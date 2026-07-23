Memphis Depay permanece em situação de incerteza contratual, apesar de querer permanecer no Corinthians, já que uma enorme dívida atrasa o acordo

A situação de Depay no Corinthians chegou a um ponto crítico nas negociações, o que ameaça sua permanência no futebol brasileiro. De acordo com informações detalhadas da UOL, o jogador se mostrou receptivo à renovação, mas sua permanência depende exclusivamente de um acordo sobre uma dívida de 6 milhões de euros que o clube tem com o atacante.

O jornalista Samir Carvalho informou que a intenção do clube é distribuir os pagamentos da dívida ao longo do contrato de dois anos, de preferência em 26 parcelas viáveis. Depay, no entanto, não concorda com esses termos, o que resultou em um ultimato do presidente do clube, que insiste em que cheguem a um único acordo, em vez de dois.