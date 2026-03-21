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Melhor com o tempo! Danny Welbeck junta-se a Zlatan Ibrahimovic no seleto clube dos artilheiros da Premier League com dois gols contra o Liverpool pelo Brighton
Welbeck marca dois gols contra o Liverpool
O Brighton conquistou sua quarta vitória em cinco partidas ao somar os três pontos contra o Liverpool no sábado. Welbeck foi o herói dos anfitriões, marcando duas vezes e elevando sua contagem na temporada para 12 gols na Premier League. A derrota é a décima do Liverpool na Premier League nesta temporada, dando continuidade à sua desastrosa defesa do título. A equipe de Arne Slot está agora 21 pontos atrás do líder Arsenal e também enfrenta uma batalha para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Os Reds estão atualmente em quinto lugar, mas seis pontos atrás do Manchester United, que ocupa a terceira posição.
- AFP
Welbeck iguala Ibrahimovic
Com esses gols, Welbeck se tornou apenas o terceiro jogador na história da Premier League a marcar mais de 10 gols em uma temporada pela primeira vez aos 35 anos ou mais. Ibrahimovic e McAllister também já haviam alcançado essa marca, segundo a talkSPORT. Com os dois gols, Welbeck está vivendo sua melhor temporada de sempre na Premier League e é também o inglês com mais gols na divisão. No entanto, isso não foi suficiente para garantir a Welbeck uma vaga na última convocação de Thomas Tuchel para a seleção inglesa. O craque do Brighton foi preterido, com Tuchel convocando um elenco de 35 jogadores e incluindo atacantes como Dominic Calvert-Lewin e Dominic Solanke em seu lugar.
Hurzeler elogia Welbeck
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, foi questionado se Welbeck deveria fazer parte da seleção inglesa para a Copa do Mundo após seus dois gols contra o Liverpool. Ele disse à TNT Sports: “Acho que a Inglaterra tem um excelente técnico alemão e ele tomará a decisão certa. Só posso dizer o quanto Danny Welbeck é importante para criar coesão no grupo, o que também pode ser crucial para uma Copa do Mundo. Não apenas marcando gols, embora ele esteja em excelente forma, mas também como companheiro de equipe. Criando boas conexões e coesão. Ele é muito valioso dentro e fora de campo, e acho que pode ajudar qualquer seleção do mundo, inclusive a Inglaterra.”
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Welbeck reage à exclusão da seleção inglesa
As esperanças de Welbeck de disputar a Copa do Mundo sofreram um revés ao ser deixado de fora da equipe de Tuchel, mas o craque do Brighton não pareceu muito abalado com a decisão. Ele disse aoprograma Match of the Day, da BBC: “Controlo o que posso controlar. É muito bom que meu nome esteja sendo mencionado. Isso é positivo para mim. Não gosto de gastar energia com coisas que não posso controlar. Para mim, estou simplesmente feliz, estou curtindo meu futebol e me concentro no que posso controlar.”
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