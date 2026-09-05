Em um desdobramento que vai causar surpresa em toda a Catalunha, Casado expressou total espanto com a infraestrutura disponível no recém-promovido Deportivo de A Coruna. O meio-campista de 22 anos, que passou toda a sua formação na mundialmente renomada academia La Masia, do Barcelona, sugeriu que sua nova casa na verdade supera os padrões estabelecidos pelo Barcelona.

Durante uma visita guiada ao centro de treinamento ao lado de outro recém-chegado, Jose Maria Gimenez, e do diretor esportivo Fernando Soriano, Casado parou no meio do caminho ao entrar no vestiário do time principal. Visivelmente impressionado com a estrutura na Galícia, o meio-campista foi flagrado dizendo: "Isso é melhor do que o Barça e tudo mais." O comentário foi tão marcante que Soriano foi obrigado a confirmar, perguntando ao jogador: "Sério?" A resposta de Casado foi enfática: "Sim, sério."



