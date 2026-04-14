"Melhor do que um gol!" – Marquinhos elogia o desvio "decisivo" na vitória do PSG sobre o Liverpool, que eliminou o time da Liga dos Campeões

O zagueiro expressou imenso orgulho por sua intervenção decisiva durante entrevista ao Canal+. O bloqueio crucial aconteceu quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0.

“Para um zagueiro, isso é melhor do que um gol! São esses momentos que eu mais gosto. Safonov faz uma primeira defesa, surge uma segunda bola, eu me viro e vejo [Virgil] van Dijk chegando. Tive apenas o reflexo de me jogar na bola e tentar defendê-la. São esses detalhes que mudam uma partida”, disse Marquinhos.