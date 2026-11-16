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Best BF Tech and GearGOAL / various
Renuka Odedra
Traduzido por

Melhores ofertas de tecnologia e equipamentos esportivos na Black Friday 2026: Renove seus equipamentos e eleve seu jogo

SHOPPING

Quer levar seus treinos a outro nível?

A Black Friday 2026 chegou oficialmente, e as primeiras ofertas já estão aparecendo. Seja para transformar sua sala no centro de comando definitivo para os dias de jogo, dominar a liga no EA FC 27 ou acompanhar seu condicionamento físico na pré-temporada, novembro é a melhor época para renovar seus dispositivos e equipamentos de futebol.

Para poupar você de percorrer intermináveis páginas de promoções, reunimos as melhores ofertas de Black Friday em tecnologia e equipamentos disponíveis agora para os fãs de futebol.

  • Under Armour Rogue 4Running ShoeUnder Armour

    Tênis de corrida Under Armour Rogue 4

    O tênis Under Armour Men's Charged Rogue 4 é um modelo versátil para treinos diários, desenvolvido para corredores com pisada neutra que buscam equilíbrio entre conforto, respirabilidade e resposta. Com cabedal leve de malha estruturada e entressola com a tecnologia Charged Cushioning® da Under Armour, oferece máxima absorção de impacto em corridas de curta e média distância, sessões de academia ou no uso casual diário.

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    Football Manger 27

    Assuma o controle total do seu clube favorito em Football Manager 27. Com uma reformulação visual impressionante, maior controle tático e um mercado de transferências implacavelmente inteligente, o banco de reservas chama. Você está pronto para assumir o comando?

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    Traves dobráveis e equipamentos de treino Football Master

    Eleve seu jogo com o conjunto de equipamentos de treino dobráveis Football Master. Com duas traves dobráveis de 120 cm, dez cones de treino e dois arcos para treinar a precisão dos passes, o kit reúne tudo o que você precisa para aprimorar agilidade e precisão. Guarde tudo na bolsa de transporte incluída e treine onde quiser.

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  • Mitre Impel FootballMitre

    Bola de futebol Mitre IMPEL

    A Mitre Impel, frequentemente atualizada sob o nome Impel One, é uma das bolas de treino mais populares e vendidas para escolas e clubes de futebol de base. Projetada para o uso diário, combina preço acessível com boa conservação do formato, tornando-se um equipamento essencial para exercícios de passe, finalização e domínio de bola tanto na grama quanto em superfícies artificiais.

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    Estação de treino SPORTSROYALS Power Tower Dip Station

    A Sportsroyals Power Tower Dip Station é uma estação multifuncional de treino de força com o peso do próprio corpo, bem avaliada e projetada para academias domésticas. Construída com estrutura reforçada de liga de aço de 2 mm de espessura e base ampliada em formato de H com pés antiderrapantes, oferece grande estabilidade durante treinos intensos. Como estação 5 em 1 para a parte superior do corpo e o abdômen, permite fazer barras, paralelas, elevações verticais de pernas, remadas invertidas e flexões com apoio elevado em um único espaço compacto.

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    EA FC 27

    Viva a próxima evolução do futebol mundial com EA FC 27. Com um centro social inédito de mundo aberto, modo Carreira de Treinador reformulado e mais de 21 mil jogadores totalmente licenciados, o jogo oferece a experiência de futebol mais autêntica e tátil até hoje.

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    Beats Solo 4

    Os Beats Solo 4 são a geração mais recente dos populares fones de ouvido sem fio supra-auriculares da Apple, lançada em maio de 2024. Mantêm o design conhecido, mas trazem melhorias internas significativas, incluindo som melhor, maior duração da bateria e recursos inteligentes compatíveis com iOS e Android.

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    Não perca nenhum lance com o Samsung Galaxy Book6 Pro de 40,6 cm. Com uma impressionante tela AMOLED 3K e taxa de atualização de 120 Hz, o notebook faz cada partida parecer vista das arquibancadas. Equipado com o veloz processador Intel Core Ultra Series 3 e conectividade Wi-Fi 7, oferece transmissão sem atrasos, desempenho de alto nível e bateria para o dia todo, que dura mais que a prorrogação e a disputa de pênaltis. Com menos de 1,27 cm de espessura e incrivelmente leve, é o companheiro ideal para os fãs que exigem tecnologia de ponta ao acompanhar o time fora de casa.

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    A rede listrada para gol de futebol FORZA, de 7,32 m x 2,44 m, é uma rede de reposição premium projetada para gols oficiais de futebol de 11 jogadores. Fabricada pela Net World Sports, combina alta durabilidade com visual profissional e permite que tanto clubes amadores quanto profissionais combinem as traves com as cores de seus times.

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    Ouça cada detalhe em campo e comunique-se com total clareza usando o headset sem fio Logitech G PRO X 2 Lightspeed. Com drivers revolucionários de grafeno de 50 mm e usado por profissionais dos esports, ele oferece a máxima precisão de áudio sem atrasos de que você precisa para dominar a Weekend League.

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    Garmin vívoactive 6

    Lançado em abril de 2025, o Garmin vívoactive 6 é um smartwatch versátil com GPS e recursos de saúde e condicionamento físico, projetado para o uso diário. Com uma tela AMOLED sensível ao toque de 3,05 cm, design leve e bateria com duração de até 11 dias, ele oferece ferramentas premium para corrida a um preço mais acessível.