De acordo com o jornal *Bild*, o FC Schalke 04 está bastante preocupado antes do possível jogo decisivo contra o Fortuna Düsseldorf, candidato ao rebaixamento. Segundo a publicação, caso vençam e consigam o retorno à Bundesliga, os dirigentes do clube pretendem evitar a todo custo que a torcida invada o campo.
Traduzido por
Medo da "catástrofe": o FC Schalke 04 está atormentado por uma grande preocupação e um "cenário de pesadelo"
Seria um “cenário de pesadelo” para os Königsblauen se milhares de torcedores invadissem o gramado em caso de promoção. Isso traria de volta lembranças desagradáveis de 2022. Naquela época, o Schalke também garantiu a promoção para a Bundesliga com uma vitória espetacular em casa sobre o FC St. Pauli (3 a 2, depois de estar perdendo por 0 a 2). Mas a alegria durou pouco.
Na sequência da invasão de campo da época, nove pessoas ficaram gravemente feridas. O diretor-geral da polícia falou posteriormente de uma “catástrofe” iminente que ainda pôde ser evitada.
Para que tais cenas não se repitam em caso de vitória no sábado à noite, o Schalke 04 está tomando medidas drásticas, segundo o jornal Bild. O clube pretende emitir uma proibição oficial de invasão de campo aos seus torcedores ainda esta semana e ameaça interromper imediatamente a festa de promoção em caso de desrespeito. Jogadores e dirigentes desapareceriam então diretamente nos vestiários.
- Getty Images
O Schalke 04 reforça o contingente de seguranças e policiais antes de uma possível partida de promoção
Para evitar uma invasão de campo, o número de seguranças e policiais no local também deve ser “extremamente aumentado”. Isso foi confirmado indiretamente pelo porta-voz da polícia, Thomas Nowaczyk, ao jornal Bild: “O clube quer tomar medidas para garantir a segurança de todos e evitar uma invasão de campo. Nós, como polícia, estamos de prontidão no estádio para conter ameaças de qualquer tipo. No entanto, só intervimos se houver risco de vida ou integridade física; queremos evitar a todo custo que haja feridos.”
Também financeiramente, uma invasão de campo teria consequências negativas e de longo alcance para o clube. Por um lado, haveria uma multa pesada por parte da DFB; por outro, talvez fosse necessário trocar o gramado para o último jogo em casa, na 34ª rodada contra o Eintracht Braunschweig, por até 250 mil euros.
Mas tudo isso ainda é música do futuro, pois, para garantir o acesso na 32ª rodada, os Knappen precisam vencer o jogo em casa contra o Fortuna. E este chega à Veltins Arena com pelo menos um pouco de ímpeto e quer estragar a festa.
O candidato à promoção, que caiu em desgraça antes do início da temporada, luta contra a dramática queda total para a 3ª Divisão e comemorou na última sexta-feira uma vitória em casa por 3 a 1, vital para a sobrevivência, contra o Dynamo Dresden, que está em grande forma (4º lugar na tabela da segunda volta e melhor defesa da 2ª Divisão). Conquistar um ponto no Schalke seria um pequeno bônus na tensa briga contra o rebaixamento, antes dos jogos decisivos contra o SV Elversberg e contra o rival direto em Fürth na última rodada.