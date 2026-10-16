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“Me tirem daqui!”: Lenda do Manchester United afirma que Michael Carrick quer deixar Old Trafford com a pressão aumentando após início desastroso de temporada
As dificuldades de Carrick no comando
O treinador de 45 anos impressionou inicialmente durante o período como interino entre janeiro e maio e recebeu um contrato para assumir o cargo em definitivo antes da temporada 2026/27. No entanto, o otimismo inicial desapareceu por completo: o United ocupa a 13ª posição na Premier League após conquistar apenas uma vitória em seis jogos. A equipe tem passado longos períodos das partidas sem conseguir acompanhar o ritmo do jogo.
O United tem um histórico recente de demissões durante a temporada, tendo dispensado Erik ten Hag em outubro de 2024 e Ruben Amorim no início de 2026. Embora a diretoria deva, segundo relatos, dar mais tempo ao atual treinador em vez de tomar medidas radicais imediatas, ela exige uma rápida melhora de desempenho ao longo de uma sequência decisiva de jogos em outubro e no início de novembro.
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Scholes identifica uma saída de Old Trafford
Em participação no podcast The Good, the Bad and the Football, Scholes, ex-companheiro de equipe no United, manifestou preocupação com o que o treinador realmente deseja. O ex-jogador de 51 anos sugeriu que a enorme pressão e os maus resultados talvez já estejam levando o técnico do United a pensar em sair.
“Michael se saiu razoavelmente bem no Middlesbrough com o que tinha à disposição. Acho que o Middlesbrough provavelmente esperava mais, considerando o orçamento que tinha”, observou Scholes, ao questionar o desempenho geral de Carrick como treinador. “Quando olho para Michael, porque o conheço... Michael é um cara legal. Será que uma parte dele está pensando: ‘Quero sair daqui. Quero sair daqui e aceito algum dinheiro’?”
Técnico do Brighton é cotado, mas diretoria leva a culpa
Com a diretoria do Manchester United diante da possibilidade de outra crise no comando técnico, Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, tem sido apontado como uma alternativa. O alemão levou o Brighton ao terceiro lugar após um início de temporada excelente. Ainda assim, Scholes não está convencido de que ele seja a pessoa certa para lidar com a pressão no Manchester United.
“Ele tem feito um ótimo trabalho. Parece ter tudo para dar certo, mas, repito, o Manchester United é diferente”, explicou Scholes. “Você é cobrado toda semana. Se o Brighton não vencesse nenhuma das próximas 10 partidas, ninguém se incomodaria tanto. A vantagem de alguém como Hurzeler sobre Michael é que ele já tem um histórico de trabalho na Premier League.”
O lendário meio-campista voltou então suas críticas aos dirigentes do clube, condenando o ciclo de demissões. Ele acrescentou: “Estamos nessa situação há três anos. Ao que parece, ou pelo que se ouve, eles vão trocar de técnico de novo. Como podemos continuar fazendo isso? Voltamos à estaca zero depois de seis jogos na temporada. Quando vão parar de demitir técnicos e começar a responsabilizar quem está acima, as pessoas que possivelmente contratam os jogadores, as pessoas que apontam o dedo para Michael?”
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Um mês decisivo pela frente para o Manchester United
Carrick agora luta para manter o emprego enquanto o Manchester United atravessa uma fase decisiva da temporada. A diretoria espera uma reviravolta drástica no desempenho da equipe ao longo do próximo mês para justificar a escolha feita no verão e salvar a campanha atual.
Se a equipe continuar apática em campo e não subir na tabela da Premier League, a diretoria pode ser obrigada a agir. No entanto, como destacou Scholes, outra troca de técnico apenas evidenciaria a instabilidade persistente em Old Trafford e colocaria sob maior pressão os dirigentes responsáveis por contratar os jogadores e os técnicos.
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