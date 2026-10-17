Neymar chegou à sua conclusão ousada após compartilhar um gráfico comparativo de estatísticas produzido pelas plataformas Score90 e Sofascore. A imagem colocou lado a lado duas campanhas históricas notáveis dos atacantes.

O gráfico mostrou a impressionante temporada 2017-18 de Neymar pelo Paris Saint-Germain, na qual ele marcou 25 gols e deu 16 assistências em 27 partidas. Do outro lado, apareciam os números de Yamal no início da campanha atual pelo Barcelona.

Yamal teve um início de temporada explosivo, com oito gols e nove assistências em suas primeiras 10 partidas pelo Barcelona. Esses números convenceram Neymar de que o adolescente está acima de todos os outros jogadores do mundo.







