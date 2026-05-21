Melhor jogador jovem do mundo: veja os brasileiros indicados ao prêmio Golden Boy

A tradicional lista do Golden Boy, prêmio considerado a "Bola de Ouro" dos jovens talentos do futebol mundial, foi divulgada na última quarta-feira (20) pelo jornal italiano Tuttosport. A premiação reconhece o melhor jogador com menos de 21 anos atuando no futebol europeu e reúne alguns dos atletas mais promissores do planeta.

O Brasil aparece com sete representantes entre os 100 indicados desta edição, ficando entre as nações com mais atletas na disputa, atrás apenas de França, Inglaterra e Espanha.

Criado em 2003, o Golden Boy já premiou nomes como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Entre os brasileiros, apenas Anderson, em 2008, e Alexandre Pato, em 2009, conquistaram o troféu.

Os indicados são avaliados por jornalistas esportivos dos principais veículos da Europa, que analisam desempenho individual, regularidade, impacto em jogos decisivos e evolução técnica ao longo da temporada.

A seguir, a GOAL te mostra os brasileiros indicados desta temporada...