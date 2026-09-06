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"Melhor elenco do mundo!" - Ruben Amorim dá nota 10/10 para o mercado de transferências do Milan antes do duelo com a Juventus
Início perfeito passa por teste
O Milan teve um início impressionante de campanha, com vitórias sobre o Torino e o Venezia para manter seus 100% de aproveitamento na liga. Amorim pode fazer história ao se tornar apenas o quarto técnico a vencer seus três primeiros jogos da Serie A no comando do Milan se superar a Juventus. A viagem a Turim marca o primeiro compromisso do clube desde o fechamento da janela de transferências após a saída de Rafael Leao, com a contratação recorde Goncalo Ramos comandando o ataque depois de abrir sua conta na Serie A em sua segunda partida na vitória sobre o Venezia.
- LaPresse
Chefe faz avaliação elogiosa
Embora tenham surgido dúvidas sobre a profundidade ofensiva do Milan após as saídas de Alvaro Morata e Christopher Nkunku, o treinador rapidamente descartou qualquer preocupação.
Falando com os repórteres, Amorim disse: "Meus jogadores estão entre os melhores do mundo, então não vou dizer que é um oito ou um nove. Cada jogador que trouxemos é perfeito para o nosso time, então vou dar nota 10! Tenho o melhor elenco do mundo.
"É preciso olhar para a situação, e entendemos que dois atacantes com características diferentes poderiam ter sido úteis. Não sabemos o que vai acontecer; talvez fiquemos um pouco carentes nessa posição.
"Acho que também podemos jogar com três jogadores se revezando no ataque. Como vocês podem ver, jogamos muito no mano a mano aqui, então ter um atacante com um perfil parecido com o de [Christian] Pulisic, por exemplo, pode ser útil em certos jogos."
Sem medo da Juventus
A Juventus também iniciou sua campanha doméstica de forma impecável, garantindo dois jogos seguidos sem sofrer gols contra Frosinone e Parma. Amorim destacou que seu elenco está mentalmente preparado para o confronto de peso. Ele acrescentou: "Se voltarmos à pré-temporada, não estávamos vencendo, e a pressão já estava lá. Estávamos rodando todos os jogadores, viajando muito, seja como for, mas não estávamos vencendo, e a pressão já estava lá.
"Todo jogo é um jogo grande para os grandes clubes. Mas eu entendo o interesse em um time como a Juventus. É um bom teste para ver se melhoramos em comparação com a semana passada. É importante que joguemos bem fora de casa contra um bom time e um grande treinador. Estou animado; não estou preocupado. Acho que meu time está pronto."
- Getty
Confronto em Turim aguarda os líderes
Um confronto de peso em Turim oferecerá uma medida definitiva das ambições de início de temporada de ambos os gigantes antes da pausa internacional. Amorim precisa encontrar uma forma de furar a sólida linha defensiva da Juventus, que não sofreu gols em cada um de seus dois primeiros jogos. Uma vitória emblemática em território inimigo manteria o Milan na liderança da tabela e reforçaria a autoridade tática do treinador na Itália.
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