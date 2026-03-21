Medida curiosa por causa de propaganda falsa! O astro do dardo Luke Littler parece estar registrando seu rosto como marca

Nenhum outro jogador de dardos é atualmente tão lucrativo em termos de marketing quanto Littler, razão pela qual o número um do ranking mundial já registrou nos EUA o direito de marca de seu apelido, “The Nuke”. Ainda no início deste ano, logo após conquistar seu segundo título mundial, o jovem de 19 anos fechou o maior contrato da história do esporte com a marca de equipamentos “Target Darts”.

Segundo informações da agência de notícias britânica PA, o britânico deve receber um total de cerca de 20 milhões de libras (aproximadamente 23 milhões de euros). O contrato tem duração de dez anos e inclui, além de pagamentos fixos, bônus por desempenho e participação nos lucros dos produtos comercializados por Littler.