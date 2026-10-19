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Melhor que Jude! Yan Diomande quebra recorde de Bellingham e faz história como promessa do Real Madrid na goleada sobre o Sevilla
Madrid goleia o Sevilla sem dificuldades
A equipe de Jose Mourinho teve uma de suas melhores atuações da temporada ao derrotar o Sevilla na capital espanhola. Os donos da casa não deram trégua e aproveitaram a partida para ganhar embalo antes do confronto com o Barcelona.
Arda Guler abriu o placar para o Real Madrid após uma jogada precisa de Diomande pela ponta. Kylian Mbappe assumiu o protagonismo da partida e marcou duas vezes, deixando a vitória fora do alcance dos visitantes.
Mas foi o adolescente marfinense quem protagonizou o lance mais marcante. Após uma arrancada individual pela lateral do campo, o ponta cortou para dentro e acertou um chute de direita na rede para selar a vitória convincente.
- AFP
Escrevendo seu nome na história
Ao dar uma assistência para Guler e marcar um gol, Diomande escreveu seu nome na história do gigante espanhol. Com apenas 19 anos e 338 dias, o jogador da seleção da Costa do Marfim se tornou o mais jovem do Real Madrid neste século a marcar e dar uma assistência na mesma partida de La Liga.
Com a marca, ele superou o recorde anterior, que pertencia a Bellingham. O meio-campista da Inglaterra tinha 20 anos e 51 dias quando estabeleceu o recorde, mas o jovem ponta superou seus números de forma espetacular. O feito representa uma grande virada para Diomande após um início difícil de sua trajetória no Bernabeu.
Mourinho exige mais apesar do preço elevado
Apesar da noite histórica, Mourinho tratou de conter as expectativas em torno de sua contratação milionária. O técnico português reconheceu a enorme pressão sobre os ombros do adolescente, mas ressaltou que o atacante ainda é um talento em formação, com muito a evoluir.
“Ele tem muito a melhorar; é jovem, é ingênuo, ainda está em desenvolvimento”, explicou Mourinho. “Em vez de jogar com o número 25 nas costas, ele joga com os 125 ou 130 milhões que pagaram por ele.”
O treinador apontou a tomada de decisões e a tranquilidade no terço final do campo como aspectos fundamentais para sua evolução, embora tenha feito uma comparação favorável com outra estrela do Real Madrid. “Lembro muito bem de Vinicius [Junior] quando ele chegou ao Real Madrid”, acrescentou Mourinho. “Dois ou três anos depois, Vinicius havia se tornado um jogador de nível mundial.”
- Anadolu Agency
Teste iminente no El Clásico e mudanças táticas
O Real Madrid precisa agora voltar rapidamente suas atenções para o aguardado El Clásico contra o Barcelona, na próxima semana. Para Diomande, o futuro imediato oferece uma ótima oportunidade de consolidar sua vaga entre os titulares enquanto Vinicius Junior cumpre o restante de uma suspensão de quatro jogos em competições nacionais.
Quando o brasileiro estiver liberado para voltar, Mourinho terá um dilema tático. O marfinense pode ser obrigado a se adaptar a uma função pelo lado direito para abrir espaço ao companheiro de equipe. Por isso, será crucial manter esse alto nível de regularidade contra seus maiores rivais.
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