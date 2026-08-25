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Meio-campista do Liverpool sem espaço voa para a Finlândia em busca de liberação médica para selar transferência para La Liga
Buscando liberação médica
O espanhol tem encontrado dificuldades para se firmar como titular regular do Liverpool depois de chegar ao elenco principal. Após um período de empréstimo frustrante na última temporada, severamente prejudicado por uma lesão no tendão da coxa que exigiu cirurgia, Bajcetic agora busca ativamente um recomeço.
De acordo com o jornalista espanhol Diego Otero, Bajcetic "viajou para a Finlândia" para se encontrar com o especialista que anteriormente o operou. O jogador permanecerá no país pelos próximos dias enquanto aguarda o sinal verde médico oficial para seguir com uma transferência para longe de Merseyside.
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Clubes de La Liga rondam
Com Bajcetic entrando no último ano de seu contrato atual em Anfield, o Liverpool aparentemente abriu a porta para uma saída em definitivo. Reportagens publicadas no início deste mês indicaram que o meio-campista já negociava sua saída do clube, atraindo considerável atenção de seu país natal.
Três clubes de La Liga monitoram de perto a situação, mas o Celta de Vigo segue como o principal candidato para fechar o acordo. O clube espanhol tem uma ligação de longa data com o jovem, tendo desenvolvido o jogador em sua academia antes de o Liverpool contratá-lo em 2021, e seu técnico, Claudio Giraldez, recentemente teve conversas diretas para convencê-lo a retornar.
Dificuldades em Anfield e empréstimos
Bajcetic inicialmente mostrou enorme promessa quando fez sua estreia profissional pelo Liverpool durante a ampla vitória por 9 a 0 sobre o Bournemouth em 2022. No entanto, seu embalo foi interrompido por problemas físicos persistentes, limitando-o a apenas 22 partidas e um único gol pelos Reds.
As transferências por empréstimo na sequência não conseguiram dar o impulso necessário; ele fez 19 jogos durante uma breve passagem pelo Red Bull Salzburg antes de se juntar ao Las Palmas. Seu período na Espanha rendeu apenas um gol em 14 partidas, deixando tanto o jogador quanto o Liverpool abertos a uma saída em definitivo antes do prazo final.
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O que vem por aí para o meio-campista?
O Celta de Vigo aguarda neste momento que Bajcetic receba liberação médica total de seus médicos na Finlândia antes de abrir negociações formais com o Liverpool. Com apenas uma semana restante na atual janela de transferências, ele precisa agir rapidamente para finalizar sua saída. Assim que receber sinal verde do ponto de vista médico, uma proposta oficial é esperada de forma iminente.
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