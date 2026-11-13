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Early Black Friday deals 2026 GOAL / various
Renuka Odedra
Traduzido por

Melhores ofertas antecipadas da Black Friday 2026 para futebol: grandes descontos em chuteiras, uniformes e equipamentos

SHOPPING

Chuteiras, uniformes ou novos equipamentos de treino? ⚽️💰

A Black Friday pode ser oficialmente no dia 27 de novembro deste ano, mas as promoções antecipadas já começaram. Se você quer trocar suas chuteiras para os jogos da liga amadora aos domingos, comprar uma camisa réplica da temporada 2026-27 por menos ou adiantar as compras de Natal, novembro é oficialmente a melhor época do ano para aproveitar as ofertas.

Grandes marcas como Nike, adidas e FORZA, além de varejistas como Pro: Direct Soccer, já deram início às suas promoções de aquecimento.

Para poupar você de percorrer páginas intermináveis e confusas de liquidação, reunimos as melhores ofertas antecipadas de Black Friday em produtos de futebol disponíveis agora.

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    Chuteiras

    A Black Friday pode acontecer oficialmente em 27 de novembro deste ano, mas as promoções antecipadas já começaram. Se você quer trocar as chuteiras que usa no futebol amador aos domingos, comprar uma camisa réplica da temporada 2026/27 por menos ou adiantar as compras de Natal, novembro é oficialmente a melhor época do ano para aproveitar as ofertas.

    Grandes marcas como Nike, adidas e FORZA, além de lojas como a Pro: Direct Soccer, já deram início às suas promoções de aquecimento.

    Para poupar você de percorrer páginas confusas de liquidação sem parar, reunimos as melhores ofertas antecipadas da Black Friday em produtos de futebol disponíveis no Reino Unido neste momento.

  • England home kitNike

    Réplicas de camisas e uniformes de clubes

    Os preços dos uniformes dispararam nos últimos anos, tornando a Black Friday essencial para os torcedores que querem vestir as cores de seu clube.

    A promoção antecipada de Black Friday da Nike já reduziu os preços em até 30% em tops e uniformes das temporadas 2025/26 e 2026/27. Entre os destaques, a camisa reserva do Chelsea 25/26 caiu para £ 39,99, enquanto os uniformes titulares Stadium da Inglaterra 2024/25 receberam grandes descontos. Na JD Sports, produtos internacionais consagrados também tiveram quedas expressivas de preço, incluindo os tênis que geraram grande expectativa.

  • Forza Black Friday 15% dealsForza

    Equipamentos essenciais para treinar

    Tecnologia e chuteiras são ótimas, mas nada supera entrar em campo. Se você é treinador e planeja treinos para o inverno, ou pai ou mãe em busca do presente de Natal perfeito para uma criança apaixonada por futebol, a FORZA lançou uma grande promoção Warm-Up, com mais 15% de desconto em todo o site.

    • Trave de futebol FORZA 6 x 4: De £ 69,99 por apenas £ 33,99. Feita de uPVC resistente às condições climáticas, esta trave para jardim não exige nenhuma ferramenta para a montagem e vem com todas as estacas e presilhas necessárias para começar a jogar imediatamente.
    • Painel de rebote FORZA RapidFire Wave: Agora por £ 50,99. Para quem quer aprimorar o primeiro toque, este painel reversível 4 em 1 devolve a bola com a imprevisibilidade de uma partida, tornando-se essencial para treinar sozinho.

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  • EAFC 27 EA

    Tecnologia e EA Sports FC 27

    Por fim, para quem joga futebol virtual, a Black Friday é, sem dúvida, a melhor época para melhorar a experiência de jogo.

    Se você quer reforçar seu Ultimate Team, as lojas digitais já oferecem promoções de EA FC 27 Points, com descontos consideráveis nos pacotes de 5.900 e 12.000 pontos. Além disso, se você pretende atualizar seu equipamento, o novo PlayStation 5 Pro finalmente está disponível com regularidade na Argos e na Amazon UK, junto com a grande promoção antecipada de Black Friday da PlayStation Store para jogos.