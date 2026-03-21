Segundo informações do jornal inglês The Guardian, o bicampeão mundial apresentou um pedido ao Instituto de Propriedade Intelectual para registrar sua imagem como marca e, consequentemente, protegê-la.
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Medida curiosa por causa de propaganda falsa! O astro do dardo Luke Littler parece estar registrando seu rosto como marca
O motivo: assim, Littler poderia impedir que seu rosto fosse usado indevidamente em anúncios, por meio de inteligência artificial ou edição de imagens, sem o seu consentimento.
Além disso, o objetivo é impedir a venda de produtos falsificados, cujos fabricantes utilizam indevidamente o rosto de Littler, violando assim os direitos autorais.
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Littler assinou o maior contrato da história do dardo
Nenhum outro jogador de dardos é atualmente tão lucrativo em termos de marketing quanto Littler, razão pela qual o número um do ranking mundial já registrou nos EUA o direito de marca de seu apelido, “The Nuke”. Ainda no início deste ano, logo após conquistar seu segundo título mundial, o jovem de 19 anos fechou o maior contrato da história do esporte com a marca de equipamentos “Target Darts”.
Segundo informações da agência de notícias britânica PA, o britânico deve receber um total de cerca de 20 milhões de libras (aproximadamente 23 milhões de euros). O contrato tem duração de dez anos e inclui, além de pagamentos fixos, bônus por desempenho e participação nos lucros dos produtos comercializados por Littler.
A Littler também faz publicidade para videogames e redes de fast-food
Littler também faz propaganda de videogames, redes de fast-food e até mesmo de salgadinhos de nozes em saquinhos. Ele é representado pelo próprio Gary Plummer, um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo do dardo.
Além disso, há uma grande quantidade de prêmios em dinheiro que Littler arrecada. Nos últimos dois anos, ele já ultrapassou a marca de três milhões de euros na Ordem de Mérito. O fim de sua história de sucesso ainda está longe de ser visível. Na última quinta-feira, ele conquistou a segunda vitória da temporada após uma recuperação espetacular na Premier League.
Luke Littler na liderança do dardos: a Ordem de Mérito
Posição atual Nome Prêmio em dinheiro 1 Luke Littler £2.961.000 2 Luke Humphries £1.206.500 3 Gian van Veen £948.250 4 Michael van Gerwen £710.250 5 Jonny Clayton £649.000 6 James Wade £637.250 7 Josh Rock £619.250 8 Gerwyn Price £617.750 9 Stephen Bunting £615.250 10 Gary Anderson £600.250
- Data: 16 de março de 2026