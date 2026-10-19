Além do Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique também notaram as atuações impressionantes do jogador da seleção suíça. O Bayern já o conhecia de sua passagem pelo SC Freiburg e continua admirando muito seu futebol.

O Barcelona, por sua vez, também se impressionou com sua adaptação sem dificuldades ao futebol inglês. Nesta temporada, ele marcou dois gols e deu duas assistências em apenas quatro jogos na Premier League. O meio-campista ainda se destacou na vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahce na Champions League, com um gol e uma assistência. No sábado, marcou o gol decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle United pelo campeonato, reforçando ainda mais sua importância para o Aston Villa.