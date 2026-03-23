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Memphis Depay explica por que estava usando o CELULAR enquanto estava sentado no banco do Corinthians, em um vídeo em que se vê a comissão técnica aparentemente repreendendo o craque holandês
Saída antecipada e drama nas laterais
O confronto decisivo do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, foi ofuscado por uma lesão sofrida logo no início pelo seu principal craque. A noite de Depay terminou prematuramente aos 22 minutos, quando ele foi forçado a sair de campo devido a um problema físico, pouco depois de Yuri Alberto ter empatado o jogo após o gol inicial de Lucas Paquetá. A partida acabou terminando empatada em 1 a 1, estendendo a sequência sem vitórias do Timão para seis jogos, mas o verdadeiro assunto do dia surgiu mais tarde, no segundo tempo. As câmeras de televisão flagraram Depay absorto em seu celular enquanto estava sentado no banco de reservas, levando a um confronto visível em que a comissão técnica do clube pareceu repreender o holandês por usar o aparelho, já que isso provavelmente seria captado pelas câmeras de TV.
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Linha direta com a seleção nacional
Após o apito final, Depay recorreu às redes sociais para explicar que o uso do celular foi uma necessidade profissional, e não uma falta de disciplina. Ele revelou que, após ser substituído, começou imediatamente a se coordenar com especialistas sobre sua condição física para a próxima pausa para jogos internacionais. “Só para esclarecer, o momento em que usei o celular foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda naquele momento”, explicou ele. “Saí para mostrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário devido à lesão. Também estou chateado com o resultado do jogo, mas continuamos trabalhando por dias melhores. Tmj!”
Títulos no Corinthians, mas os problemas com lesões continuam
Desde sua chegada em grande estilo, em setembro de 2024, Depay justificou sua ousada mudança para o Brasil ao acumular impressionantes 20 gols e 15 assistências em 77 partidas pelo Corinthians. O jogador de 32 anos tem sido um catalisador para a conquista de títulos, inspirando o clube a uma sequência repleta de troféus que inclui o Campeonato Paulista (2024-25), a Copa do Brasil (2025) e a Supercopa do Brasil (2026). No entanto, seu impacto foi frequentemente interrompido por contúcios físicos persistentes, com o astro da Oranje perdendo 18 partidas após passar um total de 95 dias afastado dos gramados devido a vários problemas nos tendões e tornozelos ao longo de sua passagem pela América do Sul.
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Preparações para a Copa do Mundo
O momento em que essa lesão ocorreu é particularmente preocupante, já que Depay se preparava para se juntar à seleção holandesa para os importantes amistosos contra a Noruega e o Equador. Esses jogos são uma preparação essencial para a Copa do Mundo de 2026, e o contato imediato do atacante com a comissão médica holandesa ressalta a importância de seu papel nos planos de Ronald Koeman para a seleção. Resta saber se o atacante será dispensado da convocação atual devido a esse contratempo.
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