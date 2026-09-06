Embora tenham surgido dúvidas sobre a profundidade ofensiva do Milan após as saídas de Alvaro Morata e Christopher Nkunku, o treinador rapidamente descartou qualquer preocupação.

Falando com os repórteres, Amorim disse: "Meus jogadores estão entre os melhores do mundo, então não vou dizer que é um oito ou um nove. Cada jogador que trouxemos é perfeito para o nosso time, então vou dar nota 10! Tenho o melhor elenco do mundo.

"É preciso olhar para a situação, e entendemos que dois atacantes com características diferentes poderiam ter sido úteis. Não sabemos o que vai acontecer; talvez fiquemos um pouco carentes nessa posição.

"Acho que também podemos jogar com três jogadores se revezando no ataque. Como vocês podem ver, jogamos muito no mano a mano aqui, então ter um atacante com um perfil parecido com o de [Christian] Pulisic, por exemplo, pode ser útil em certos jogos."