Ao falar sobre essa experiência com a GOAL, Halls, em entrevista por meio do Casivo, especialistas suecos em cassino, disse sobre trabalhar ao lado de superestrelas globais e sobre o que é preciso para transformar potencial em algo mais tangível: “Sabe de uma coisa, foi uma situação estranha. Para mim, e acho que para a maioria dos garotos, só quando você sai e olha para trás é que percebe. Quando você está vivendo aquilo, para começar, o Arsenal não colocaria você em nenhum tipo de academia ou time se você não acreditasse de verdade, de verdade mesmo, que era um jogador de altíssimo nível e que merecia estar lá.

“E isso foi incutido em nós provavelmente desde os 10 anos, quando eu estava lá: você é o melhor, treina e come o melhor, anda como o melhor e isso porque você é o melhor. Então, quando você finalmente chega ao time principal ou está ali por perto, tudo o que faz é olhar ao redor e pensar: ‘não, eu sou melhor do que você, sou melhor do que você, eu deveria estar jogando na sua frente’. Então, essa é a mentalidade que eles colocam em você, caso contrário você não vai durar lá.

“Então, obviamente, estar naquele ambiente, e eu já era torcedor do Arsenal de qualquer forma, então meio que, quando eu saía do treino, seus amigos ficavam tipo: ‘meu Deus, esse é um amigo do Arsenal’. Sua família e todo o resto meio que dão essa empolgação para você. Mas, em relação a você mesmo, você pensa: ‘não, eu mereço estar aqui e deveria estar jogando na frente dele, deveria estar jogando na frente dele’. E você fica meio irritado na maior parte do tempo porque pode não estar jogando. Então, essa era a mentalidade.

“Mas depois, obviamente, quando me afastei do futebol mais tarde, pensei: ‘uau, eu estava no Arsenal’ , tive sorte de estar lá com o melhor time, no melhor momento, mas também azar de estar lá com os melhores, no melhor momento, porque acho que a maioria dos nossos jogadores teria lugar em muitos dos times do Arsenal, exceto naquele.”