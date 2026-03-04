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EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Traduzido por

Melhores jogadores jovens do EA Sports FC 26: as maiores promessas com maior potencial entre atacantes, meio-campistas, defensores e goleiros no Modo Carreira

EA FC
L. Yamal
R. Ngumoha
Endrick
D. Huijsen
P. Cubarsi

Se você está no processo de construir uma dinastia no EA Sports FC 26, precisará investir em jovens talentos, e a GOAL tem tudo o que você precisa.

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Aqui, a GOAL traz os melhores jovens jogadores para contratar em todas as posições, de atacantes e meio-campistas a defensores e goleiros, para ajudar você a começar voando no Modo Carreira.

CHAVE:POS = Posição | CR = Classificação atual | PR = Classificação potencial

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  • endrickGetty Images

    Melhores jovens atacantes e avançados do EA Sports FC 26: joias de CF e ST

    JogadorClubeIdadePOSCRPR
    EndrickReal Madrid19CA7791
    Francesco CamardaLecce17CA6587
    Mathys TelTottenham20CA7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19CA7485
    Conrad HarderRB Leipzig20CA7485
    Charalampos KostoulasBrighton18CA7285
    Chido ObiMan Utd17CA6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19CA6884
    Marc GuiuChelsea19CA7184
    Francesco Pio EspositoLombardia20CA7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19CA7084
    Nelson WeiperMainz20CA7084
    Santiago CastroBologna20CA7684
    Kaye FuroClub Brugge18CA6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19CA7183

    O atacante brasileiro do Real Madrid Endrick segue como o melhor jovem centroavante no EA Sports FC 26, depois de também ter sido considerado o atacante com maior potencial no FC 25. Sua nota no início do jogo é 77, mas ele tem um teto excepcionalmente alto de 91, uma nota que, se for alcançada, o colocaria em um patamar semelhante ao de jogadores como Kylian Mbappe e Ousmane Dembele.

    O jovem do Milan Francesco Camarda, que está emprestado ao Lecce no jogo, aparece logo atrás de Endrick em potencial, com uma nota possível de 87, ficando ligeiramente à frente de Mathys Tel, do Tottenham, cujo potencial é 86. Os torcedores do Manchester United ficarão animados para ver como Chido Obi vai se desenvolver, com o adolescente ostentando uma nota potencial de 84 no jogo.

    • Publicidade
  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Melhores meio-campistas jovens do EA Sports FC 26: jovens promessas de CAMs, PDs, PEs, MCs e MDCs

    JogadorClubeIdadePOSCRPR
    Lamine YamalBarcelona18RM8995
    Desire DouePSG20RW8591
    Joao NevesPSG20CM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YildizJuventus20CAM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RW7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarseille20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern de Munique17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    Não será nenhuma surpresa saber que Lamine Yamal é o melhor meio-campista jovem do EA Sports FC 26 e, como tem apenas 18 anos, provavelmente continuará sendo pelos próximos anos. A joia do Barcelona já é um dos melhores jogadores do game e ostenta uma nota potencial de 95, o que significa que é capaz de emular talentos como Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

    A dupla do Paris Saint-Germain Desire Doue e Joao Neves vem logo atrás de Yamal, com notas potenciais de 91 e 90, respectivamente, enquanto nomes como Estevao, do Chelsea (PR: 89), e o volante do Ajax Jorthy Mokio (PR: 89) serão talentos cobiçados, especialmente se você estiver no comando de um clube maior. O empolgante ponta Rio Ngumoha, do Liverpool, lidera uma série de talentos de 17 anos em nossa lista, com a sensação de Anfield tendo uma nota potencial de 88.

    Outros talentos intrigantes dentro desse grupo de 17 anos incluem o jovem do Bayern de Munique Lennart Karl (PRL 86), o meio-campista central do Lille Ayyoub Bouaddi (PR: 86) e o meia-atacante grego do Genk Konstantinos Karetsas (PR: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Melhores jovens defensores no EA Sports FC 26: zagueiros, laterais-esquerdos e laterais-direitos promissores

    JogadorClubeIdadePOSCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20ZAG8289
    Jorrel HatoChelsea19LE7889
    Pau CubarsiBarcelona18ZAG8288
    Givairo ReadFeyenoord19LD7588
    Finn JeltschStuttgart19ZAG7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LE7887
    Luka VuskovicHamburg18ZAG7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20ZAG7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20ZAG7486
    Leny YoroMan Utd19ZAG7886
    Joaquin SeysClub Brugge20LD7386
    Joane GadouRB Salzburg18ZAG6685
    YarekPSV20ZAG7385
    Pau NavarroVillarreal20ZAG7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20ZAG7085
    Diego LeonMan Utd18LE6485
    Martim FernandesPorto19LD7585
    Josh AcheampongChelsea19LD7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18ZAG6985
    Ayden HeavenMan Utd18ZAG6984

    Os dois melhores zagueiros jovens do EA Sports FC 26 jogam pela Espanha, mas em lados opostos do clássico. O Dean Huijsen (PR: 89), do Real Madrid, e o Pau Cubarsi (PR: 88), do Barcelona, parecem prontos para formar a base defensiva de La Roja nos próximos anos. O jovem alemão Finn Jeltsch e o zagueiro croata Jusko Vuskovic não ficam muito atrás, com cada um tendo uma classificação potencial de 87.

    O Jorrel Hato, do Chelsea, é o melhor lateral-esquerdo jovem do jogo, enquanto o melhor lateral-direito jovem é Givairo Read, que joga pelo Feyenoord. O Manchester United deve estar bem servido para o futuro, com Leny Yoro, Diego Leon e Ayden Heaven entre os talentos defensivos jovens mais promissores do jogo.

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  • Melhores goleiros jovens do EA Sports FC 25: goleiros prodígio

    JogadorClubeIdadePOSCRPR
    Guillaume RestesToulouse20GOL7886
    Matthieu EpoloStandard Liege20GOL7385
    Dennis SeimenPaderborn19GOL6684
    Mike PendersStrasbourg20GOL7384
    Lucca BrughmansGenk17GOL5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Monchengladbach19GOL6782
    Robin RisserLens20GOL7282
    Ewen JaouenReims19GOL6882
    Mathys NifloreDunkerque18GOL6381
    Joeri HeerkensAjax19GOL6480

    Embora ele já esteja mais próximo da faixa etária mais alta do grupo de wonderkids, Guillaume Restes continua sendo o melhor goleiro jovem do jogo. No entanto, o potencial do goleiro do Toulouse caiu de 88 para 86 no EA Sports FC 26. Matthieu Epolo tem um teto semelhante (PR: 85), enquanto o goleiro alemão Dennis Seimen segue entre os melhores jovens arqueiros em atividade.

    A França parece ser um terreno fértil para talentos no gol, com nomes como Robin Risser, Ewen Jaouen e Mathys Niflore atuando no país.

  • Listas históricas dos melhores jovens jogadores no EA Sports FC e FIFA

    • Melhores jogadores jovens no EA Sports FC 25
    • Melhores jogadores jovens no EA Sports FC 24
    • Melhores jogadores jovens no FIFA 23
    • Melhores jogadores jovens no FIFA 22
    • Melhores jogadores jovens no FIFA 21

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