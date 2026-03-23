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Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Memphis Depay explica por que estava usando o CELULAR enquanto estava sentado no banco do Corinthians, em um vídeo em que se vê a comissão técnica aparentemente repreendendo o craque holandês

Memphis Depay decidiu esclarecer suas ações depois de ter sido flagrado pelas câmeras usando o celular durante o empate de 1 a 1 do Corinthians com o Flamengo. O experiente atacante pareceu ser repreendido por dirigentes do clube enquanto estava sentado no banco de reservas, o que gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais questionando seu profissionalismo. Apesar das aparências, o ex-jogador do Manchester United insiste que suas intenções estavam estritamente relacionadas à sua recuperação em andamento.

  • Saída antecipada e drama nas laterais

    O confronto decisivo do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, foi ofuscado por uma lesão sofrida logo no início pelo seu principal craque. A noite de Depay terminou prematuramente aos 22 minutos, quando ele foi forçado a sair de campo devido a um problema físico, pouco depois de Yuri Alberto ter empatado o jogo após o gol inicial de Lucas Paquetá. A partida acabou terminando empatada em 1 a 1, estendendo a sequência sem vitórias do Timão para seis jogos, mas o verdadeiro assunto do dia surgiu mais tarde, no segundo tempo. As câmeras de televisão flagraram Depay absorto em seu celular enquanto estava sentado no banco de reservas, levando a um confronto visível em que a comissão técnica do clube pareceu repreender o holandês por usar o aparelho, já que isso provavelmente seria captado pelas câmeras de TV.


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  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Linha direta com a seleção nacional

    Após o apito final, Depay recorreu às redes sociais para explicar que o uso do celular foi uma necessidade profissional, e não uma falta de disciplina. Ele revelou que, após ser substituído, começou imediatamente a se coordenar com especialistas sobre sua condição física para a próxima pausa para jogos internacionais. “Só para esclarecer, o momento em que usei o celular foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda naquele momento”, explicou ele. “Saí para mostrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário devido à lesão. Também estou chateado com o resultado do jogo, mas continuamos trabalhando por dias melhores. Tmj!”

  • Títulos no Corinthians, mas os problemas com lesões continuam

    Desde sua chegada em grande estilo, em setembro de 2024, Depay justificou sua ousada mudança para o Brasil ao acumular impressionantes 20 gols e 15 assistências em 77 partidas pelo Corinthians. O jogador de 32 anos tem sido um catalisador para a conquista de títulos, inspirando o clube a uma sequência repleta de troféus que inclui o Campeonato Paulista (2024-25), a Copa do Brasil (2025) e a Supercopa do Brasil (2026). No entanto, seu impacto foi frequentemente interrompido por contúcios físicos persistentes, com o astro da Oranje perdendo 18 partidas após passar um total de 95 dias afastado dos gramados devido a vários problemas nos tendões e tornozelos ao longo de sua passagem pela América do Sul.

  • Memphis Depay Netherlands 2025Getty Images

    Preparações para a Copa do Mundo

    O momento em que essa lesão ocorreu é particularmente preocupante, já que Depay se preparava para se juntar à seleção holandesa para os importantes amistosos contra a Noruega e o Equador. Esses jogos são uma preparação essencial para a Copa do Mundo de 2026, e o contato imediato do atacante com a comissão médica holandesa ressalta a importância de seu papel nos planos de Ronald Koeman para a seleção. Resta saber se o atacante será dispensado da convocação atual devido a esse contratempo.