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Meio-campista da seleção dos EUA, Gio Reyna conclui transferência para o Strasbourg enquanto veterano da Copa do Mundo busca um recomeço
O que aconteceu
O Strasbourg confirmou a contratação de Reyna nesta terça-feira, com relatos dizendo que o clube francês pagou uma taxa de cerca de US$ 4 milhões para contrataro meia-atacante. Reyna assinou contrato com o clube até 2031, anunciou o Strasbourg, ao iniciar um novo capítulo ao deixar a Bundesliga.
O novo capítulo é muito necessário, já que Reyna tenta finalmente conquistar uma sequência significativa de minutos depois de ter sido limitado por lesões e pela forma em Borussia Dortmund, Nottingham Forest e Borussia Monchengladbach.
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Uma temporada no Gladbach
Reyna se transferiu inicialmente para o Gladbach no verão passado em busca de um recomeço, movimento que o fez se reunir com o amigo de longa data e companheiro de seleção dos Estados Unidos Joe Scally. No entanto, ele jogou apenas 520 minutos em 19 partidas, quatro delas como titular. Limitado por problemas musculares, contribuiu com apenas um gol e uma assistência em sua única temporada pelo clube.
“Gio é um excelente jogador que, infelizmente, mostrou apenas lampejos de seu potencial durante seu ano no Borussia e não conseguiu demonstrar de forma consistente sua qualidade em campo devido a uma série de lesões”, disse o diretor esportivo do Borussia, Rouven Schroder. “Deixamos claro que queremos e precisamos reformular o elenco e reduzir seu tamanho. Por isso, chegamos juntos à conclusão de que seguir caminhos separados neste verão é o passo certo para os dois lados. Desejamos a ele tudo de melhor e muito sucesso neste empolgante desafio na França.”
- Getty
A Copa do Mundo de Reyna
Apesar de suas dificuldades com tempo de jogo nos últimos anos, Reyna foi presença constante na seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, atuando em cada um dos cinco jogos da equipe neste verão. Sua atuação mais marcante veio contra o Paraguai, na estreia, quando marcou o quarto e último gol dos Estados Unidos para sacramentar a vitória por 4 a 1 na abertura do torneio.
No total, Reyna soma 43 partidas pela seleção dos Estados Unidos, com 10 gols marcados. Três de seus últimos quatro gols foram em competições oficiais.
O que vem a seguir?
A temporada do Strasbourg na Ligue 1 começará em 21 de agosto contra o Marseille, e o clube disputará amistosos contra SV Eiversporg, Freiburg e Newcastle antes de sua primeira partida da campanha.
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