Memphis Depay explica por que estava usando o CELULAR enquanto estava sentado no banco do Corinthians, em um vídeo em que se vê a comissão técnica aparentemente repreendendo o craque holandês

O confronto decisivo do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, foi ofuscado por uma lesão sofrida logo no início pelo seu principal craque. A noite de Depay terminou prematuramente aos 22 minutos, quando ele foi forçado a sair de campo devido a um problema físico, pouco depois de Yuri Alberto ter empatado o jogo após o gol inicial de Lucas Paquetá. A partida acabou terminando empatada em 1 a 1, estendendo a sequência sem vitórias do Timão para seis jogos, mas o verdadeiro assunto do dia surgiu mais tarde, no segundo tempo. As câmeras de televisão flagraram Depay absorto em seu celular enquanto estava sentado no banco de reservas, levando a um confronto visível em que a comissão técnica do clube pareceu repreender o holandês por usar o aparelho, já que isso provavelmente seria captado pelas câmeras de TV.



