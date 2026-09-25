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‘Melhor entre os melhores’: Harry Kane supera Alan Shearer na briga pela longevidade, enquanto Emile Heskey explica por que o capitão da Inglaterra seria um digno vencedor da Bola de Ouro
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Kane disputa com Yamal e Mbappe a Bola de Ouro
Muitos são da opinião de que Kane deveria receber o título de ‘melhor jogador do planeta’ ao deixar uma cerimônia glamourosa em Londres, no dia 26 de outubro, com a mais prestigiosa das Bolas de Ouro. Ele realmente enfrenta muita concorrência por esse prêmio.
Com a Espanha vencendo a Copa do Mundo em solo norte-americano, nomes como o meio-campista incansável Rodri e a joia do Barcelona Lamine Yamal são considerados candidatos à Bola de Ouro. Os franceses Kylian Mbappe e Michael Olise também têm credenciais muito fortes.
Kane registra números à la Messi e Ronaldo
Kane, no entanto, manteve um nível impressionante ao longo dos últimos 12 meses. Ele saboreou a conquista da Chuteira de Ouro na Alemanha ao ajudar o Bayern a vencer a Bundesliga, antes de levar a Inglaterra às semifinais de mais um grande torneio. Com 85 gols no currículo, ele é o maior artilheiro da história da seleção inglesa.
Os números registrados pelo ex-atacante do Tottenham são difíceis de compreender, já que apenas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo atingiram esse nível nos últimos tempos. A dupla de GOATs soma 13 Bolas de Ouro entre si.
Kane superou a melhor marca em um único ano que CR7 já conseguiu alcançar, o que significa que agora ele faz parte de um grupo realmente exclusivo de talentos. Se ele pode igualar os melhores do ramo, então por que não deveria receber a reluzente Bola de Ouro?
- Chase
O que torna o recordista Kane tão especial?
Ao ser perguntado sobre as façanhas de Kane, o ex-atacante da Inglaterra Heskey, que falava em associação com o programa de treinamento de futebol da Chase, que está oferecendo acesso gratuito a qualificações de treinador para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido, disse à GOAL: “Ele tem sido fantástico. Quanto é? 100 gols na Bundesliga em 98 jogos? Fantástico. Você tem que tirar o chapéu para ele.
“Ele se reinventou porque normalmente o que acontece é que, quanto mais velho você fica, tudo desacelera. Mas ele ainda está conseguindo marcar gols. Outro que costumava fazer isso era Shearer. Mas ele parece estar fazendo isso em outro nível. E é fantástico ver o que ele está fazendo, e tomara que ele continue fazendo isso.
“Falamos sobre ele jogar na Bundesliga. Mas ele está fazendo isso em nível internacional também. Contra os melhores dos melhores. Você não pode criticar o rapaz. Ele se colocou na briga pela Bola de Ouro. Você tem que tirar o chapéu para ele.”
Heskey acrescentou, sobre Kane registrar números que renderam a Messi e Ronaldo indicações à Bola de Ouro apesar de eles nem sempre vencerem a Champions League: “Todo ano. Os números deles colocavam o nome deles lá no topo todo ano. Então você tem que colocá-lo ali com eles. É o melhor jogador do mundo naquele momento.”
O que Kane disse sobre a candidatura à Bola de Ouro
Heskey visitou recentemente o St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.
O programa de treinadores de futebol da Chase está oferecendo uma oportunidade para que mais pessoas entrem no treinamento de futebol, ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de treinamento para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.
Kane marcou seis gols no principal evento da Fifa, ao se destacar ao lado de nomes como o recordista Mbappe e o talismã argentino Messi, com seus feitos inspirando a próxima geração de talentos.
Ele disse o seguinte sobre se colocar na disputa pelo reconhecimento da Bola de Ouro: “Do meu ponto de vista, seria inacreditável vencê-la. Eu ficaria extremamente orgulhoso de ganhá-la. Acho que definitivamente estou na briga para vencê-la, sem dúvida, então o tempo dirá, os votantes votarão em quem quiserem.
“Isso me deixa mais orgulhoso quando outras pessoas falam sobre mim, quando outros companheiros de equipe ou ex-jogadores, ou quem quer que seja, pessoas que me elogiam pelo que conquistei. Acho que isso me deixa mais orgulhoso do que eu tentar falar sobre isso.”
Jogos da Inglaterra: atual campeã mundial, Espanha é a próxima adversária
Kane está de volta à seleção inglesa, agora sob o comando do técnico Thomas Tuchel, e buscará se aproximar ainda mais da marca de 100 gols internacionais, enquanto tenta alcançar o histórico total de 125 partidas de Peter Shilton.
A Inglaterra está pronta para abrir sua mais recente campanha na Liga das Nações da UEFA ao receber a atual campeã mundial Espanha no sábado, em um confronto que colocará o capitão Kane diante de Rodri, Yamal e companhia.
Para mais informações sobre o programa Chase football coaching programme, visite: Chase football coaching programme https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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