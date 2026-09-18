Getty Images Sport
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Memphis Depay é cortado, Xavi convoca sua primeira seleção da Holanda enquanto Ruben van Bommel e Gjivai Zechiel recebem suas primeiras convocações
Uma nova era sem Memphis
A aurora da era Xavi na seleção da Holanda chegou com um toque impiedoso, já que o lendário ex-treinador do Barcelona surpreendentemente deixou Memphis Depay de fora. Memphis, que persegue o recorde histórico de gols por seu país, vê-se fora dos planos para a próxima janela internacional. A decisão acontece em um momento em que o atacante ainda busca seu primeiro gol no Brasil pelo Corinthians, e Xavi claramente priorizou ritmo de jogo e desempenho no clube acima da reputação histórica. Esta convocação marca uma ruptura definitiva com os anos de Ronald Koeman, sinalizando que nenhum jogador, independentemente de seu status, está seguro neste novo ciclo.
- Getty Images Sport
Revolução jovem e problemas com lesões
Embora Memphis seja a principal ausência, ele não é o único veterano a ser descartado. Marten de Roon e Wout Weghorst também foram preteridos. No departamento médico, Frenkie de Jong segue fora por causa do problema no joelho que sofreu durante a Copa do Mundo, o que significa que um reencontro entre o meio-campista e seu ex-treinador no Barcelona terá de esperar. Mats Wieffer também está ausente por lesão, enquanto a carreira internacional de Stefan de Vrij parece estar chegando ao fim após sua mudança para a Grécia. No entanto, a seleção ganha o reforço do retorno de Jurrien Timber, que ficou um período significativo fora, incluindo a Copa do Mundo, por causa de uma grave lesão no joelho.
A inclusão de jovens talentos tem sido o foco principal da primeira convocação de Xavi. Ruben van Bommel, filho do ex-internacional da Oranje Mark van Bommel, foi recompensado por um início de temporada arrasador no PSV Eindhoven. Depois de voltar de uma lesão no ligamento cruzado, o jovem já soma dois gols e duas assistências no campeonato.
Da mesma forma, Gjivai Zechiel entrou nos planos após se firmar como titular regular no Feyenoord. O meio-campista técnico mostrou faro de gol, balançando as redes cinco vezes nesta temporada.
Veerman retorna enquanto Van Dijk se compromete
Uma das histórias mais intrigantes no elenco de Xavi é a recuperação de Joey Veerman. O meio-campista do Borussia Dortmund havia se tornado persona non grata sob o comando de Ronald Koeman após uma atuação decepcionante contra a Áustria na Euro 2024, o que levou a um desentendimento muito público na mídia holandesa sobre sua adequação tática. No entanto, um novo começo na Bundesliga aparentemente convenceu Xavi de que o armador de 27 anos ainda tem um papel a desempenhar no mais alto nível. Sua capacidade de desmontar defesas vindo de trás pode ser um trunfo vital no sistema de Xavi, que normalmente exige alto nível técnico dos meio-campistas centrais.
Fundamentalmente, o novo técnico também assegurou o futuro imediato de seu capitão. Virgil van Dijk já havia indicado anteriormente que consideraria seu futuro internacional após a decepção da eliminação na Copa do Mundo para Marrocos. Depois de conversas privadas com Xavi em agosto, o pilar do Liverpool confirmou que seguiria liderando a equipe.
Van Dijk segue como a pedra angular de uma defesa que também conta com estrelas da Premier League como Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke. Curiosamente, Xavi também demonstrou flexibilidade em relação a jogadores que se mudaram para o Oriente Médio, já que tanto Tijjani Reijnders quanto Crysencio Summerville mantiveram seus lugares no elenco apesar de suas transferências recentes para a Saudi Pro League.
- Getty Images
Lista completa da seleção da Holanda
Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)
Defesa: Nathan Ake (Fenerbahçe), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
Meio-campo: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Kenneth Taylor (Lazio), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord)
Ataque: Justin Kluivert (Bournemouth), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (Al-Hilal)
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