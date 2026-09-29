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Florian Wirtz Liverpoolgetty
Moataz Elgammal
Traduzido por

Membro da diretoria do Bayern de Munique aborda rumores sobre o retorno de Florian Wirtz em meio às suas dificuldades contínuas no Liverpool

F. Wirtz
Liverpool
Premier League

Karl-Heinz Rummenigge falou abertamente sobre os desafios que Florian Wirtz enfrenta atualmente no Liverpool após sua transferência de grande repercussão do Bayer Leverkusen. O dirigente do Bayern de Munique expressou surpresa genuína com a forma como a carreira do meia-atacante estagnou na Inglaterra, além de abordar a crescente especulação sobre um possível retorno bombástico à Alemanha.

  • Wirtz enfrenta dificuldades no Liverpool

    Wirtz se juntou ao Liverpool por impressionantes £ 116 milhões no último verão, mas o internacional alemão tem vivido um período difícil em Merseyside. De acordo com uma entrevista ao veículo alemão AZ, Rummenigge está monitorando a situação de perto.

    Wirtz somou sete gols e oito assistências em 49 partidas em sua temporada de estreia, enquanto o clube teve dificuldades sob o comando de Arne Slot. Agora, sob o novo técnico Andoni Iraola, ele registrou apenas uma assistência em seis jogos. Essa queda dramática provocou forte escrutínio sobre sua forma, alimentando rumores de uma saída rápida.

  • RummeniggeGetty Images

    Rummenigge se surpreende com as dificuldades de Wirtz

    Rummenigge admitiu sua surpresa com a forma como a transferência se desenrolou e revelou que promessas sobre sua posição em campo tiveram papel crucial no negócio. "Honestamente, sim (estou surpreso)", afirmou Rummenigge.

    "Tivemos a impressão de que ele estava indo para o Liverpool porque o treinador na época, Arne Slot, havia prometido a ele a posição de camisa 10, na qual ele também atuou no Leverkusen. Esse foi um fator importante na decisão dele de escolher o Liverpool. Financeiramente, não houve diferenças dramáticas. Ele tomou sua decisão, e nós a aceitamos."

  • Bayern de Munique descarta transferência iminente

    Apesar das crescentes especulações que ligam Wirtz a um retorno à sua terra natal, Rummenigge minimizou a possibilidade de o Bayern de Munique lançar uma investida imediata de resgate, observando que o clube tem opções de sobra.

    "Antes de tudo, esse não é o meu trabalho", explicou Rummenigge. "Não se pode esquecer que Jamal Musiala e Serge Gnabry jogam nessa posição, e há outras opções, como Ismael Saibari. Não há necessidade de comprar um quarto jogador pelo valor que Wirtz provavelmente custaria. É por isso que eu digo: cada passo que um jogador dá é algo sobre o qual ele precisa pensar cuidadosamente de antemão."

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    O que vem por aí para Wirtz?

    "Se em algum momento ainda poderia ser possível algo diferente? Não sei", acrescentou Rummenigge, deixando a porta ligeiramente aberta. A questão continua sendo se Wirtz está feliz em Anfield, uma situação que o Bayern monitora depois de anteriormente respeitar sua decisão de rejeitá-lo. Os próximos compromissos podem definir se ele salva sua carreira em Anfield ou começa a buscar uma saída precoce.

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