Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Golden Boy BrazilGetty/GOAL
Gabriel Marin

Melhor jogador jovem do mundo: veja os brasileiros indicados ao prêmio Golden Boy

Especiais e Opinião
Endrick
Estevao
Rayan
Souza
W. Gomes
V. Reis
Kaua Elias

Sete brasileiros aparecem na lista dos 100 concorrentes ao principal prêmio sub-21 da Europa

A tradicional lista do Golden Boy, prêmio considerado a "Bola de Ouro" dos jovens talentos do futebol mundial, foi divulgada na última quarta-feira (20) pelo jornal italiano Tuttosport. A premiação reconhece o melhor jogador com menos de 21 anos atuando no futebol europeu e reúne alguns dos atletas mais promissores do planeta.

O Brasil aparece com sete representantes entre os 100 indicados desta edição, ficando entre as nações com mais atletas na disputa, atrás apenas de França, Inglaterra e Espanha.

Criado em 2003, o Golden Boy já premiou nomes como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Entre os brasileiros, apenas Anderson, em 2008, e Alexandre Pato, em 2009, conquistaram o troféu.

Os indicados são avaliados por jornalistas esportivos dos principais veículos da Europa, que analisam desempenho individual, regularidade, impacto em jogos decisivos e evolução técnica ao longo da temporada.

A seguir, a GOAL te mostra os brasileiros indicados desta temporada...

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP

    Endrick

    Principal joia brasileira dos últimos anos, Endrick chega novamente como um dos nomes mais badalados da premiação. O atacante, que pertence ao Real Madrid e jogou a segunda metade da temporada emprestado no Lyon, segue cercado de expectativa.

    Mesmo ainda muito jovem, o jogador já acumula experiência em jogos importantes e foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. A presença entre os indicados reforça o status de uma das maiores promessas do futebol mundial.

    Na temporada, o atacante soma 24 jogos, oito gols e oito assistências.

    • Publicidade
  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Estêvão

    Destaque do futebol brasileiro antes de sua ida para o Chelsea, Estêvão também aparece entre os concorrentes ao Golden Boy. O meia-atacante e ponta direita viveu uma temporada de grande impacto técnico e chamou atenção pela criatividade e capacidade de decisão.

    O jovem era cotado para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas uma lesão na coxa direita acabou impedindo sua presença até mesmo na pré-lista de convocados.

    Durante a temporada, o jogador somou 36 jogos, oito gols e quatro assistências.

  • FC Shakhtar Donetsk v Breidablik - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Kauã Elias

    Revelado pelo Fluminense e atualmente no Shakhtar Donetsk, Kauã Elias surge como um dos atacantes brasileiros de maior crescimento recente no cenário europeu.

    O jogador vem chamando atenção pela movimentação ofensiva, velocidade e capacidade de finalização, fatores que ajudaram a colocá-lo na relação dos principais talentos sub-21 do continente.

    Na temporada, o atacante soma 36 jogos, 11 gols e sete assistências.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rayan

    Outro nome presente na lista é Rayan, atacante do Bournemouth. O jovem ganhou notoriedade após boas atuações e passou a ser observado de perto pela comissão técnica da seleção brasileira.

    O desempenho foi suficiente para render convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, consolidando o atacante como uma das promessas brasileiras em ascensão no futebol europeu.

    Na Inglaterra, o brasileiro chegou apenas em janeiro, mas disputou 14 jogos, anotando cinco gols e duas assistências.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Souza

    O lateral esquerdo, que também pode atuar de volante, Souza, atualmente no Tottenham, também garantiu presença entre os 100 indicados ao Golden Boy. Conhecido pela intensidade na marcação e qualidade na saída de bola, o brasileiro vem ganhando espaço no futebol inglês.

    A indicação reforça o reconhecimento internacional do crescimento do jogador em uma das ligas mais competitivas do mundo.

    Na temporada, atuou em quatro partidas, mesmo chegando em janeiro à Inglaterra.

  • TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-BRAGA-PORTOAFP

    William Gomes

    William Gomes, do Porto, aparece como mais um representante brasileiro na disputa. O clube português, inclusive, foi o que teve o maior número de jogadores indicados nesta edição, com cinco nomes no total.

    O atacante brasileiro é visto como uma peça de grande potencial ofensivo e vem sendo acompanhado com expectativa para os próximos anos no futebol europeu.

    Na temporada, foram 46 jogos, 13 gols e duas assistências, além da conquista do Campeonato Português.

  • Girona FC v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vitor Reis

    Fechando a lista brasileira, Vitor Reis, atualmente emprestado ao Girona pelo Manchester City, também figura entre os concorrentes ao prêmio. O defensor já foi convocado anteriormente para amistosos da seleção brasileira e é considerado um dos zagueiros mais promissores da nova geração.

    Apesar disso, o jovem não foi incluído na convocação para a Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

    Na temporada, é titular absoluto da equipe espanhola, tendo atuado em 37 jogos, marcando um gol e dando uma assistência.