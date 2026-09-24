Getty/GOAL
Traduzido por
Melhor técnico? Ex-estrela da Inglaterra Emile Heskey aponta comandante do Celtic e ícone do Liverpool enquanto ajuda a encontrar os treinadores do futuro da Premier League
Formado nas categorias de base do Leicester, Heskey conquistou seis títulos com o Liverpool
Natural de East Midlands, Heskey saiu das categorias de base do Leicester para fazer sua estreia como profissional aos 17 anos, quando ainda estava em seu primeiro ano como trainee. A partir dali, não havia como segurá-lo, com o Leicester sendo ajudado a voltar à Premier League durante sua primeira temporada completa como titular habitual.
Depois de causar impacto imediato na elite, com O’Neill no comando à beira do campo, não demorou para que o poderoso atacante despertasse olhares de admiração de longe. A primeira de suas 62 partidas pela seleção da Inglaterra veio em 1999, antes da mudança para Merseyside em uma transferência de £ 11 milhões (US$ 15 milhões), então recorde, no ano seguinte.
Mostrando ser o complemento perfeito para Robbie Fowler e Michael Owen, Heskey conquistou a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga, a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Uefa e a Supercopa da Uefa durante sua passagem pelo Liverpool, com cinco desses troféus sendo levantados no memorável ano-calendário de 2001, enquanto o técnico francês Houllier vivia um período especialmente vitorioso.
Ele ainda defenderia Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets e Bolton antes de pendurar as chuteiras em 2016, aos 38 anos. Aposentou-se com 110 gols na Premier League e tendo disputado Eurocopas e Copas do Mundo pela seleção.
- Chase
Quem são os melhores técnicos sob os quais o ex-astro da Inglaterra Heskey trabalhou?
Ao longo da carreira, Heskey trabalhou com alguns treinadores muito vitoriosos e, falando em associação com o programa de formação de treinadores de futebol da Chase, que está oferecendo acesso gratuito a qualificações de treinador para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido, disse à GOAL, ao ser perguntado para apontar o melhor desse grupo: “Eu diria Gerard Houllier, em termos de treino. Melhor técnico? Eu diria ele, Gerard Houllier, e Martin O'Neill. Martin não treinava tanto assim, então, se você está falando de treino, eu diria Gerard Houllier.
“Muito meticuloso em tudo o que fazia. Muito detalhista. Foi difícil sair de um ambiente para outro em que havia muita informação e muita compreensão. Mas, quando você começa a entender, isso simplesmente leva o futebol a outro nível.”
Programa criado para encontrar futuros técnicos da Premier League
Heskey estará entre aqueles que acompanharão de perto quando a Inglaterra, após chegar à semifinal e terminar em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, voltar a campo no sábado pela Liga das Nações da Uefa contra a atual campeã mundial, a Espanha.
Agora com 48 anos, ele esteve em St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da campanha da Inglaterra no principal torneio da Fifa está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.
O programa de formação de treinadores de futebol da Chase está oferecendo um caminho para que mais pessoas entrem no treinamento no futebol, ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de formação para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.
Heskey disse sobre do que se trata o programa da Chase e por que ele é tão importante: “O programa de formação de treinadores de futebol da Chase é uma iniciativa fantástica que dá às pessoas de baixa renda a oportunidade de dar esse primeiro passo na carreira de treinador que elas provavelmente nem achavam que existia.
“Seja por sua origem, seja por questões financeiras, seja o que for, agora eles dão a essas pessoas a oportunidade de dar esse passo. Seja se querem chegar ao nível B ou se querem permanecer no futebol de base, isso lhes dá a oportunidade de fazer isso.
“Acho que, crescendo no futebol, todo mundo se lembra de seus treinadores, especialmente quando se trata do futebol de base. Acho que o que a Chase está fazendo é dar a cada vez mais treinadores locais a oportunidade de entrar nessa trajetória. Nunca se sabe, eles podem até chegar à Premier League.”
Heskey acompanha de perto o desenvolvimento de jogadores e treinadores
A única experiência de Heskey como treinador foi relativamente breve, depois de assumir interinamente o comando da equipe feminina do Leicester City em novembro de 2021. Ele comandou apenas uma partida e, desde então, trabalhou com a Football Association (FA) e a Professional Footballers’ Association (PFA) como parte do programa England Elite Coach Programme (EECP).
Ele continua acompanhando de perto todos os níveis do futebol e aqueles que estão subindo na hierarquia, com dois de seus filhos, Jaden e Reigan, se beneficiando da estrutura e da expertise oferecidas no sistema de base do Manchester City.
Para mais informações sobre o programa de treinamento de futebol da Chase, visite: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.