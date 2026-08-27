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“Melhor do que você” - mentalidade necessária para ter sucesso no sistema de base do Arsenal é explicada por cria que trabalhou ao lado de Thierry Henry e dos “Invincibles”
Adams, Saka e as estrelas formadas em casa do Arsenal
Nomes como Tony Adams, Liam Brady e Ray Parlour alcançaram status de lenda depois de fazer a transição das categorias de base para o time principal, enquanto Bukayo Saka, Max Dowman e Myles Lewis-Skelly representam atualmente a ideia de garotos da casa que deram certo.
O Arsenal sempre fez questão de manter um caminho claro aberto, sendo importante que superestrelas prontas, contratadas no mercado de transferências, sejam complementadas por jogadores que não custaram nada para chegar. Essa linha de produção de talentos tem sido impressionantemente produtiva ao longo dos anos.
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'Invincibles' fizeram história na Premier League
Houve eras em que os astros do amanhã encontravam mais facilidade para despontar, com as portas no setor sendo particularmente difíceis de abrir na virada do século 21. Em 2003-04, o Arsenal completou toda uma campanha da Premier League invicto.
Halls era um jovem sonhador naquela época, com o internacional sub-20 da Inglaterra enfrentando concorrência por vagas na defesa de jogadores como Sol Campbell, Ashley Cole, Martin Keown e Kolo Toure. Ele fez três aparições na Copa da Liga e sempre precisou acreditar que era bom o bastante para chegar lá.
O que é preciso para ser aprovado no Arsenal
Ao falar sobre essa experiência com a GOAL, Halls, em entrevista por meio do Casivo, especialistas suecos em cassino, disse sobre trabalhar ao lado de superestrelas globais e sobre o que é preciso para transformar potencial em algo mais tangível: “Sabe de uma coisa, foi uma situação estranha. Para mim, e acho que para a maioria dos garotos, só quando você sai e olha para trás é que percebe. Quando você está vivendo aquilo, para começar, o Arsenal não colocaria você em nenhum tipo de academia ou time se você não acreditasse de verdade, de verdade mesmo, que era um jogador de altíssimo nível e que merecia estar lá.
“E isso foi incutido em nós provavelmente desde os 10 anos, quando eu estava lá: você é o melhor, treina e come o melhor, anda como o melhor e isso porque você é o melhor. Então, quando você finalmente chega ao time principal ou está ali por perto, tudo o que faz é olhar ao redor e pensar: ‘não, eu sou melhor do que você, sou melhor do que você, eu deveria estar jogando na sua frente’. Então, essa é a mentalidade que eles colocam em você, caso contrário você não vai durar lá.
“Então, obviamente, estar naquele ambiente, e eu já era torcedor do Arsenal de qualquer forma, então meio que, quando eu saía do treino, seus amigos ficavam tipo: ‘meu Deus, esse é um amigo do Arsenal’. Sua família e todo o resto meio que dão essa empolgação para você. Mas, em relação a você mesmo, você pensa: ‘não, eu mereço estar aqui e deveria estar jogando na frente dele, deveria estar jogando na frente dele’. E você fica meio irritado na maior parte do tempo porque pode não estar jogando. Então, essa era a mentalidade.
“Mas depois, obviamente, quando me afastei do futebol mais tarde, pensei: ‘uau, eu estava no Arsenal’ , tive sorte de estar lá com o melhor time, no melhor momento, mas também azar de estar lá com os melhores, no melhor momento, porque acho que a maioria dos nossos jogadores teria lugar em muitos dos times do Arsenal, exceto naquele.”
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Arsenal 2026-27: Mais jovens surgindo
Saka marcou para o Arsenal na abertura da defesa do título da Premier League, em grande estilo, com uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o recém-promovido Coventry no início da temporada 2026-27. O prodígio adolescente Dowman ficou no banco, ao lado de outro cria da base, Ethan Nwaneri.
O Arsenal, com Halls, que agora é modelo masculino, acompanhando de longe, voltará a campo na segunda-feira, quando fará uma visita ao Aston Villa. O time buscará mais estrelas formadas em casa para causar impacto nesta temporada, com oportunidades para impressionar prestes a surgir enquanto briga por títulos importantes em várias competições.
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