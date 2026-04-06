Melhor do que Jude Bellingham? Max Dowman está à frente da estrela do Real Madrid e da Inglaterra, mas ex-técnico diz ao jovem prodígio do Arsenal para se preparar para a “dor”

Pardew fez uma afirmação ousada sobre o potencial máximo de Dowman. Depois de ver o jovem dominar pela seleção sub-19 da Inglaterra e causar um impacto significativo na equipe principal de Arteta, o ex-técnico do Newcastle United acredita que o nível atual do meio-campista supera o que Bellingham demonstrou naquela fase.

Em entrevista à talkSPORT, Pardew afirmou: “Eu o coloco acima de Jude Bellingham, no sentido de que ele é o melhor que já vi nessa faixa etária. É preciso pensar: bem, eu vi Ronaldo no Le Tournoir (Tournoi de France de 1997). Ele se destacava muito em sua faixa etária. Dowman se destaca muito em sua faixa etária.”