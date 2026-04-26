Meio-campista do Arsenal ouve que não é nenhum Andrea Pirlo ou Paul Scholes após “passar por dificuldades há semanas” - com Gary Neville pouco impressionado com o desempenho abaixo do esperado da estrela dos Gunners, contratada por 51 milhões de libras

Falando da cabine de comentários durante o tenso confronto no norte de Londres, Neville não mediu palavras ao avaliar Martin Zubimendi. O espanhol, que se juntou aos Gunners em uma transferência de grande repercussão de 51 milhões de libras (69 milhões de dólares) vindo da Real Sociedad, foi criticado por não ter conseguido ditar o ritmo do jogo da maneira que muitos esperavam quando ele chegou à Premier League.

“No início da temporada, achei que Zubimendi fosse uma ótima contratação”, disse Neville à Sky Sports. “Ele tem sido um bom jogador para o Arsenal, mas, neste momento, eu esperava que Zubimendi fosse o jogador decisivo. Quem vai ser o jogador decisivo? Mas eu pensei... pense no que [Andrea] Pirlo é, ou [Paul] Scholes, ou Rodri, Bernardo Silva — o jogador que consegue ditar o ritmo em um jogo como este, fazer o Arsenal ter a posse de bola, organizar e comandar com autoridade, e ele não está demonstrando isso. Ele está com dificuldades nos jogos e já vem assim há algumas semanas.”