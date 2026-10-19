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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Meio-campista do Aston Villa, Johan Manzambi toma decisão definitiva sobre transferência em meio ao interesse de Liverpool e Barcelona

Mercado da bola
J. Manzambi
Aston Villa
Barcelona
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Premier League
La Liga

O meio-campista Johan Manzambi decidiu que não deixará o Aston Villa, apesar do forte interesse dos gigantes europeus Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. Aos 21 anos, o jogador, muito bem avaliado, vive uma temporada de estreia fenomenal na Premier League, mas acredita que seguir sob o comando de Unai Emery é a melhor opção para continuar se desenvolvendo.

  • Manzambi se compromete com o Aston Villa

    Manzambi não tem planos imediatos de deixar o Aston Villa, frustrando seus numerosos pretendentes. O meio-campista chegou ao clube vindo do SC Freiburg por 60 milhões de euros em julho e assinou um contrato válido até junho de 2031. Embora tenha a ambição de jogar no mais alto nível no futuro, a reportagem afirma que o jovem está extremamente feliz com a decisão de se juntar ao Villa e trabalhar sob o comando de Emery.


  • Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool monitora o meio-campista

    O Liverpool tem sido fortemente ligado ao jogador, e o técnico Andoni Iraola quer levá-lo a Anfield. Segundo o The Sun, o desempenho do atleta impressionou o treinador do Liverpool e sua comissão técnica. Além disso, fontes suíças afirmam que os dirigentes do clube declararam a intenção de acompanhar a evolução do meio-campista ao longo da temporada, com o objetivo de contratá-lo no próximo verão.

  • Gigantes europeus estão de olho na estrela

    Além do Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique também notaram as atuações impressionantes do jogador da seleção suíça. O Bayern já o conhecia de sua passagem pelo SC Freiburg e continua admirando muito seu futebol.

    O Barcelona, por sua vez, também se impressionou com sua adaptação sem dificuldades ao futebol inglês. Nesta temporada, ele marcou dois gols e deu duas assistências em apenas quatro jogos na Premier League. O meio-campista ainda se destacou na vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahce na Champions League, com um gol e uma assistência. No sábado, marcou o gol decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle United pelo campeonato, reforçando ainda mais sua importância para o Aston Villa.

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    Qual será o próximo passo de Manzambi?

    Ele tentará manter a excelente fase enquanto o Aston Villa dá sequência à sua campanha nas competições nacionais. Como o jogador acredita firmemente que permanecer no clube oferece o ambiente ideal para aprender com Emery, Liverpool e Barcelona terão de esperar pacientemente antes de fazer qualquer proposta formal no futuro.