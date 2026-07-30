AFP
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Meio-campista da seleção dos Estados Unidos, Gio Reyna estaria em conversas com o Strasbourg, da Ligue 1, sobre uma possível transferência
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A situação
Apesar de ter chegado ao Gladbach antes da temporada 2025-26, rumores sobre o futuro de Reyna têm circulado neste verão, com o Bild informando que tanto Reyna quanto o também veterano de Copa do Mundo pela USMNT Joe Scally podem deixar o clube nesta janela. A notícia foi seguida por uma reportagem do the Athletic, que informou que o meio-campista americano está em conversas sobre uma possível transferência para o Strasbourg.
A mudança faria Reyna defender seu quarto clube em quatro temporadas, depois de já ter jogado por Borussia Dortmund, Nottingham Forest e, mais recentemente, Gladbach. No Gladbach, ele atuou por apenas 510 minutos na Bundesliga na última temporada, dando sequência a uma tendência preocupante em relação ao tempo de jogo. Reyna não joga mais de 1.000 minutos em uma temporada de liga desde a campanha 2020-21.
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Por que o Strasbourg?
O Strasbourg terminou a última temporada em oitavo lugar na Ligue 1 e tem sido presença constante na Ligue 1 desde que conquistou o acesso na temporada 2016-17. A melhor campanha do clube nesse período foi um sexto lugar em 2021-22, embora a equipe tenha jogado na Europa duas vezes, chegando às quartas de final da Conference League na última temporada.
O time francês tem, sim, conexões americanas. O clube pertence a Todd Boehly e à Clearlake Capital, que também são donos do gigante da Premier League Chelsea como parte do modelo multiclubes do grupo. Na última temporada, o Strasbourg recebeu cinco jogadores do Chelsea por empréstimo, contratou mais dois e vendeu dois jogadores para seu clube-irmão na Inglaterra. Enquanto isso, o técnico Liam Rosenior foi contratado pelos Blues em janeiro antes de ser demitido em abril.
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A campanha de Reyna na Copa do Mundo
Apesar da falta de minutos, Reyna foi convocado para a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo neste verão, com Mauricio Pochetino classificando o meio-campista como um talento "especial". Ele justificou esse rótulo no primeiro jogo da fase de grupos dos EUA, marcando um golaço com a parte de fora da chuteira para dar números finais à vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai.
Reyna disputou os cinco jogos dos Estados Unidos, incluindo uma partida como titular no último jogo da fase de grupos, contra a Turquia.
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O que vem a seguir?
A pré-temporada do Gladbach está programada para continuar no sábado, com um amistoso contra o Hansa Rostock antes da estreia na temporada em 23 de agosto, na DFB-Pokal. Enquanto isso, a temporada do Strasbourg começará em 21 de agosto, com sua preparação de pré-temporada também em andamento antes do amistoso de sábado contra o Brighton.
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