Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o Paz, clube da primeira divisão italiana, vai contratá-lo em definitivo em uma transação avaliada em 60 milhões de euros, que incluiria uma “enorme participação na revenda”, além de uma opção de recompra no valor de 80 milhões de euros. No entanto, a opção de recompra só seria válida no verão de 2027.
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Mega-transferência de 60 milhões de euros! O Real Madrid parece estar se desfazendo do “herdeiro” de Lionel Messi
O Real Madrid havia exercido anteriormente a opção de recompra de Paz, no valor de nove milhões de euros, e, assim, convocado o jogador de 21 anos de volta a Madri. Lá, Paz havia sido formado durante anos, antes de, em 2024, se transferir por seis milhões de euros para o Como, recém-promovido à Série A.
Lá, o talentoso atacante teve um excelente desenvolvimento. Na última temporada, com doze gols e sete assistências em 35 jogos do campeonato, ele teve grande participação na sensacional classificação do Como para a Liga dos Campeões.
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Nico Paz é elogiado por Lionel Messi: “Ele lê o jogo perfeitamente!”
Seu desempenho acabou lhe garantindo a vaga nos EUA. Lá, Paz está com a seleção argentina na fase final da Copa do Mundo. Na Albiceleste, ele é considerado um sucessor legítimo de Lionel Messi. O próprio Messi, aliás, elogiou Paz recentemente em termos muito elogiosos. “Ele tem muita qualidade, cabeça fria e lê o jogo perfeitamente”, avaliou La Pulga: “Espero que ele continue melhorando e siga esse caminho.”
O técnico da seleção, Lionel Scaloni, também atestou que Paz tem “um futuro brilhante”. Recentemente, Scaloni chegou a dar a Paz a oportunidade de estrear na Copa do Mundo. Na primeira partida da fase de grupos, Paz entrou em campo a um quarto de hora do fim, substituindo Messi, autor de três gols, e seguiu assim os passos de seu pai, Pablo, que representou a Argentina na Copa do Mundo de 1998.
No entanto, ele poderia ter seguido um caminho diferente. Paz nasceu em Tenerife em 2004 — pouco menos de um mês após a estreia de Messi na LaLiga pelo FC Barcelona —, cresceu na Espanha e possui ambas as nacionalidades. Emocionalmente, porém, sempre se sentiu fortemente ligado à terra natal do pai. “É o país que mais me representa”, disse ele.
O jovem talento, que começou como zagueiro central nas categorias de base, fez sua estreia em outubro de 2024, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele já havia se encontrado com Messi quando tinha 17 anos; como membro da seleção sub-20, treinou junto com a seleção principal. Ele estava tão “nervoso”, disse ele à DAZN, que não se atreveu a falar com Messi: “Fiquei com muita vergonha.”