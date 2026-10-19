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Meio-campista do Aston Villa, Johan Manzambi toma decisão definitiva sobre transferência em meio ao interesse de Liverpool e Barcelona
Manzambi se compromete com o Aston Villa
Manzambi não tem planos imediatos de deixar o Aston Villa, frustrando seus numerosos pretendentes. O meio-campista chegou ao clube vindo do SC Freiburg por 60 milhões de euros em julho e assinou um contrato válido até junho de 2031. Embora tenha a ambição de jogar no mais alto nível no futuro, a reportagem afirma que o jovem está extremamente feliz com a decisão de se juntar ao Villa e trabalhar sob o comando de Emery.
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Liverpool monitora o meio-campista
O Liverpool tem sido fortemente ligado ao jogador, e o técnico Andoni Iraola quer levá-lo a Anfield. Segundo o The Sun, o desempenho do atleta impressionou o treinador do Liverpool e sua comissão técnica. Além disso, fontes suíças afirmam que os dirigentes do clube declararam a intenção de acompanhar a evolução do meio-campista ao longo da temporada, com o objetivo de contratá-lo no próximo verão.
Gigantes europeus estão de olho na estrela
Além do Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique também notaram as atuações impressionantes do jogador da seleção suíça. O Bayern já o conhecia de sua passagem pelo SC Freiburg e continua admirando muito seu futebol.
O Barcelona, por sua vez, também se impressionou com sua adaptação sem dificuldades ao futebol inglês. Nesta temporada, ele marcou dois gols e deu duas assistências em apenas quatro jogos na Premier League. O meio-campista ainda se destacou na vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahce na Champions League, com um gol e uma assistência. No sábado, marcou o gol decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle United pelo campeonato, reforçando ainda mais sua importância para o Aston Villa.
- AFP
Qual será o próximo passo de Manzambi?
Ele tentará manter a excelente fase enquanto o Aston Villa dá sequência à sua campanha nas competições nacionais. Como o jogador acredita firmemente que permanecer no clube oferece o ambiente ideal para aprender com Emery, Liverpool e Barcelona terão de esperar pacientemente antes de fazer qualquer proposta formal no futuro.
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