Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Harry Kane Alan Shearer EnglandGetty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

‘Melhor entre os melhores’: Harry Kane supera Alan Shearer na briga pela longevidade, enquanto Emile Heskey explica por que o capitão da Inglaterra seria um digno vencedor da Bola de Ouro

H. Kane
Inglaterra
Bayern de Munique
A. Shearer
Inglaterra x Espanha
Liga das Nações A

Harry Kane é o “melhor dos melhores” e continua superando o ex-capitão da Inglaterra Alan Shearer na disputa entre atacantes que desafiam o tempo, disse Emile Heskey à GOAL. O camisa 9 do Bayern de Munique e capitão da Inglaterra não mostra nenhum sinal de desacelerar aos 33 anos. Na temporada passada, ele marcou 73 gols por clube e seleção, o que o colocou na briga pela Bola de Ouro de 2026.

  • Harry Kane Ballon d'Or 2026 BayernGetty/GOAL

    Kane disputa com Yamal e Mbappe a Bola de Ouro

    Muitos são da opinião de que Kane deveria receber o título de ‘melhor jogador do planeta’ ao deixar uma cerimônia glamourosa em Londres, no dia 26 de outubro, com a mais prestigiosa das Bolas de Ouro. Ele realmente enfrenta muita concorrência por esse prêmio.

    Com a Espanha vencendo a Copa do Mundo em solo norte-americano, nomes como o meio-campista incansável Rodri e a joia do Barcelona Lamine Yamal são considerados candidatos à Bola de Ouro. Os franceses Kylian Mbappe e Michael Olise também têm credenciais muito fortes.

    • Publicidade

  • Kane registra números à la Messi e Ronaldo

    Kane, no entanto, manteve um nível impressionante ao longo dos últimos 12 meses. Ele saboreou a conquista da Chuteira de Ouro na Alemanha ao ajudar o Bayern a vencer a Bundesliga, antes de levar a Inglaterra às semifinais de mais um grande torneio. Com 85 gols no currículo, ele é o maior artilheiro da história da seleção inglesa.

    Os números registrados pelo ex-atacante do Tottenham são difíceis de compreender, já que apenas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo atingiram esse nível nos últimos tempos. A dupla de GOATs soma 13 Bolas de Ouro entre si.

    Kane superou a melhor marca em um único ano que CR7 já conseguiu alcançar, o que significa que agora ele faz parte de um grupo realmente exclusivo de talentos. Se ele pode igualar os melhores do ramo, então por que não deveria receber a reluzente Bola de Ouro?

  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    O que torna o recordista Kane tão especial?

    Ao ser perguntado sobre as façanhas de Kane, o ex-atacante da Inglaterra Heskey, que falava em associação com o programa de treinamento de futebol da Chase, que está oferecendo acesso gratuito a qualificações de treinador para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido, disse à GOAL: “Ele tem sido fantástico. Quanto é? 100 gols na Bundesliga em 98 jogos? Fantástico. Você tem que tirar o chapéu para ele.

    “Ele se reinventou porque normalmente o que acontece é que, quanto mais velho você fica, tudo desacelera. Mas ele ainda está conseguindo marcar gols. Outro que costumava fazer isso era Shearer. Mas ele parece estar fazendo isso em outro nível. E é fantástico ver o que ele está fazendo, e tomara que ele continue fazendo isso.

    “Falamos sobre ele jogar na Bundesliga. Mas ele está fazendo isso em nível internacional também. Contra os melhores dos melhores. Você não pode criticar o rapaz. Ele se colocou na briga pela Bola de Ouro. Você tem que tirar o chapéu para ele.”

    Heskey acrescentou, sobre Kane registrar números que renderam a Messi e Ronaldo indicações à Bola de Ouro apesar de eles nem sempre vencerem a Champions League: “Todo ano. Os números deles colocavam o nome deles lá no topo todo ano. Então você tem que colocá-lo ali com eles. É o melhor jogador do mundo naquele momento.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • O que Kane disse sobre a candidatura à Bola de Ouro

    Heskey visitou recentemente o St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.

    O programa de treinadores de futebol da Chase está oferecendo uma oportunidade para que mais pessoas entrem no treinamento de futebol, ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de treinamento para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.

    Kane marcou seis gols no principal evento da Fifa, ao se destacar ao lado de nomes como o recordista Mbappe e o talismã argentino Messi, com seus feitos inspirando a próxima geração de talentos.

    Ele disse o seguinte sobre se colocar na disputa pelo reconhecimento da Bola de Ouro: “Do meu ponto de vista, seria inacreditável vencê-la. Eu ficaria extremamente orgulhoso de ganhá-la. Acho que definitivamente estou na briga para vencê-la, sem dúvida, então o tempo dirá, os votantes votarão em quem quiserem.

    “Isso me deixa mais orgulhoso quando outras pessoas falam sobre mim, quando outros companheiros de equipe ou ex-jogadores, ou quem quer que seja, pessoas que me elogiam pelo que conquistei. Acho que isso me deixa mais orgulhoso do que eu tentar falar sobre isso.”

  • Jogos da Inglaterra: atual campeã mundial, Espanha é a próxima adversária

    Kane está de volta à seleção inglesa, agora sob o comando do técnico Thomas Tuchel, e buscará se aproximar ainda mais da marca de 100 gols internacionais, enquanto tenta alcançar o histórico total de 125 partidas de Peter Shilton.

    A Inglaterra está pronta para abrir sua mais recente campanha na Liga das Nações da UEFA ao receber a atual campeã mundial Espanha no sábado, em um confronto que colocará o capitão Kane diante de Rodri, Yamal e companhia.

    Para mais informações sobre o programa Chase football coaching programme, visite: Chase football coaching programme https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/


Liga das Nações A
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Espanha crest
Espanha
ESP