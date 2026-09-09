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Melhor do que Lewandowski! Serhou Guirassy atinge marca especial na emocionante vitória do Borussia Dortmund
Atacante alcança a marca de 100 gols
O Dortmund abriu sua campanha na fase de liga da Champions League com uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal no Signal Iduna Park, na noite de terça-feira. Os donos da casa saíram na frente com um gol contra de Renato Veiga antes de Santiago Mourino empatar, e Guirassy marcou duas vezes em seguida, com uma finalização de curta distância e um pênalti. A noite movimentada do atacante terminou com um gol contra acidental nos minutos finais, quando a defesa de Gregor Kobel desviou em seu rosto e entrou.
- kolbert-press
Estrela guineense supera Lewandowski
O gol decisivo em dose dupla levou Guirassy a 64 gols em 100 partidas oficiais pelo BVB, além de elevar sua marca na Champions League pelo clube para 19 em 25 jogos, superando o total de 17 de Lewandowski. Falando à Primeapós o apito final, o atacante de 30 anos comentou: "Estou muito, muito feliz por ter disputado cem jogos pelo Dortmund. Eu nem tinha me dado conta disso. Claro, é algo muito especial quebrar o recorde de Lewandowski, porque ele é um grande atacante."
Atacante prolífico reflete sobre a vitória
O marco histórico consolida a notável consistência europeia de Guirassy desde sua chegada vindo do Stuttgart em 2024, colocando-o em segundo lugar na lista de maiores artilheiros de todos os tempos do Dortmund na Champions League, atrás apenas de Marco Reus, com 24 gols. Ao refletir sobre o confronto frenético e seu gol contra acidental no fim diante da equipe da Liga, o atacante acrescentou: "Foi um jogo estranho esta noite, um jogo louco. Poderíamos ter feito melhor, mas estamos felizes com a vitória."
- Getty Images Sport
Dortmund defende início perfeito
O Dortmund agora volta suas atenções para a Bundesliga neste fim de semana, quando recebe o Paderborn no Signal Iduna Park. O Borussia Dortmund busca manter o aproveitamento de 100% no início da temporada doméstica, após somar seis pontos nas duas primeiras partidas. A boa fase de Guirassy no ataque voltará a ser fundamental, enquanto os mandantes tentam seguir na liderança da tabela.
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