Em meio a interesse do futebol europeu, Santos libera Robinho Jr. para viajar à Itália

O Santos liberou Robinho Jr. na última segunda-feira (24) para viajar à Itália e cuidar de questões burocráticas relacionadas ao passaporte europeu e ao domicílio no país. A viagem, que já estava combinada com a diretoria santista havia algumas semanas, acontece em meio ao interesse de clubes europeus no atacante.

A movimentação ocorre justamente durante a atual janela de transferências, na qual o jogador pode ser negociado. Apesar das sondagens, porém, o Santos ainda não recebeu uma proposta oficial pelo atleta.