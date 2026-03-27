Memphis Depay pode ser suspenso por SEIS JOGOS após o tribunal entrar com uma ação judicial por ter sido flagrado usando o celular no banco de reservas

Após a repercussão negativa, Memphis recorreu às redes sociais para esclarecer a situação aos torcedores e às autoridades. O atacante insistiu que o uso do aparelho não foi uma distração casual, mas uma necessidade profissional urgente relacionada à sua condição física e ao seu compromisso com a seleção holandesa.

Em sua conta oficial no X, o jogador explicou: “Só para esclarecer, o momento em que usei o celular foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda naquele instante. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, mesmo que pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Também estou chateado com o resultado. Continuamos trabalhando por dias melhores.”



