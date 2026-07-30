Apesar de ter chegado ao Gladbach antes da temporada 2025-26, rumores sobre o futuro de Reyna têm circulado neste verão, com o Bild informando que tanto Reyna quanto o também veterano de Copa do Mundo pela USMNT Joe Scally podem deixar o clube nesta janela. A notícia foi seguida por uma reportagem do the Athletic, que informou que o meio-campista americano está em conversas sobre uma possível transferência para o Strasbourg.

A mudança faria Reyna defender seu quarto clube em quatro temporadas, depois de já ter jogado por Borussia Dortmund, Nottingham Forest e, mais recentemente, Gladbach. No Gladbach, ele atuou por apenas 510 minutos na Bundesliga na última temporada, dando sequência a uma tendência preocupante em relação ao tempo de jogo. Reyna não joga mais de 1.000 minutos em uma temporada de liga desde a campanha 2020-21.