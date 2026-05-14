Meio-campista do Real Madrid fica de fora da seleção francesa para a Copa do Mundo em meio a uma temporada difícil, enquanto Didier Deschamps divulga a lista de 26 convocados

Embora alguns veteranos tenham ficado de fora, Deschamps injetou sangue novo nos Bleus, com 13 jogadores prestes a disputar sua primeira Copa do Mundo. O atacante do Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, e Lacroix, do Wolfsburg, foram os nomes de destaque entre as convocações.

“Mateta tem sido muito eficaz conosco e também com seu clube, mesmo sem jogar há dois meses, com 20 gols. Ele tem um perfil diferente, do qual podemos precisar em algum momento”, explicou o técnico.

Ao falar sobre os jovens do time, que incluem Michael Olise e Warren Zaire-Emery, Deschamps acrescentou: “Não deve haver tensão. Mas se houver... é bom para dar um novo fôlego. Olise, hoje ele é um fenômeno. Os primeiros quatro ou cinco jogos foram complicados. Às vezes leva tempo. Mas esses jogadores estão prontos para isso, o nível é alto. É uma experiência. Não se precisa apenas de novatos, mas é uma questão de maturidade. Gerenciar o lado emocional é importante. A Copa do Mundo, não há nada acima disso. Nós os acompanhamos, é claro.”