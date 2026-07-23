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Memphis Depay permanece em situação de incerteza contratual, apesar de querer permanecer no Corinthians, já que uma enorme dívida atrasa o acordo
Impasses financeiros dificultam a revitalização de Memphis
A situação de Depay no Corinthians chegou a um ponto crítico nas negociações, o que ameaça sua permanência no futebol brasileiro. De acordo com informações detalhadas da UOL, o jogador se mostrou receptivo à renovação, mas sua permanência depende exclusivamente de um acordo sobre uma dívida de 6 milhões de euros que o clube tem com o atacante.
O jornalista Samir Carvalho informou que a intenção do clube é distribuir os pagamentos da dívida ao longo do contrato de dois anos, de preferência em 26 parcelas viáveis. Depay, no entanto, não concorda com esses termos, o que resultou em um ultimato do presidente do clube, que insiste em que cheguem a um único acordo, em vez de dois.
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O papel direto do atacante nas negociações
Diante do impasse nas negociações entre seus representantes e a diretoria do Corinthians, o próprio Depay decidiu intervir pessoalmente para tentar salvar o acordo. Com seu contrato prestes a expirar em apenas uma semana, o jogador procurou entrar em contato direto com o presidente Osmar Stabile.
O repórter Fábio Lazaro explicou que a comitiva de Depay está “jogando duro”, por isso o atleta “assumiu o controle da situação” e está ignorando ofertas de outros clubes até que se chegue a um acordo com o Corinthians.
Riscos jurídicos e divergências no Parque São Jorge
A resistência da equipe de Depay em distribuir a dívida pelo novo salário está ligada a uma precaução jurídica. Se o valor não for incorporado ao novo contrato e as parcelas não forem pagas, o clube correria o risco de ter que arcar com a dívida integralmente caso o caso vá para a Justiça.
Carvalho explicou: “Resumindo, o que está impedindo Memphis de renovar com o Corinthians ou de renovar hoje é a dívida. Se Memphis decidir distribuir a dívida ao longo do contrato, ele renovará com o Corinthians. Agora, se eles se mantiverem firmes e disserem que não vão distribuir a dívida, e o presidente do outro lado também se mantiver firme, está tudo acabado.”
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Incerteza nos bastidores do clube
Embora as negociações tenham mostrado um leve sinal de “desbloqueio” após o envolvimento direto de Depay, o cenário interno no Corinthians ainda não é de total otimismo. Depay ainda não voltou ao Brasil, pois está de férias após representar a Holanda na Copa do Mundo de 2026.
Lazaro enfatizou que uma resolução definitiva ainda parece distante, apesar da urgência do cronograma, acrescentando: “A situação não está encerrada, obviamente, mas não está mais estagnada; houve um pequeno avanço, mas ainda não está a caminho de ser resolvida da noite para o dia.”
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