Tebas recebeu com entusiasmo a chegada de Rodri à elite do futebol espanhol, descartando qualquer preocupação com qual clube conseguiu garantir seus serviços. Falando na apresentação oficial do novo álbum de figurinhas da Liga EA Sports Panini, na quarta-feira, Tebas foi rápido ao elogiar o meio-campista.

O dirigente não poupou palavras em sua avaliação sobre o atual status de Rodri no futebol mundial. Ele destacou que ter um jogador de seu calibre é uma enorme vitória para o futebol espanhol como um todo.

"Estou feliz que Rodri esteja jogando pelo Barcelona", disse Tebas, em declaração reproduzida pelo Mundo Deportivo. "Não faz diferença para mim se ele está no Madrid, no Barcelona ou em qualquer outro lugar. Acredito que ele seja atualmente o jogador em melhor forma no mundo, e estou muito satisfeito."