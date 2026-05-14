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Meio-campista do Real Madrid fica de fora da seleção francesa para a Copa do Mundo em meio a uma temporada difícil, enquanto Didier Deschamps divulga a lista de 26 convocados
Deschamps explica a ausência de Camavinga
A exclusão de Camavinga causou grande comoção na seleção francesa, especialmente porque ele foi uma peça fundamental da equipe que chegou à final da Copa do Mundo de 2022, entrando como reserva na dramática derrota para a Argentina. Apesar dessa experiência em torneios anteriores, o meio-campista do Real Madrid foi deixado de fora da última convocação de Deschamps, anunciada na quinta-feira, não tendo conseguido se classificar após o que o técnico descreveu como um período de testes.
“A temporada dele fez com que perdesse a vaga. As lesões também. E a concorrência, que é muito forte na posição”, disse Deschamps à imprensa ao explicar sua decisão. “Cama está entre os decepcionados. Ele ainda é jovem. Em março, ele estava lá. Não estou questionando o que ele é capaz de fazer. Mas hoje, ele tem o direito de estar zangado comigo. Eu o entendo.”
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Inclusões inesperadas e uma nova geração
Embora alguns veteranos tenham ficado de fora, Deschamps injetou sangue novo nos Bleus, com 13 jogadores prestes a disputar sua primeira Copa do Mundo. O atacante do Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, e Lacroix, do Wolfsburg, foram os nomes de destaque entre as convocações.
“Mateta tem sido muito eficaz conosco e também com seu clube, mesmo sem jogar há dois meses, com 20 gols. Ele tem um perfil diferente, do qual podemos precisar em algum momento”, explicou o técnico.
Ao falar sobre os jovens do time, que incluem Michael Olise e Warren Zaire-Emery, Deschamps acrescentou: “Não deve haver tensão. Mas se houver... é bom para dar um novo fôlego. Olise, hoje ele é um fenômeno. Os primeiros quatro ou cinco jogos foram complicados. Às vezes leva tempo. Mas esses jogadores estão prontos para isso, o nível é alto. É uma experiência. Não se precisa apenas de novatos, mas é uma questão de maturidade. Gerenciar o lado emocional é importante. A Copa do Mundo, não há nada acima disso. Nós os acompanhamos, é claro.”
A capitania e a dupla função de Mbappé
Kylian Mbappé continua sendo o ponto central da equipe, tanto como atacante estrela quanto como capitão. Deschamps descartou quaisquer preocupações quanto à gestão de sua superestrela, especialmente no que diz respeito à imensa pressão e às críticas que ele enfrenta atualmente no Real Madrid. “Não há nada a ser gerenciado em relação ao Kylian. Há uma especificidade e uma obrigação da mídia [na Copa do Mundo]... é impressionante. Estou bem. Não vai ser possível contar com ele o tempo todo. O importante é ter o Kylian bem em campo”, disse Deschamps.
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Será este o capítulo final para Deschamps?
Enquanto se prepara para sua sétima lista de convocados para um grande torneio, Deschamps — que ficou famoso por levar a França ao título de 2018, bem como às finais da Euro 2016 e da Copa do Mundo de 2022 — admitiu que há um peso emocional neste último evento.
“Estou bem ciente de que estou vivendo muitos momentos que são os últimos”, disse ele. “É uma emoção especial. Costumo esconder minhas emoções, especialmente em coletivas de imprensa, onde cada palavra pode ser mal interpretada. Mas vivo isso bem. O que foi feito ficou para trás, e foi muito bem feito. Caso contrário, eu não estaria aqui depois de 14 anos. Agora, toda a minha energia está voltada para esta Copa do Mundo.”