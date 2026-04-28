Melhor do que Kylian Mbappé? Por que Harry Kane se tornou o melhor camisa 9 do mundo e como o atacante do Bayern de Munique poderia encerrar a carreira em uma posição diferente

Cristiano Ronaldo estaria no topo de qualquer ranking dos maiores artilheiros do século XXI, mas o maior jogador de todos os tempos português nem sempre foi um atacante de ofício — tendo começado como um habilidoso ponta — e muitas vezes se destaca em um patamar de talento totalmente próprio.

Quando se trata de atacantes puros, não há muitos que possam rivalizar com a produção de Kane e com o que ele oferece a qualquer causa. Esse ponto é destacado por sua posição como o maior artilheiro de todos os tempos do Spurs e da Seleção Inglesa.

Padrões individuais notáveis têm sido mantidos tanto no clube quanto na seleção, permitindo que ele quebrasse o jejum de títulos na Alemanha como bicampeão da Bundesliga pelo Bayern. Ele balançou as redes 138 vezes em 141 partidas pelo clube — reescrevendo os livros de história no processo.

Kane será uma presença carismática para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, quando vestirá a braçadeira de capitão, e continua sendo um forte candidato ao prestigioso prêmio Ballon d’Or, que reconhece os esforços do melhor jogador do planeta.