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Meio-campista do Real Madrid deve deixar o Bernabéu e está decidido a se juntar a um rival da La Liga
Fim da linha no Bernabéu
Apesar de ter um contrato válido até 2027 — após uma renovação assinada em 2023 —, o jogador da seleção espanhola sente que é o momento certo para um novo começo. Embora Ceballos esteja atualmente focado na fase final de sua recuperação de uma lesão na panturrilha, sua mente já está voltada para o futuro. Ele não conseguiu conquistar um lugar na hierarquia do meio-campo, que conta com nomes como Jude Bellingham, Federico Valverde e Eduardo Camavinga, o que o deixou como uma figura secundária na rotação do elenco.
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O Real Madrid está aberto a vendas no verão
De acordo com o *Marca*, o Real Madrid está disposto a facilitar sua saída, desde que seja apresentada uma oferta adequada. A diretoria, liderada por Florentino Pérez e José Ángel Sánchez, não tem intenção de simplesmente ceder o jogador de graça, mas reconhece que uma venda ajudaria a reduzir a folha salarial e abriria espaço para talentos emergentes, como aqueles que vêm impressionando nas categorias de base.
A diretoria entende que Ceballos está entrando no que é efetivamente o crepúsculo de seus anos de maior valor, e, dada a situação de seu contrato, este verão representa a última grande oportunidade de recuperar uma taxa de transferência. Há um entendimento mútuo de que a relação chegou ao fim, e uma separação definitiva é vista como a melhor solução para todas as partes envolvidas.
O Betis continua sendo o destino dos sonhos
Em termos de possíveis destinos, o Real Betis surge como uma forte possibilidade. O clube de Sevilha continua sendo a prioridade emocional e esportiva para Ceballos, que nunca escondeu seu carinho pelo antigo time. No entanto, a transferência é complicada por obstáculos financeiros. O acordo dependerá, em última instância, das condições econômicas, das limitações do teto salarial do Betis e da disposição do Real Madrid em negociar um valor que o time andaluz possa realmente arcar.
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Recuperação e despedida definitiva
Por enquanto, o jogador está se esforçando ao máximo para garantir que possa contribuir nas últimas semanas da temporada. Após ter sido diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha direita no final de fevereiro, ele voltou recentemente a treinar parcialmente com o grupo da equipe principal. Embora seu retorno à plena forma física esteja iminente, é improvável que isso resulte em uma mudança significativa em sua situação em campo.