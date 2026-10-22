Questionado se vê Camara a caminho da Premier League, o ex-jogador do Monaco Grimandi, que falou em parceria com BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Estou surpreso por ele ainda estar no Monaco, muito surpreso. Esperava que ele deixasse o Monaco na temporada passada.

“Ele é o melhor jogador na França. Eu disse a [técnico da seleção de Senegal] Patrick Vieira: você tem a chance de contar com esse jogador, porque ele é um jogador de altíssimo nível e tem uma atitude fantástica. Quando você tem uma seleção e conta com esse jogador, para Patrick ele é de alto nível e, no Monaco, é o melhor jogador neste momento.

“Para mim, Elliot Anderson e Declan Rice ainda estão à frente dele neste momento, são melhores do que ele, mas ele pode se tornar um dos melhores jogadores da sua posição. Ele tem muita qualidade.

“Talvez não seja ruim ficar mais uma temporada no Monaco, para aprender um pouco mais, porque disputamos uma competição europeia. Mesmo que não seja a Champions League, ele ainda pode aprender e evoluir, mas na próxima temporada precisa ir para um clube de ponta, com certeza, e vai ter um bom desempenho.”