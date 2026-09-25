Ao ser perguntado sobre as façanhas de Kane, o ex-atacante da Inglaterra Heskey, que falava em associação com o programa de treinamento de futebol da Chase, que está oferecendo acesso gratuito a qualificações de treinador para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido, disse à GOAL: “Ele tem sido fantástico. Quanto é? 100 gols na Bundesliga em 98 jogos? Fantástico. Você tem que tirar o chapéu para ele.

“Ele se reinventou porque normalmente o que acontece é que, quanto mais velho você fica, tudo desacelera. Mas ele ainda está conseguindo marcar gols. Outro que costumava fazer isso era Shearer. Mas ele parece estar fazendo isso em outro nível. E é fantástico ver o que ele está fazendo, e tomara que ele continue fazendo isso.

“Falamos sobre ele jogar na Bundesliga. Mas ele está fazendo isso em nível internacional também. Contra os melhores dos melhores. Você não pode criticar o rapaz. Ele se colocou na briga pela Bola de Ouro. Você tem que tirar o chapéu para ele.”

Heskey acrescentou, sobre Kane registrar números que renderam a Messi e Ronaldo indicações à Bola de Ouro apesar de eles nem sempre vencerem a Champions League: “Todo ano. Os números deles colocavam o nome deles lá no topo todo ano. Então você tem que colocá-lo ali com eles. É o melhor jogador do mundo naquele momento.”