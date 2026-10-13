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Memphis Depay perderá estreia de Clarence Seedorf, e crise do Corinthians na luta contra o rebaixamento se agrava após goleada sofrida para o Palmeiras
Chute infantil provoca suspensão em momento inoportuno
Depay terá de ficar fora da primeira partida sob o comando de seu novo treinador após ser suspenso na derrota para o Palmeiras no clássico do último fim de semana. O holandês recebeu cartão amarelo por partir para cima de Vitor Roque em um lance sem bola durante a dura derrota do Alvinegro por 4 a 1. O momento de descontrole o deixa fora por quase duas semanas, até uma viagem ao Rio de Janeiro no fim de outubro.
- IPA Sport
Missão de sobrevivência exige uma reviravolta sem precedentes
Uma derrota acachapante para seus maiores rivais deixa o clube na 16ª posição, com apenas 32 pontos. ESPN Brasil informa que Seedorf precisará alcançar um percentual de vitórias superior ao melhor de sua carreira como treinador para chegar aos 45 pontos tradicionalmente necessários para garantir a permanência. Seu melhor índice anterior foi de 53% no AC Milan, enquanto suas passagens posteriores por Shenzhen, Deportivo La Coruna e Camarões nunca ultrapassaram a marca de 48%.
Técnico premiado enfrenta desafio monumental
Dar ao ex-meio-campista um contrato até dezembro de 2027 é uma aposta desesperada após a demissão de Fernando Diniz. O desempenho em campo tampouco joga a seu favor: Depay atravessa uma péssima temporada, com apenas um gol e três assistências em 27 jogos por clube e seleção. A pressão aumenta rapidamente, já que uma sequência de oito derrotas deixa a equipe empatada em pontos com o Internacional na zona de rebaixamento.
- Fotoarena
Luta contra o rebaixamento traz confrontos decisivos
Há pelo menos uma boa notícia para o Corinthians: Rodrigo Garro e Kaio Cesar voltam após cumprir suspensão para o confronto de segunda-feira que vem contra o Vitória, em que a equipe precisa vencer. Depois dessa partida em casa, na Neo Química Arena, o Timão terá duelos diretos decisivos contra Vasco da Gama e Mirassol, que também enfrentam dificuldades. Com apenas oito jogos restantes, cada ponto conta para um dos clubes mais tradicionais do país na luta para permanecer na primeira divisão.
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