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GFX Max Dowman Jude BellinghamGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traduzido por

Melhor do que Jude Bellingham? Max Dowman está à frente da estrela do Real Madrid e da Inglaterra, mas ex-técnico diz ao jovem prodígio do Arsenal para se preparar para a “dor”

M. Dowman
J. Bellingham
A. Pardew
Arsenal
Real Madrid
Premier League
La Liga

Max Dowman, a sensação de 16 anos do Arsenal, foi classificado acima de Jude Bellingham na mesma idade pelo ex-técnico da Premier League Alan Pardew. Apesar de comparar seu talento aos melhores do mundo, Pardew alertou o adolescente para que se prepare para enfrentar dificuldades no futebol. Enquanto isso, os especialistas já estão incentivando o jogador formado na base de Hale End a deixar os Gunners para realizar plenamente seu enorme potencial.

  • Dowman já está no nível de elite

    Com apenas 16 anos, Dowman já entrou para os livros de história como o mais jovem artilheiro da história da Premier League, após seu gol no final da partida contra o Everton, além de já ter disputado a Liga dos Campeões pela equipe de Mikel Arteta, o que lhe rendeu o título de talento de geração. Em contraste, Bellingham jogava na Championship pelo Birmingham City na mesma idade. Enquanto Bellingham contribuiu com quatro gols e duas assistências em 41 partidas pelos Blues antes de sua transferência de 25 milhões de libras para o Borussia Dortmund, Dowman já está se testando contra a elite.


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  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pardew coloca o jovem talento do Arsenal acima da estrela do Real Madrid

    Pardew fez uma afirmação ousada sobre o potencial máximo de Dowman. Depois de ver o jovem dominar pela seleção sub-19 da Inglaterra e causar um impacto significativo na equipe principal de Arteta, o ex-técnico do Newcastle United acredita que o nível atual do meio-campista supera o que Bellingham demonstrou naquela fase.

    Em entrevista à talkSPORT, Pardew afirmou: “Eu o coloco acima de Jude Bellingham, no sentido de que ele é o melhor que já vi nessa faixa etária. É preciso pensar: bem, eu vi Ronaldo no Le Tournoir (Tournoi de France de 1997). Ele se destacava muito em sua faixa etária. Dowman se destaca muito em sua faixa etária.”

  • Lidando com os reveses no futebol e amadurecendo através das dificuldades

    Apesar dos elogios entusiásticos, Pardew não hesitou em lembrar ao jovem jogador que o caminho para o topo raramente é fácil. Dowman passou recentemente pela frustração de ser eliminado nas quartas de final da FA Cup contra o Southampton, partida em que jogou os 90 minutos completos e deu sete chutes a gol, mas acabou ficando do lado dos perdedores. Pardew acredita que esses contratempos são essenciais. Ele acrescentou: “E se ele conseguir progredir e crescer, porque essa decepção que ele teve nas quartas de final é a essência de ser jogador de futebol. Não se trata de viver na glória o tempo todo. Muito disso é doloroso. E ele precisa continuar crescendo nessa dor, se é que isso faz sentido.”

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Dowman busca a dobradinha com o Arsenal

    Embora o jovem não tenha conseguido impedir a eliminação do Arsenal da FA Cup contra o Southampton, ele ainda espera desempenhar um papel fundamental nas campanhas do time na Premier League e na Liga dos Campeões. Os Gunners enfrentam o Sporting CP na primeira partida das quartas de final da competição europeia nesta semana, antes de tentarem defender a liderança do campeonato inglês quando enfrentarem o Bournemouth no fim de semana.

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