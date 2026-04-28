Medo da "catástrofe": o FC Schalke 04 está atormentado por uma grande preocupação e um "cenário de pesadelo"

Para evitar uma invasão de campo, o número de seguranças e policiais no local também deve ser “extremamente aumentado”. Isso foi confirmado indiretamente pelo porta-voz da polícia, Thomas Nowaczyk, ao jornal Bild: “O clube quer tomar medidas para garantir a segurança de todos e evitar uma invasão de campo. Nós, como polícia, estamos de prontidão no estádio para conter ameaças de qualquer tipo. No entanto, só intervimos se houver risco de vida ou integridade física; queremos evitar a todo custo que haja feridos.”

Também financeiramente, uma invasão de campo teria consequências negativas e de longo alcance para o clube. Por um lado, haveria uma multa pesada por parte da DFB; por outro, talvez fosse necessário trocar o gramado para o último jogo em casa, na 34ª rodada contra o Eintracht Braunschweig, por até 250 mil euros.

Mas tudo isso ainda é música do futuro, pois, para garantir o acesso na 32ª rodada, os Knappen precisam vencer o jogo em casa contra o Fortuna. E este chega à Veltins Arena com pelo menos um pouco de ímpeto e quer estragar a festa.

O candidato à promoção, que caiu em desgraça antes do início da temporada, luta contra a dramática queda total para a 3ª Divisão e comemorou na última sexta-feira uma vitória em casa por 3 a 1, vital para a sobrevivência, contra o Dynamo Dresden, que está em grande forma (4º lugar na tabela da segunda volta e melhor defesa da 2ª Divisão). Conquistar um ponto no Schalke seria um pequeno bônus na tensa briga contra o rebaixamento, antes dos jogos decisivos contra o SV Elversberg e contra o rival direto em Fürth na última rodada.