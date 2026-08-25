É difícil dizer sem nenhuma atualização até o momento, mas, se Lavelle estiver fora com uma lesão na cabeça para as próximas partidas, o Gotham FC vai ter de ser criativo com o elenco. Esta não é a primeira baixa no time titular do Gotham, nem na seleção dos Estados Unidos, por sinal. A defensora Emily Sonnett, da seleção dos Estados Unidos e do Gotham FC, foi incluída no mês passado na lista de lesões que encerram a temporada, com uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo.

O Gotham segue na 1ª posição da classificação da liga, com sete pontos de vantagem sobre Washington Spirit e Portland Thorns, que vêm logo atrás.



