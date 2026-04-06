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Melhor do que Jude Bellingham? Max Dowman está à frente da estrela do Real Madrid e da Inglaterra, mas ex-técnico diz ao jovem prodígio do Arsenal para se preparar para a “dor”
Dowman já está no nível de elite
Com apenas 16 anos, Dowman já entrou para os livros de história como o mais jovem artilheiro da história da Premier League, após seu gol no final da partida contra o Everton, além de já ter disputado a Liga dos Campeões pela equipe de Mikel Arteta, o que lhe rendeu o título de talento de geração. Em contraste, Bellingham jogava na Championship pelo Birmingham City na mesma idade. Enquanto Bellingham contribuiu com quatro gols e duas assistências em 41 partidas pelos Blues antes de sua transferência de 25 milhões de libras para o Borussia Dortmund, Dowman já está se testando contra a elite.
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Pardew coloca o jovem talento do Arsenal acima da estrela do Real Madrid
Pardew fez uma afirmação ousada sobre o potencial máximo de Dowman. Depois de ver o jovem dominar pela seleção sub-19 da Inglaterra e causar um impacto significativo na equipe principal de Arteta, o ex-técnico do Newcastle United acredita que o nível atual do meio-campista supera o que Bellingham demonstrou naquela fase.
Em entrevista à talkSPORT, Pardew afirmou: “Eu o coloco acima de Jude Bellingham, no sentido de que ele é o melhor que já vi nessa faixa etária. É preciso pensar: bem, eu vi Ronaldo no Le Tournoir (Tournoi de France de 1997). Ele se destacava muito em sua faixa etária. Dowman se destaca muito em sua faixa etária.”
Lidando com os reveses no futebol e amadurecendo através das dificuldades
Apesar dos elogios entusiásticos, Pardew não hesitou em lembrar ao jovem jogador que o caminho para o topo raramente é fácil. Dowman passou recentemente pela frustração de ser eliminado nas quartas de final da FA Cup contra o Southampton, partida em que jogou os 90 minutos completos e deu sete chutes a gol, mas acabou ficando do lado dos perdedores. Pardew acredita que esses contratempos são essenciais. Ele acrescentou: “E se ele conseguir progredir e crescer, porque essa decepção que ele teve nas quartas de final é a essência de ser jogador de futebol. Não se trata de viver na glória o tempo todo. Muito disso é doloroso. E ele precisa continuar crescendo nessa dor, se é que isso faz sentido.”
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Dowman busca a dobradinha com o Arsenal
Embora o jovem não tenha conseguido impedir a eliminação do Arsenal da FA Cup contra o Southampton, ele ainda espera desempenhar um papel fundamental nas campanhas do time na Premier League e na Liga dos Campeões. Os Gunners enfrentam o Sporting CP na primeira partida das quartas de final da competição europeia nesta semana, antes de tentarem defender a liderança do campeonato inglês quando enfrentarem o Bournemouth no fim de semana.