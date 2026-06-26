Mega-transferência de 60 milhões de euros! O Real Madrid parece estar se desfazendo do “herdeiro” de Lionel Messi

Seu desempenho acabou lhe garantindo a vaga nos EUA. Lá, Paz está com a seleção argentina na fase final da Copa do Mundo. Na Albiceleste, ele é considerado um sucessor legítimo de Lionel Messi. O próprio Messi, aliás, elogiou Paz recentemente em termos muito elogiosos. “Ele tem muita qualidade, cabeça fria e lê o jogo perfeitamente”, avaliou La Pulga: “Espero que ele continue melhorando e siga esse caminho.”

O técnico da seleção, Lionel Scaloni, também atestou que Paz tem “um futuro brilhante”. Recentemente, Scaloni chegou a dar a Paz a oportunidade de estrear na Copa do Mundo. Na primeira partida da fase de grupos, Paz entrou em campo a um quarto de hora do fim, substituindo Messi, autor de três gols, e seguiu assim os passos de seu pai, Pablo, que representou a Argentina na Copa do Mundo de 1998.

No entanto, ele poderia ter seguido um caminho diferente. Paz nasceu em Tenerife em 2004 — pouco menos de um mês após a estreia de Messi na LaLiga pelo FC Barcelona —, cresceu na Espanha e possui ambas as nacionalidades. Emocionalmente, porém, sempre se sentiu fortemente ligado à terra natal do pai. “É o país que mais me representa”, disse ele.

O jovem talento, que começou como zagueiro central nas categorias de base, fez sua estreia em outubro de 2024, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele já havia se encontrado com Messi quando tinha 17 anos; como membro da seleção sub-20, treinou junto com a seleção principal. Ele estava tão “nervoso”, disse ele à DAZN, que não se atreveu a falar com Messi: “Fiquei com muita vergonha.”