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imago-sport-1080857505.jpgSports Press Photo
Gabriel Marin

Em meio a interesse do futebol europeu, Santos libera Robinho Jr. para viajar à Itália

R. Junior
Santos

Atacante de 18 anos tem sondagens de clubes do continente e viajou para resolver questões burocráticas relacionadas a passaporte e domicílio; ainda não há proposta oficial pelo jogador

O Santos liberou Robinho Jr. na última segunda-feira (24) para viajar à Itália e cuidar de questões burocráticas relacionadas ao passaporte europeu e ao domicílio no país. A viagem, que já estava combinada com a diretoria santista havia algumas semanas, acontece em meio ao interesse de clubes europeus no atacante.

A movimentação ocorre justamente durante a atual janela de transferências, na qual o jogador pode ser negociado. Apesar das sondagens, porém, o Santos ainda não recebeu uma proposta oficial pelo atleta.

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  • imago-sport-1077608624.jpgFotoarena

    Viagem à Itália já estava planejada

    A ida de Robinho Jr. à Europa não foi uma decisão tomada de última hora em razão do interesse de clubes. Segundo o planejamento acertado anteriormente com a diretoria do Santos, o atacante viajaria à Itália para resolver questões burocráticas relacionadas à documentação e ao domicílio no país.

    A situação ganha atenção pelo momento do mercado. Aos 18 anos, Robinho Jr. desperta interesse de clubes do futebol europeu e pode deixar o Santos caso uma negociação avance durante a janela de transferências.

    Por enquanto, no entanto, não existe uma oferta formal sobre a mesa pelo jogador.

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  • imago-sport-1080857513.jpgSports Press Photo

    Atacante ficou fora contra o Mirassol

    Robinho Jr. não participou da partida do Santos contra o Mirassol, disputada no domingo(23), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante ficou fora da relação por questões técnicas.

    O duelo terminou empatado em 1 a 1, na Vila Belmiro. A ausência do jogador ocorreu antes da viagem à Itália e, de acordo com o cenário apresentado, não está relacionada a uma proposta já concretizada por algum clube europeu.

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    Números de Robinho Jr. na temporada

    Promovido ao futebol profissional, Robinho Jr. soma 13 partidas pelo Santos na temporada. O atacante marcou apenas um gol até o momento, anotado no amistoso contra o União São João.

    O jovem não entra em campo pelo clube desde 21 de julho. Na ocasião, participou da vitória do Santos sobre a Universidad Central da Venezuela, em Valencia.

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    Futuro ainda depende de proposta

    Embora o interesse europeu possa resultar em uma negociação nesta janela, o Santos ainda aguarda uma movimentação concreta para avaliar o futuro do atacante.

    A viagem à Itália, portanto, tem caráter burocrático e já estava prevista anteriormente. Ao mesmo tempo, a presença de Robinho Jr. no radar de clubes do continente mantém aberta a possibilidade de uma transferência, caso alguma das sondagens se transforme em proposta oficial.

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