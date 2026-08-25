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Meia do Gotham FC e da seleção feminina dos Estados Unidos, Rose Lavelle sofre lesão na cabeça
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Lavelle sofre lesão na cabeça
O incidente aconteceu por volta dos 30 minutos, quando Lavelle caiu após um contato com uma jogadora do Angel City e bateu a cabeça no gramado. A equipe médica a avaliou por vários minutos antes de ela sair de campo por conta própria e seguir diretamente para o vestiário.
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"Nenhuma atualização sobre Rose"
Após a partida, uma porta-voz do clube disse que ela estava sendo avaliada por uma lesão na cabeça. A gravidade e os detalhes não foram divulgados. Depois do jogo, o técnico interino do Gotham FC, Shaun Harris, disse que não tinha "nenhuma atualização sobre Rose".
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O que isso significa para Lavelle
É difícil dizer sem nenhuma atualização até o momento, mas, se Lavelle estiver fora com uma lesão na cabeça para as próximas partidas, o Gotham FC vai ter de ser criativo com o elenco. Esta não é a primeira baixa no time titular do Gotham, nem na seleção dos Estados Unidos, por sinal. A defensora Emily Sonnett, da seleção dos Estados Unidos e do Gotham FC, foi incluída no mês passado na lista de lesões que encerram a temporada, com uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo.
O Gotham segue na 1ª posição da classificação da liga, com sete pontos de vantagem sobre Washington Spirit e Portland Thorns, que vêm logo atrás.
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O que vem a seguir?
O Gotham enfrenta o Portland na sexta-feira, 28 de agosto, e Lavelle e a seleção dos Estados Unidos não voltam a atuar até os amistosos contra a Espanha, em outubro.
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