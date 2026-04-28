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Melhor do que Kylian Mbappé? Por que Harry Kane se tornou o melhor camisa 9 do mundo e como o atacante do Bayern de Munique poderia encerrar a carreira em uma posição diferente
Kane, que vem quebrando recordes, brilha tanto no clube quanto na seleção
Cristiano Ronaldo estaria no topo de qualquer ranking dos maiores artilheiros do século XXI, mas o maior jogador de todos os tempos português nem sempre foi um atacante de ofício — tendo começado como um habilidoso ponta — e muitas vezes se destaca em um patamar de talento totalmente próprio.
Quando se trata de atacantes puros, não há muitos que possam rivalizar com a produção de Kane e com o que ele oferece a qualquer causa. Esse ponto é destacado por sua posição como o maior artilheiro de todos os tempos do Spurs e da Seleção Inglesa.
Padrões individuais notáveis têm sido mantidos tanto no clube quanto na seleção, permitindo que ele quebrasse o jejum de títulos na Alemanha como bicampeão da Bundesliga pelo Bayern. Ele balançou as redes 138 vezes em 141 partidas pelo clube — reescrevendo os livros de história no processo.
Kane será uma presença carismática para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, quando vestirá a braçadeira de capitão, e continua sendo um forte candidato ao prestigioso prêmio Ballon d’Or, que reconhece os esforços do melhor jogador do planeta.
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Será que Kane, atacante do Bayern, é o melhor camisa 9 do futebol mundial?
Questionado sobre se o eterno jogador de 32 anos é o melhor representante de sua profissão no futebol mundial, M’Poku — que atuou ao lado de Kane no Tottenham e no Leyton Orient — disse ao GOAL: “Sempre tenho essa discussão com alguns amigos meus, porque eles adoram Kylian Mbappé. Sim, ele provavelmente é o melhor. Ele é. Eu diria que sim.”
Questionado ainda mais sobre se Kane está acima de nomes como Karim Benzema, Luis Suárez e Robert Lewandowski quando se trata de sua classe como atacante de sua geração, M’Poku — que agora integra a Baller League UK como parte do time Yanited do Angry Ginge — acrescentou: “Acho que todos eles têm suas qualidades, mas nem todos conseguem fazer o que Harry Kane faz.
“Eu compararia Harry Kane um pouco a Benzema em termos de como ele joga pela equipe e como ajuda seus companheiros, não apenas marcando gols, mas também dando assistências ou criando oportunidades. Então, sim, todos eles merecem crédito porque são incríveis, mas nem todos conseguem fazer o que Harry Kane faz. Talvez Benzema.”
Será que Kane poderia recuar para uma função mais recuada de armador?
Tem surgido a pergunta ocasional sobre onde Kane jogará na próxima temporada, já que a prorrogação do contrato na Allianz Arena, que expira em 2027, ainda não foi assinada.
M’Poku afirma que “não há chance” de um retorno emocionante ao norte de Londres, mas, quando questionado se gostaria de ver Kane defender times como o Barcelona ou o Real Madrid, seguindo os passos icônicos de Ronaldo ao jogar até os 30 e poucos anos e além — possivelmente assumindo uma nova função ao longo do caminho —, ele disse: “Quero que ele continue jogando no mais alto nível o máximo que puder.
“Assim como Lewandowski está jogando no mais alto nível. Ronaldo está jogando no mais alto nível até hoje. Luka Modric. Então, é isso que queremos ver.
“E Harry Kane, ele é um jogador, acho que vai continuar jogando no mais alto nível e talvez, se não puder jogar como camisa 9, ele possa jogar como camisa 10, camisa 8. Ele não terá problema em jogar nessas posições.”
- Baller League UK
Kane espera ajudar o Bayern a conquistar a Liga dos Campeões
Kane voltará à briga pelo título na terça-feira, quando entrar em campo pelo Bayern na primeira partida da tão esperada semifinal da Liga dos Campeões contra o atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain.
M’Poku estará entre aqueles que acompanharão esse confronto épico, depois de ter ajudado o Yanited a empatar em 2 a 2 com o Gold Devils FC em sua última partida. Ele espera por mais emoção no Parc des Princes.
A Baller League vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras à noite, a partir das 17h, no www.youtube.com/@BallerLeagueUK.