A Black Friday pode ser oficialmente no dia 27 de novembro deste ano, mas as promoções antecipadas já começaram. Se você quer trocar suas chuteiras para os jogos da liga amadora aos domingos, comprar uma camisa réplica da temporada 2026-27 por menos ou adiantar as compras de Natal, novembro é oficialmente a melhor época do ano para aproveitar as ofertas.

Grandes marcas como Nike, adidas e FORZA, além de varejistas como Pro: Direct Soccer, já deram início às suas promoções de aquecimento.

Para poupar você de percorrer páginas intermináveis e confusas de liquidação, reunimos as melhores ofertas antecipadas de Black Friday em produtos de futebol disponíveis agora.