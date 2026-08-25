Meio-campista do Liverpool sem espaço voa para a Finlândia em busca de liberação médica para selar transferência para La Liga

O espanhol tem encontrado dificuldades para se firmar como titular regular do Liverpool depois de chegar ao elenco principal. Após um período de empréstimo frustrante na última temporada, severamente prejudicado por uma lesão no tendão da coxa que exigiu cirurgia, Bajcetic agora busca ativamente um recomeço.

De acordo com o jornalista espanhol Diego Otero, Bajcetic "viajou para a Finlândia" para se encontrar com o especialista que anteriormente o operou. O jogador permanecerá no país pelos próximos dias enquanto aguarda o sinal verde médico oficial para seguir com uma transferência para longe de Merseyside.