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'Melhor jogador em atividade no mundo' - presidente de LaLiga, Javier Tebas, faz enorme afirmação sobre Rodri após transferência do Barcelona
A chegada bombástica de Rodri ao Barcelona
Rodri concluiu uma sensacional transferência de verão para o Barcelona, colocando fim a semanas de intensa especulação sobre seu futuro no clube. Antes de definir seu futuro com o Barcelona, Rodri vinha sendo fortemente ligado a uma transferência para o maior rival do clube, o Real Madrid. A intensa disputa por sua contratação dominou as manchetes, fazendo com que sua decisão final de escolher a Catalunha se tornasse uma das principais histórias da janela de verão.
Sua decisão de atuar na La Liga gerou grande empolgação em todo o futebol espanhol. A presença de um talento tão badalado representa um grande impulso para o apelo global da liga na nova temporada.
- Getty Images Sport
Tebas faz muitos elogios
Tebas recebeu com entusiasmo a chegada de Rodri à elite do futebol espanhol, descartando qualquer preocupação com qual clube conseguiu garantir seus serviços. Falando na apresentação oficial do novo álbum de figurinhas da Liga EA Sports Panini, na quarta-feira, Tebas foi rápido ao elogiar o meio-campista.
O dirigente não poupou palavras em sua avaliação sobre o atual status de Rodri no futebol mundial. Ele destacou que ter um jogador de seu calibre é uma enorme vitória para o futebol espanhol como um todo.
"Estou feliz que Rodri esteja jogando pelo Barcelona", disse Tebas, em declaração reproduzida pelo Mundo Deportivo. "Não faz diferença para mim se ele está no Madrid, no Barcelona ou em qualquer outro lugar. Acredito que ele seja atualmente o jogador em melhor forma no mundo, e estou muito satisfeito."
Vencendo a disputa pela contratação
A disputa pela contratação de Rodri foi uma das histórias mais comentadas do verão. Durante várias semanas, fortes rumores sugeriam que o Madrid estava firmemente na briga para contratar o imponente meio-campista.
Levá-lo para a capital espanhola teria sido um grande reforço para o Real Madrid. Em vez disso, o Barcelona conseguiu lidar com sucesso com a intensa especulação e garantir seus serviços para fortalecer as próprias opções no meio-campo.
- AFP
Começando com tudo
Após o drama do verão, Rodri agora está totalmente focado em causar impacto imediato em campo. O meio-campista já fez sua estreia oficial com a camisa do Barcelona, integrando-se ao time principal de forma natural.
Ele rapidamente assumiu protagonismo na competição nacional, tendo participado de três partidas de La Liga pelo Barcelona até agora. Além disso, Rodri recebeu confiança desde o início da campanha europeia do Barcelona. Ele foi escalado entre os titulares na partida de estreia do clube na fase de liga da Champions League contra o Feyenoord, sinalizando seu papel crucial para os confrontos decisivos que estão por vir.
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