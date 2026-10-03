Enquanto Dowman continua a se destacar, Wilshere credita a Mikel Arteta um papel fundamental na formação da filosofia futebolística mais ampla do clube. O técnico do Arsenal ajudou no desenvolvimento de Dowman, ao mesmo tempo em que impactou profundamente a própria transição de Wilshere para a carreira de treinador.

"Pude observar Mikel e a forma como ele treinava, além da influência que ele exercia", continuou o técnico do Luton Town. "Eu fazia perguntas a ele, por que estava fazendo certas coisas, e comecei a me apaixonar por isso e pela forma como ele passou a preparar as sessões de treino. Eu tinha a oportunidade de praticar isso com o sub-18 à tarde, e era algo em que eu não era tão bom, além de me sentir desconfortável às vezes."

Wilshere admitiu que a abordagem meticulosa de Arteta o forçou a repensar sua própria compreensão do jogo.

"Fui influenciado por Mikel, mas depois tive que aprender a ensinar. Tive que aprender a transmitir isso, a planejar uma sessão e a obter os resultados que você queria", acrescentou Wilshere. "Joguei com alguns bons treinadores e era bastante bom em entender o que um técnico queria, mas nunca me aprofundei em 'por que ele está me pedindo para fazer isso?' Mikel realmente deixou isso claro e tive a sorte de ter uma relação em que eu podia dizer: 'bom, por que você quer isso?' E ele foi aberto o suficiente para compartilhar isso comigo."



