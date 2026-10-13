Depay terá de ficar fora da primeira partida sob o comando de seu novo treinador após ser suspenso na derrota para o Palmeiras no clássico do último fim de semana. O holandês recebeu cartão amarelo por partir para cima de Vitor Roque em um lance sem bola durante a dura derrota do Alvinegro por 4 a 1. O momento de descontrole o deixa fora por quase duas semanas, até uma viagem ao Rio de Janeiro no fim de outubro.