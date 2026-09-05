NurPhoto
Traduzido por
'Melhor do que o Barcelona!' - Marc Casado dispara crítica surpreendente à La Masia ao ficar impressionado com as instalações do Deportivo La Coruna após saída no verão
Afirmação impressionante sobre as instalações feita por um revelado em La Masia
Em um desdobramento que vai causar surpresa em toda a Catalunha, Casado expressou total espanto com a infraestrutura disponível no recém-promovido Deportivo de A Coruna. O meio-campista de 22 anos, que passou toda a sua formação na mundialmente renomada academia La Masia, do Barcelona, sugeriu que sua nova casa na verdade supera os padrões estabelecidos pelo Barcelona.
Durante uma visita guiada ao centro de treinamento ao lado de outro recém-chegado, Jose Maria Gimenez, e do diretor esportivo Fernando Soriano, Casado parou no meio do caminho ao entrar no vestiário do time principal. Visivelmente impressionado com a estrutura na Galícia, o meio-campista foi flagrado dizendo: "Isso é melhor do que o Barça e tudo mais." O comentário foi tão marcante que Soriano foi obrigado a confirmar, perguntando ao jogador: "Sério?" A resposta de Casado foi enfática: "Sim, sério."
- Getty Images Sport
Detalhes da transferência e a decisão de Hansi Flick
A transferência marca o fim de um longo verão de incerteza para Casado, que foi informado no início da pré-temporada de que não faria parte dos planos imediatos de Flick. Apesar da preferência do treinador alemão por outras opções para a função de volante, Casado inicialmente relutou em deixar o Camp Nou.
Não se trata apenas de um simples empréstimo para desenvolvimento, já que o Deportivo garantiu uma participação significativa no futuro do jogador. O acordo inclui uma opção de compra de € 30 milhões, o que sugere que o clube galego vê Casado como um pilar de longo prazo do seu projeto, e não como uma solução temporária.
Recusando o interesse internacional pela La Liga
A chegada de Casado ao Riazor é considerada um grande golpe do Deportivo, especialmente considerando o nível da concorrência por sua contratação. Ao longo da janela de verão, o volante foi alvo de várias ofertas do exterior, incluindo propostas lucrativas de clubes da Inglaterra, Turquia e Arábia Saudita. Até mesmo o peso-pesado da Bundesliga RB Leipzig foi apontado como um interessado sério no espanhol antes de a transferência para o Depor ser finalmente concluída.
No fim, o apelo de permanecer na Espanha e se juntar a um projeto ambicioso falou mais alto. Antes de partir para seu novo destino, Casado falou com repórteres no Aeroporto de El Prat para esclarecer seu pensamento em relação à transição. Ele falou de forma elogiosa sobre a oportunidade que terá pela frente, afirmando: “É um projeto muito bom. Estou realmente ansioso para começar.”
- Ricardo Larreina Amador
De olho no novo desafio
O Deportivo tem grandes expectativas para sua nova contratação e elogiou sua versatilidade e capacidade técnica. O comunicado oficial do clube destacou que, apesar da idade, ele traz uma vasta experiência de elite, afirmando: "Apesar da pouca idade, ele já chega com uma experiência notável no futebol de elite e uma impressionante lista de títulos, incluindo dois títulos de LaLiga, uma Copa del Rey e duas Supercopas de Espana.
"Com sua contratação, o Depor adiciona ao elenco um jogador muito promissor e versátil, mas que já está acostumado ao futebol no mais alto nível e tem experiência tanto em competições nacionais quanto internacionais."
A comparação ousada de Casado entre as instalações dos dois clubes provavelmente dará um tempero extra a quaisquer futuros encontros entre as equipes, mas, por enquanto, seu foco segue totalmente voltado para sua estreia. O time galego teve um início sólido de campanha, e o ex-astro de La Masia pode fazer sua primeira aparição já no sábado, contra o Villarreal.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.