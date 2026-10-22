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“Melhor jogador na França”: ex-astro do Monaco se diz “surpreso” por Lamine Camara, alvo de Chelsea e Liverpool, ainda estar na Ligue 1; previsão sobre a Premier League também é feita
Camara agora é avaliado em cerca de € 55 milhões
Camara teve uma ascensão meteórica, após deixar o Generation Foot, em seu país natal, apenas em fevereiro de 2023. Na ocasião, transferiu-se para a França, onde o Metz foi o primeiro a apostar em seu evidente potencial.
Bastou uma temporada na Ligue 1 para o jovem talento chamar a atenção do Monaco. O clube conseguiu fechar um grande negócio em julho de 2024, com um pacote de € 15 milhões (£ 13 milhões/US$ 17 milhões).
O Monaco deve obter um lucro enorme, já que Camara agora é avaliado em cerca de € 55 milhões (£ 46 milhões/US$ 62 milhões). Vários grandes clubes de toda a Europa pagariam esse valor sem hesitar para garantir uma contratação tão cobiçada.
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Por que a transferência não aconteceu em 2026
Clubes da Inglaterra pareciam destinados a vencer essa disputa em 2026, mas nenhum acordo foi fechado antes do fim do último prazo. Por enquanto, isso mantém Camara no futebol francês.
Com o Crystal Palace entre os clubes que apresentaram uma proposta formal pelo talentoso meio-campista, o interesse deve continuar ao longo de 2027. O Chelsea deve voltar à disputa, depois de já ter deixado tudo acertado com o Monaco.
A decisão de Folarin Balogun de abandonar as negociações com o Everton levou o clube da Ligue 1 a reavaliar sua posição quanto à venda. O clube sabe que só conseguirá afastar por algum tempo o interesse demonstrado de longe.
Camara se tornará uma estrela da Premier League?
Questionado se vê Camara a caminho da Premier League, o ex-jogador do Monaco Grimandi, que falou em parceria com BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Estou surpreso por ele ainda estar no Monaco, muito surpreso. Esperava que ele deixasse o Monaco na temporada passada.
“Ele é o melhor jogador na França. Eu disse a [técnico da seleção de Senegal] Patrick Vieira: você tem a chance de contar com esse jogador, porque ele é um jogador de altíssimo nível e tem uma atitude fantástica. Quando você tem uma seleção e conta com esse jogador, para Patrick ele é de alto nível e, no Monaco, é o melhor jogador neste momento.
“Para mim, Elliot Anderson e Declan Rice ainda estão à frente dele neste momento, são melhores do que ele, mas ele pode se tornar um dos melhores jogadores da sua posição. Ele tem muita qualidade.
“Talvez não seja ruim ficar mais uma temporada no Monaco, para aprender um pouco mais, porque disputamos uma competição europeia. Mesmo que não seja a Champions League, ele ainda pode aprender e evoluir, mas na próxima temporada precisa ir para um clube de ponta, com certeza, e vai ter um bom desempenho.”
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Valor pedido pelo meio-campista continua subindo
Camara tem disputado a Liga Europa pelo Monaco nesta temporada, depois de já ter atuado na Champions League. O clube voltará às competições continentais na quinta-feira, quando receberá o Freiburg, da Bundesliga.
O astro senegalês pode atrair mais propostas em janeiro, colocando à prova a resistência de seu atual clube. Seu preço pedido só tende a subir à medida que ele acumula mais experiência de valor inestimável.
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