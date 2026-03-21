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Luke LittlerGetty
Tim Ursinus

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Medida curiosa por causa de propaganda falsa! O astro do dardo Luke Littler parece estar registrando seu rosto como marca

A fama também tem seu lado negativo: a superestrela do dardo Luke Littler parece estar tomando uma medida drástica e, ao mesmo tempo, curiosa.

Segundo informações do jornal inglês The Guardian, o bicampeão mundial apresentou um pedido ao Instituto de Propriedade Intelectual para registrar sua imagem como marca e, consequentemente, protegê-la.

  • O motivo: assim, Littler poderia impedir que seu rosto fosse usado indevidamente em anúncios, por meio de inteligência artificial ou edição de imagens, sem o seu consentimento. 

    Além disso, o objetivo é impedir a venda de produtos falsificados, cujos fabricantes utilizam indevidamente o rosto de Littler, violando assim os direitos autorais.

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  • Luke LittlerGetty

    Littler assinou o maior contrato da história do dardo

    Nenhum outro jogador de dardos é atualmente tão lucrativo em termos de marketing quanto Littler, razão pela qual o número um do ranking mundial já registrou nos EUA o direito de marca de seu apelido, “The Nuke”. Ainda no início deste ano, logo após conquistar seu segundo título mundial, o jovem de 19 anos fechou o maior contrato da história do esporte com a marca de equipamentos “Target Darts”.

    Segundo informações da agência de notícias britânica PA, o britânico deve receber um total de cerca de 20 milhões de libras (aproximadamente 23 milhões de euros). O contrato tem duração de dez anos e inclui, além de pagamentos fixos, bônus por desempenho e participação nos lucros dos produtos comercializados por Littler.

  • A Littler também faz publicidade para videogames e redes de fast-food

    Littler também faz propaganda de videogames, redes de fast-food e até mesmo de salgadinhos de nozes em saquinhos. Ele é representado pelo próprio Gary Plummer, um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo do dardo.

    Além disso, há uma grande quantidade de prêmios em dinheiro que Littler arrecada. Nos últimos dois anos, ele já ultrapassou a marca de três milhões de euros na Ordem de Mérito. O fim de sua história de sucesso ainda está longe de ser visível. Na última quinta-feira, ele conquistou a segunda vitória da temporada após uma recuperação espetacular na Premier League. 

  • Luke Littler na liderança do dardos: a Ordem de Mérito

    Posição atualNomePrêmio em dinheiro
    1Luke Littler£2.961.000
    2Luke Humphries£1.206.500
    3Gian van Veen£948.250
    4Michael van Gerwen£710.250
    5Jonny Clayton£649.000
    6James Wade£637.250
    7Josh Rock£619.250
    8Gerwyn Price£617.750
    9Stephen Bunting£615.250
    10Gary Anderson£600.250
    • Data: 16 de março de 2026