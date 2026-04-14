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"Melhor do que um gol!" – Marquinhos elogia o desvio "decisivo" na vitória do PSG sobre o Liverpool, que eliminou o time da Liga dos Campeões
Campeões dominantes conquistam Anfield
O zagueiro central brasileiro de 31 anos deu uma aula de defesa durante a partida de volta das quartas de final, na terça-feira. O Paris Saint-Germain eliminou o Liverpool da Liga dos Campeões em Anfield pela segunda temporada consecutiva. Como atual campeão, o clube francês demonstrou seu pedigree europeu ao garantir uma confortável vitória por 2 a 0 naquela noite, repetindo o placar da partida de ida para avançar às semifinais com uma vitória por 4 a 0 no placar agregado. A partida permaneceu sem gols no primeiro tempo, quando Marquinhos interveio com um desvio espetacular para impedir o gol dos anfitriões, preparando o terreno para Ousmane Dembélé marcar duas vezes no final da partida.
- AFP
O momento decisivo de um zagueiro
O zagueiro expressou imenso orgulho por sua intervenção decisiva durante entrevista ao Canal+. O bloqueio crucial aconteceu quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0.
“Para um zagueiro, isso é melhor do que um gol! São esses momentos que eu mais gosto. Safonov faz uma primeira defesa, surge uma segunda bola, eu me viro e vejo [Virgil] van Dijk chegando. Tive apenas o reflexo de me jogar na bola e tentar defendê-la. São esses detalhes que mudam uma partida”, disse Marquinhos.
Estatísticas defensivas impressionantes
Além desse destaque em particular, o experiente zagueiro central apresentou números defensivos excepcionais ao longo dos 90 minutos. Marquinhos registrou oito contribuições defensivas essenciais, incluindo quatro desarmes cruciais e dois chutes bloqueados, neutralizando completamente as ameaças ofensivas do adversário. Além disso, o zagueiro não sofreu nenhuma driblagem durante todo o confronto, comprovando sua imensa confiabilidade na defesa.
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De olho nas semifinais
Após essa vitória contundente, o clube garantiu sua vaga nas semifinais. O PSG agora aguarda ansiosamente o vencedor do tão esperado confronto entre Bayern e Real Madrid. O Bayern leva vantagem após ter conquistado uma vitória crucial por 2 a 1 na partida de ida, no Santiago Bernabéu.