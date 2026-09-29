Wirtz se juntou ao Liverpool por impressionantes £ 116 milhões no último verão, mas o internacional alemão tem vivido um período difícil em Merseyside. De acordo com uma entrevista ao veículo alemão AZ, Rummenigge está monitorando a situação de perto.

Wirtz somou sete gols e oito assistências em 49 partidas em sua temporada de estreia, enquanto o clube teve dificuldades sob o comando de Arne Slot. Agora, sob o novo técnico Andoni Iraola, ele registrou apenas uma assistência em seis jogos. Essa queda dramática provocou forte escrutínio sobre sua forma, alimentando rumores de uma saída rápida.