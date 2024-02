É melhor o Real Madrid esperar por Erling Haaland do que trazer Kylian Mbappé agora

O caminho está livre para a estrela do PSG se mudar para o Santiago Bernabeú, mas será que a equipe estaria melhor servida com outro atacante?

Em outubro de 2022, durante uma entrevista, Pascal Ferre, diretor da France Football, foi questionado sobre a possibilidade de Erling Haaland e Kylian Mbappé competirem regularmente pela Bola de Ouro, assim como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fizeram nos últimos 14 anos.

Ferre foi rápido em destacar: "Nenhum deles conquistou a Liga dos Campeões. Na idade de Mbappé, Messi já tinha dois títulos. Se (Mbappé e Haaland) quiserem estabelecer uma rivalidade similar, precisam começar a ganhar grandes troféus agora. Messi e Ronaldo não demoraram tanto."

No entanto, surge um dilema quando consideramos que Haaland teve uma temporada excepcional no ano passado, marcando 52 gols em 53 partidas em todas as competições, com o Manchester City conquistando a Tríplice Coroa Europeia (Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões). Então, por que ele não levou para casa a Bola de Ouro?

