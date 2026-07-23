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Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Memphis Depay permanece em situação de incerteza contratual, apesar de querer permanecer no Corinthians, já que uma enorme dívida atrasa o acordo

M. Depay
Corinthians
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O futuro de Memphis Depay no Corinthians continua incerto, com o atacante holandês se encontrando em um verdadeiro limbo contratual a poucos dias do término de seu contrato atual. Apesar de ter expressado abertamente seu desejo de prolongar sua permanência no Parque São Jorge, uma dívida multimilionária acumulada pelo clube de São Paulo tornou-se o principal obstáculo para a assinatura de um novo contrato.

  • Impasses financeiros dificultam a revitalização de Memphis

    A situação de Depay no Corinthians chegou a um ponto crítico nas negociações, o que ameaça sua permanência no futebol brasileiro. De acordo com informações detalhadas da UOL, o jogador se mostrou receptivo à renovação, mas sua permanência depende exclusivamente de um acordo sobre uma dívida de 6 milhões de euros que o clube tem com o atacante.

    O jornalista Samir Carvalho informou que a intenção do clube é distribuir os pagamentos da dívida ao longo do contrato de dois anos, de preferência em 26 parcelas viáveis. Depay, no entanto, não concorda com esses termos, o que resultou em um ultimato do presidente do clube, que insiste em que cheguem a um único acordo, em vez de dois.

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  • Memphis Depay(C)Getty Images

    O papel direto do atacante nas negociações

    Diante do impasse nas negociações entre seus representantes e a diretoria do Corinthians, o próprio Depay decidiu intervir pessoalmente para tentar salvar o acordo. Com seu contrato prestes a expirar em apenas uma semana, o jogador procurou entrar em contato direto com o presidente Osmar Stabile.

    O repórter Fábio Lazaro explicou que a comitiva de Depay está “jogando duro”, por isso o atleta “assumiu o controle da situação” e está ignorando ofertas de outros clubes até que se chegue a um acordo com o Corinthians.

  • Riscos jurídicos e divergências no Parque São Jorge

    A resistência da equipe de Depay em distribuir a dívida pelo novo salário está ligada a uma precaução jurídica. Se o valor não for incorporado ao novo contrato e as parcelas não forem pagas, o clube correria o risco de ter que arcar com a dívida integralmente caso o caso vá para a Justiça.

    Carvalho explicou: “Resumindo, o que está impedindo Memphis de renovar com o Corinthians ou de renovar hoje é a dívida. Se Memphis decidir distribuir a dívida ao longo do contrato, ele renovará com o Corinthians. Agora, se eles se mantiverem firmes e disserem que não vão distribuir a dívida, e o presidente do outro lado também se mantiver firme, está tudo acabado.”

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  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Incerteza nos bastidores do clube

    Embora as negociações tenham mostrado um leve sinal de “desbloqueio” após o envolvimento direto de Depay, o cenário interno no Corinthians ainda não é de total otimismo. Depay ainda não voltou ao Brasil, pois está de férias após representar a Holanda na Copa do Mundo de 2026.

    Lazaro enfatizou que uma resolução definitiva ainda parece distante, apesar da urgência do cronograma, acrescentando: “A situação não está encerrada, obviamente, mas não está mais estagnada; houve um pequeno avanço, mas ainda não está a caminho de ser resolvida da noite para o dia.”

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