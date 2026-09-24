Heskey estará entre aqueles que acompanharão de perto quando a Inglaterra, após chegar à semifinal e terminar em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, voltar a campo no sábado pela Liga das Nações da Uefa contra a atual campeã mundial, a Espanha.

Agora com 48 anos, ele esteve em St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da campanha da Inglaterra no principal torneio da Fifa está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.

O programa de formação de treinadores de futebol da Chase está oferecendo um caminho para que mais pessoas entrem no treinamento no futebol, ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de formação para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.

Heskey disse sobre do que se trata o programa da Chase e por que ele é tão importante: “O programa de formação de treinadores de futebol da Chase é uma iniciativa fantástica que dá às pessoas de baixa renda a oportunidade de dar esse primeiro passo na carreira de treinador que elas provavelmente nem achavam que existia.

“Seja por sua origem, seja por questões financeiras, seja o que for, agora eles dão a essas pessoas a oportunidade de dar esse passo. Seja se querem chegar ao nível B ou se querem permanecer no futebol de base, isso lhes dá a oportunidade de fazer isso.

“Acho que, crescendo no futebol, todo mundo se lembra de seus treinadores, especialmente quando se trata do futebol de base. Acho que o que a Chase está fazendo é dar a cada vez mais treinadores locais a oportunidade de entrar nessa trajetória. Nunca se sabe, eles podem até chegar à Premier League.”