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Adhe Makayasa

Traduzido por

Melhor do que Lewandowski! Serhou Guirassy atinge marca especial na emocionante vitória do Borussia Dortmund

S. Guirassy
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund x Villarreal
Villarreal
Liga dos Campeões
Bundesliga
R. Lewandowski

Serhou Guirassy marcou sua 100ª partida pelo Borussia Dortmund de forma dramática, ao balançar as redes duas vezes de maneira decisiva na vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal. O internacional da Guiné superou Robert Lewandowski na lista histórica de artilheiros europeus do clube, garantindo três pontos cruciais na estreia da equipe na Champions League no Signal Iduna Park.

  • Atacante alcança a marca de 100 gols

    O Dortmund abriu sua campanha na fase de liga da Champions League com uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal no Signal Iduna Park, na noite de terça-feira. Os donos da casa saíram na frente com um gol contra de Renato Veiga antes de Santiago Mourino empatar, e Guirassy marcou duas vezes em seguida, com uma finalização de curta distância e um pênalti. A noite movimentada do atacante terminou com um gol contra acidental nos minutos finais, quando a defesa de Gregor Kobel desviou em seu rosto e entrou.

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    Estrela guineense supera Lewandowski

    O gol decisivo em dose dupla levou Guirassy a 64 gols em 100 partidas oficiais pelo BVB, além de elevar sua marca na Champions League pelo clube para 19 em 25 jogos, superando o total de 17 de Lewandowski. Falando à Primeapós o apito final, o atacante de 30 anos comentou: "Estou muito, muito feliz por ter disputado cem jogos pelo Dortmund. Eu nem tinha me dado conta disso. Claro, é algo muito especial quebrar o recorde de Lewandowski, porque ele é um grande atacante."

  • Atacante prolífico reflete sobre a vitória

    O marco histórico consolida a notável consistência europeia de Guirassy desde sua chegada vindo do Stuttgart em 2024, colocando-o em segundo lugar na lista de maiores artilheiros de todos os tempos do Dortmund na Champions League, atrás apenas de Marco Reus, com 24 gols. Ao refletir sobre o confronto frenético e seu gol contra acidental no fim diante da equipe da Liga, o atacante acrescentou: "Foi um jogo estranho esta noite, um jogo louco. Poderíamos ter feito melhor, mas estamos felizes com a vitória."

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  • Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Dortmund defende início perfeito

    O Dortmund agora volta suas atenções para a Bundesliga neste fim de semana, quando recebe o Paderborn no Signal Iduna Park. O Borussia Dortmund busca manter o aproveitamento de 100% no início da temporada doméstica, após somar seis pontos nas duas primeiras partidas. A boa fase de Guirassy no ataque voltará a ser fundamental, enquanto os mandantes tentam seguir na liderança da tabela.

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