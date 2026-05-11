René Meulensteen compara Memphis Depay com Bruno Fernandes e destaca em que aspecto o ex-atacante do Manchester United fica aquém. Meulensteen trabalhou por algum tempo como assistente técnico de Sir Alex Ferguson em Old Trafford.
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Crítica severa a Memphis Depay quando se faz uma comparação com Bruno Fernandes
Em 2015, após ter se destacado no PSV e conquistado a Chuteira de Ouro da Vriendenloterij Eredivisie, Memphis foi contratado pelo Old Trafford por 34 milhões de euros. Ele era visto como um diamante bruto que ainda precisava ser lapidado, mas despertou as expectativas de todos que estavam curiosos para ver o que ele poderia mostrar na Premier League.
A resposta acabou sendo: não muito. Em sua temporada de estreia na Inglaterra, ele marcou apenas sete gols, dos quais apenas dois na primeira divisão inglesa. Em janeiro de 2017, quando José Mourinho estava no comando do Old Trafford, ele foi vendido ao Olympique de Lyon, o que representou uma perda tanto financeira quanto esportiva para o United.
Na França, Memphis saiu do buraco esportivo e voltou a ser eficaz. Portanto, não foi surpresa quando o Barcelona o contratou sem custo de transferência em 2021. Lionel Messi deixou o Spotify Camp Nou algumas semanas depois, o que colocou uma pressão extra sobre os ombros de Memphis. Ele passou apenas uma temporada completa na Catalunha, antes de partir para o Atlético de Madrid por um ano e meio e, por fim, rumar para a América do Sul.
Memphis se tornou um queridinho da torcida do Corinthians, graças às suas habilidades técnicas e à disposição de recorrer a um arsenal de dribles feito sob medida para a vida no Brasil. Além do estilo de vida festivo que São Paulo tem a oferecer.
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No entanto, ele deveria ter conquistado mais ao longo da carreira, especialmente em um grande clube europeu? Quando essa pergunta foi feita ao ex-assistente técnico do United, Meulensteen, o holandês respondeu em uma entrevista exclusiva ao GOAL: Sim, acho que sim. Mas também não me surpreende que ele não tenha conseguido. Não acho que ele tenha aquela mentalidade de ferro como Bruno Fernandes. A vontade de dar o máximo em cada treino, em cada partida. Acho que o Memphis não tem isso.”
“Sabe, o desempenho dele sempre oscilou. Às vezes vai bem, e depois volta a falhar. É claro que é isso que você precisa em grandes clubes como o Manchester United. Você tem que dar o seu melhor em cada partida”, afirmou o ex-braço direito de Ferguson.
Mourinho, que pôs fim ao pesadelo de Memphis no Manchester United, já explicou por que o atacante, dotado de talento natural, fracassou sob sua orientação: “Li em algum lugar que Wayne Rooney contou que Memphis foi a um jogo da equipe reserva para jogar com os jovens e que chegou lá em um grande Rolls Royce, usando seu chapéu de cowboy. Isso era típico do Memphis.”
“Um cara legal, realmente um cara legal”, acrescentou imediatamente o técnico do Benfica. “Um bom profissional. Ele é realmente um bom profissional. As pessoas podem olhar para ele e pensar que é mais um festeiro.”
“Às vezes, eles vão para os maiores clubes muito cedo, quando ainda não estão preparados para lidar com isso e compreender que nos maiores clubes há concorrência interna e que nem sempre se pode jogar. Há jogadores fantásticos que disputam com você uma vaga no time. Eles perdem um pouco o senso de realidade e ficam um pouco infantis, o que acabou acontecendo”, relembra Mourinho sobre sua colaboração com Memphis.
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Memphis tornou-se um jogador que não dá muita importância ao que seus críticos têm a dizer. Ele quer jogar com um sorriso no rosto, ao lado de seu ex-companheiro de equipe no United, Jesse Lingard. E, acima de tudo, entreter o público que paga caro para vê-lo jogar.
Apesar de tudo, Memphis já atuou por alguns grandes clubes. E, no outono de sua carreira, espera-o o desafio de voltar a disputar uma Copa do Mundo.