Recentemente, Neymar também utilizou as redes sociais para criticar as condições do campo após duelo entre Santos e Athletico-PR.

    “Praticar futebol nesse campo é quase impossível”, escreveu o camisa 10 santista na ocasião.

    As declarações reacendem o debate sobre o uso de gramados sintéticos no futebol brasileiro, tema que frequentemente divide opiniões entre atletas, dirigentes e torcedores.

    Virando a chave

    Agora, o Corinthians muda o foco. No próximo fim de semana, a equipe deixa momentaneamente o Brasileirão de lado e volta suas atenções para o Campeonato Paulista. O Timão enfrenta a Portuguesa pelas quartas de final, neste domingo (22), às 20h30, no Canindé, em busca de uma vaga nas semifinais do estadual.

