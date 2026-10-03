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Melhor do que eu! Jack Wilshere elogia a sensação do Arsenal Max Dowman enquanto a joia do clube se prepara para uma possível saída por empréstimo
Uma alta recorde
Dowman rapidamente se firmou como um talento de elite nas categorias de base do Arsenal. Durante uma sensacional temporada de afirmação no ano passado, o adolescente somou 13 aparições pelo time principal e marcou seu primeiro gol como profissional.
Sua evolução o levou a reescrever os livros de história em várias competições. A extraordinária lista de marcas do jovem já inclui ter se tornado o mais jovem campeão da Premier League, o jogador mais jovem da história da Champions League e o titular mais jovem de todos os tempos do Arsenal.
Dando sequência a esse momento, Dowman começou a atual temporada em grande forma. Recentemente, ele teve uma atuação de destaque contra o Ipswich Town na Carabao Cup, marcando dois gols para sublinhar sua evolução contínua no norte de Londres.
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"Ele é melhor do que você"
Wilshere, outro revelado pela base que também despontou como um adolescente muito badalado, reconheceu rapidamente o enorme potencial de Dowman. O ex-internacional inglês acelerou a promoção da promessa para sua estrutura de base três anos antes do previsto.
"Max jogou pelo meu time sub-18 quando tinha 13 anos", disse Wilshere à BBC Sport. "Lembro de ligar para o meu pai porque eu joguei no sub-18 quando tinha 14. Fiquei tipo: '13 era novo demais?'"
Quaisquer dúvidas foram rapidamente apagadas assim que o jovem entrou em campo. Ansioso para compartilhar a descoberta, Wilshere convidou o pai para ver o meio-campista de perto, o que resultou em um veredicto empolgado.
"No primeiro jogo, deu para ver claramente que ele estava pronto para isso", acrescentou Wilshere. "E lembro de ligar para o meu pai e dizer: 'você precisa vir ver esse garoto'. Meu pai veio, e meu pai é muito tendencioso, como você pode imaginar. Mas até ele disse: 'ele é melhor do que você'."
Aprendendo com Arteta
Enquanto Dowman continua a se destacar, Wilshere credita a Mikel Arteta um papel fundamental na formação da filosofia futebolística mais ampla do clube. O técnico do Arsenal ajudou no desenvolvimento de Dowman, ao mesmo tempo em que impactou profundamente a própria transição de Wilshere para a carreira de treinador.
"Pude observar Mikel e a forma como ele treinava, além da influência que ele exercia", continuou o técnico do Luton Town. "Eu fazia perguntas a ele, por que estava fazendo certas coisas, e comecei a me apaixonar por isso e pela forma como ele passou a preparar as sessões de treino. Eu tinha a oportunidade de praticar isso com o sub-18 à tarde, e era algo em que eu não era tão bom, além de me sentir desconfortável às vezes."
Wilshere admitiu que a abordagem meticulosa de Arteta o forçou a repensar sua própria compreensão do jogo.
"Fui influenciado por Mikel, mas depois tive que aprender a ensinar. Tive que aprender a transmitir isso, a planejar uma sessão e a obter os resultados que você queria", acrescentou Wilshere. "Joguei com alguns bons treinadores e era bastante bom em entender o que um técnico queria, mas nunca me aprofundei em 'por que ele está me pedindo para fazer isso?' Mikel realmente deixou isso claro e tive a sorte de ter uma relação em que eu podia dizer: 'bom, por que você quer isso?' E ele foi aberto o suficiente para compartilhar isso comigo."
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Uma possível transferência por empréstimo
Com o prestígio de Dowman em alta contínua, a cúpula do Arsenal agora avalia a próxima fase de sua carreira. O clube estaria aberto a autorizar uma transferência por empréstimo para garantir ao promissor jogador minutos regulares no futebol profissional.
Ter minutos consistentes em um ambiente competitivo de equipe principal representaria o teste definitivo para o jogador de 16 anos. Depois de dominar as categorias de base e impressionar nas competições de copa domésticas, uma mudança temporária pode se mostrar crucial para prepará-lo para as exigências de atuar semanalmente sob o comando de Arteta.
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