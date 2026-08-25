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Rose LavelleScoreplay

Traduzido por

Meia do Gotham FC e da seleção feminina dos Estados Unidos, Rose Lavelle sofre lesão na cabeça

NWSL
R. Lavelle
Gotham FC
Estados Unidos

A meio-campista da seleção feminina dos Estados Unidos e do Gotham FC, Rose Lavelle, foi substituída ainda no primeiro tempo após sofrer uma lesão na cabeça. Lavelle bateu a cabeça no chão em uma disputa com uma jogadora do Angel City na partida da NWSL de domingo. Lavelle deixou o campo após o incidente e, até o momento, não houve atualizações sobre seu estado.

  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    Lavelle sofre lesão na cabeça

    O incidente aconteceu por volta dos 30 minutos, quando Lavelle caiu após um contato com uma jogadora do Angel City e bateu a cabeça no gramado. A equipe médica a avaliou por vários minutos antes de ela sair de campo por conta própria e seguir diretamente para o vestiário.

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  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    "Nenhuma atualização sobre Rose"

    Após a partida, uma porta-voz do clube disse que ela estava sendo avaliada por uma lesão na cabeça. A gravidade e os detalhes não foram divulgados. Depois do jogo, o técnico interino do Gotham FC, Shaun Harris, disse que não tinha "nenhuma atualização sobre Rose".


  • Gotham FC fansImagn

    O que isso significa para Lavelle

    É difícil dizer sem nenhuma atualização até o momento, mas, se Lavelle estiver fora com uma lesão na cabeça para as próximas partidas, o Gotham FC vai ter de ser criativo com o elenco. Esta não é a primeira baixa no time titular do Gotham, nem na seleção dos Estados Unidos, por sinal. A defensora Emily Sonnett, da seleção dos Estados Unidos e do Gotham FC, foi incluída no mês passado na lista de lesões que encerram a temporada, com uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo.

    O Gotham segue na 1ª posição da classificação da liga, com sete pontos de vantagem sobre Washington Spirit e Portland Thorns, que vêm logo atrás.


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  • Rose LavelleScoreplay

    O que vem a seguir?

    O Gotham enfrenta o Portland na sexta-feira, 28 de agosto, e Lavelle e a seleção dos Estados Unidos não voltam a atuar até os amistosos contra a Espanha, em outubro.

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