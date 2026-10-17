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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
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“Melhor do mundo!”: Neymar dá veredito definitivo sobre Lamine Yamal enquanto promessa do Barcelona busca a Bola de Ouro

L. Yamal
Barcelona
Neymar
La Liga

O atacante Neymar, do Santos, apoiou publicamente Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona, para vencer a próxima Bola de Ouro. O astro brasileiro usou as redes sociais para afirmar que o adolescente é, atualmente, o melhor jogador de futebol do mundo.

  • Forte apoio à promessa do Barcelona

    Neymar declarou apoio total a Yamal na disputa pela próxima Bola de Ouro. O brasileiro foi às redes sociais para elogiar o jovem ponta. Ao publicar uma imagem em suas redes sociais, Neymar deixou clara sua opinião sobre a joia do Barcelona: "Lamine Yamal é o melhor do mundo."

  • Lamine Yamal getty

    Comparando duas campanhas brilhantes

    Neymar chegou à sua conclusão ousada após compartilhar um gráfico comparativo de estatísticas produzido pelas plataformas Score90 e Sofascore. A imagem colocou lado a lado duas campanhas históricas notáveis dos atacantes.

    O gráfico mostrou a impressionante temporada 2017-18 de Neymar pelo Paris Saint-Germain, na qual ele marcou 25 gols e deu 16 assistências em 27 partidas. Do outro lado, apareciam os números de Yamal no início da campanha atual pelo Barcelona.

    Yamal teve um início de temporada explosivo, com oito gols e nove assistências em suas primeiras 10 partidas pelo Barcelona. Esses números convenceram Neymar de que o adolescente está acima de todos os outros jogadores do mundo.



  • Forte vínculo fora de campo

    O apoio público do astro do Santos destaca a proximidade entre os dois jogadores fora de campo. Os dois mantêm uma amizade próxima desde que passaram um tempo juntos durante férias no Brasil, em 2025.

    A amizade entre eles dá ainda mais peso ao apoio de Neymar enquanto Yamal disputa a maior honraria individual do futebol. O ponta continua a ser comparado aos maiores nomes da história do esporte, e sua ascensão meteórica não dá sinais de desaceleração. Suas atuações sensacionais pelo Barcelona rapidamente o tornaram um dos principais candidatos em âmbito mundial.

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  • yamalGetty Images

    A atenção se volta para as premiações em Londres

    Yamal agora aguardará o resultado oficial, que será anunciado quando o mundo do futebol se reunir em Londres para a cerimônia de gala, em 26 de outubro. O ponta espera coroar seu início de temporada sensacional com o prêmio máximo.

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