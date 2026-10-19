A equipe de Jose Mourinho teve uma de suas melhores atuações da temporada ao derrotar o Sevilla na capital espanhola. Os donos da casa não deram trégua e aproveitaram a partida para ganhar embalo antes do confronto com o Barcelona.

Arda Guler abriu o placar para o Real Madrid após uma jogada precisa de Diomande pela ponta. Kylian Mbappe assumiu o protagonismo da partida e marcou duas vezes, deixando a vitória fora do alcance dos visitantes.

Mas foi o adolescente marfinense quem protagonizou o lance mais marcante. Após uma arrancada individual pela lateral do campo, o ponta cortou para dentro e acertou um chute de direita na rede para selar a vitória convincente.



