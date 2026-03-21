Melhor com o tempo! Danny Welbeck junta-se a Zlatan Ibrahimovic no seleto clube dos artilheiros da Premier League com dois gols contra o Liverpool pelo Brighton

O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, foi questionado se Welbeck deveria fazer parte da seleção inglesa para a Copa do Mundo após seus dois gols contra o Liverpool. Ele disse à TNT Sports: “Acho que a Inglaterra tem um excelente técnico alemão e ele tomará a decisão certa. Só posso dizer o quanto Danny Welbeck é importante para criar coesão no grupo, o que também pode ser crucial para uma Copa do Mundo. Não apenas marcando gols, embora ele esteja em excelente forma, mas também como companheiro de equipe. Criando boas conexões e coesão. Ele é muito valioso dentro e fora de campo, e acho que pode ajudar qualquer seleção do mundo, inclusive a Inglaterra.”