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Memphis Depay pode ser suspenso por SEIS JOGOS após o tribunal entrar com uma ação judicial por ter sido flagrado usando o celular no banco de reservas
Possível suspensão e acusações legais
A Promotoria da STJD instaurou processo contra Memphis com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere a conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. Se for considerado culpado, o atacante poderá ser suspenso por um período de um a seis jogos, além de receber uma multa proporcional à gravidade da infração.
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Preocupações com relação à influência e ao controle disciplinar
Segundo o tribunal, o comportamento do jogador é particularmente preocupante devido à sua grande visibilidade na mídia. A acusação afirmou que uma estrela do seu calibre tem grande capacidade de influenciar comportamentos, podendo normalizar o uso de dispositivos eletrônicos no banco de reservas. Argumentam que isso prejudica o controle disciplinar, abre espaço para comunicações indevidas e cria dificuldades adicionais para os árbitros na aplicação das regras. O incidente ocorreu depois que Memphis foi substituído no primeiro tempo devido a uma lesão muscular.
A explicação de Depay
Após a repercussão negativa, Memphis recorreu às redes sociais para esclarecer a situação aos torcedores e às autoridades. O atacante insistiu que o uso do aparelho não foi uma distração casual, mas uma necessidade profissional urgente relacionada à sua condição física e ao seu compromisso com a seleção holandesa.
Em sua conta oficial no X, o jogador explicou: “Só para esclarecer, o momento em que usei o celular foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda naquele instante. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, mesmo que pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Também estou chateado com o resultado. Continuamos trabalhando por dias melhores.”
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Outros membros da comissão técnica do Corinthians sob pressão
O processo disciplinar não se limita ao craque holandês. O Corinthians também precisa defender outros dois membros de seu departamento de futebol. O diretor de marca e negócios Leonardo Carnevale e o olheiro técnico Mauro da Silva foram denunciados nos termos dos artigos 243 e 258, em decorrência de incidentes relatados pelo árbitro.
O relatório da partida registrou protestos ofensivos na porta do vestiário dos árbitros após o empate em 1 a 1. Se condenados, esses envolvidos também podem enfrentar suspensões de seis partidas e multas pesadas. O clube aguarda, neste momento, a data do julgamento.