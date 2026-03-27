Meio-campista do Real Madrid deve deixar o Bernabéu e está decidido a se juntar a um rival da La Liga

De acordo com o *Marca*, o Real Madrid está disposto a facilitar sua saída, desde que seja apresentada uma oferta adequada. A diretoria, liderada por Florentino Pérez e José Ángel Sánchez, não tem intenção de simplesmente ceder o jogador de graça, mas reconhece que uma venda ajudaria a reduzir a folha salarial e abriria espaço para talentos emergentes, como aqueles que vêm impressionando nas categorias de base.

A diretoria entende que Ceballos está entrando no que é efetivamente o crepúsculo de seus anos de maior valor, e, dada a situação de seu contrato, este verão representa a última grande oportunidade de recuperar uma taxa de transferência. Há um entendimento mútuo de que a relação chegou ao fim, e uma separação definitiva é vista como a melhor solução para todas as partes envolvidas.