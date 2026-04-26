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Meio-campista do Arsenal ouve que não é nenhum Andrea Pirlo ou Paul Scholes após “passar por dificuldades há semanas” - com Gary Neville pouco impressionado com o desempenho abaixo do esperado da estrela dos Gunners, contratada por 51 milhões de libras
A opinião de Neville sobre o meio-campo
Falando da cabine de comentários durante o tenso confronto no norte de Londres, Neville não mediu palavras ao avaliar Martin Zubimendi. O espanhol, que se juntou aos Gunners em uma transferência de grande repercussão de 51 milhões de libras (69 milhões de dólares) vindo da Real Sociedad, foi criticado por não ter conseguido ditar o ritmo do jogo da maneira que muitos esperavam quando ele chegou à Premier League.
“No início da temporada, achei que Zubimendi fosse uma ótima contratação”, disse Neville à Sky Sports. “Ele tem sido um bom jogador para o Arsenal, mas, neste momento, eu esperava que Zubimendi fosse o jogador decisivo. Quem vai ser o jogador decisivo? Mas eu pensei... pense no que [Andrea] Pirlo é, ou [Paul] Scholes, ou Rodri, Bernardo Silva — o jogador que consegue ditar o ritmo em um jogo como este, fazer o Arsenal ter a posse de bola, organizar e comandar com autoridade, e ele não está demonstrando isso. Ele está com dificuldades nos jogos e já vem assim há algumas semanas.”
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Disputas táticas no Emirates
O ex-zagueiro do Manchester United destacou uma preocupação tática crescente para Mikel Arteta, observando que o equilíbrio entre Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard parecia estar desajustado. Neville observou que o trio parecia ocupar os mesmos espaços, levando a uma falta de fluidez que permitiu aos visitantes terem mais posse de bola do que os anfitriões. De fato, os Magpies terminaram a partida com 55% de posse de bola, uma estatística que deixou o comentarista surpreso.
“Odegaard recuou mais [hoje], mas o problema é que, quando Odegaard recua, Rice também recua e Zubimendi já está recuado”, explicou Neville. “Então você tem três jogadores, ou certamente dois, em áreas recuadas. Isso não pode acontecer. Você quer que eles estejam se alternando entre si, e quer que um fique lá atrás para ligar o jogo com a defesa e os laterais. Pareceu-me hoje que Zubimendi, Rice e Odegaard foram superados pelo meio-campo do Newcastle.”
Os Gunners escaparam por pouco
Embora a disputa no meio-campo tenha sido alvo de críticas, o Arsenal fez o suficiente para garantir os pontos graças a uma jogada mágica de Eberechi Eze. O jogador da seleção inglesa decidiu o jogo logo no início e, embora Zubimendi tenha se esforçado bastante no meio-campo, não conseguiu impedir que jogadores como Sandro Tonali exercessem sua influência na partida. Foi uma noite tensa para os candidatos ao título, que contaram com os reflexos de David Raya e uma falha de Yoane Wissa no final para garantir a vitória.
Neville também apontou a falta de eficiência em outras áreas do campo, mencionando especificamente o substituto Viktor Gyokeres. “Achei que Gyokeres marcaria os gols para eles nos momentos decisivos e chegaria ao 2 a 0”, acrescentou. “Sua falta de qualidade na finalização foi ruim naquele contra-ataque. Ele precisa fazer melhor do que isso.” O atacante sueco havia substituído Kai Havertz, que foi forçado a sair de campo devido a uma lesão antes do apito do intervalo.
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A reta final: Zubimendi conseguirá calar os críticos?
Apesar da recente queda de rendimento observada por Neville, Zubimendi tem sido uma presença constante nos planos de Arteta desde sua chegada no verão. O jogador de 27 anos disputou 50 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com seis gols e três assistências, tendo perdido apenas uma partida da Premier League até o momento. Sua dedicação raramente é questionada, mas à medida que a disputa pelo título entra na reta final, a pressão para apresentar atuações ao estilo de Pirlo vai aumentando.
Enquanto o Arsenal se prepara para as últimas semanas da campanha, o time está atualmente três pontos à frente do Manchester City, embora o rival ainda tenha um jogo a menos. Para Arteta, encontrar uma maneira de fazer com que sua contratação do verão volte à sua melhor forma será crucial para que os Gunners finalmente encerrem a espera de 22 anos por um título da liga. Resta saber se Zubimendi conseguirá silenciar seus críticos e demonstrar a autoridade que Neville exige.