Com a diretoria do Manchester United diante da possibilidade de outra crise no comando técnico, Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, tem sido apontado como uma alternativa. O alemão levou o Brighton ao terceiro lugar após um início de temporada excelente. Ainda assim, Scholes não está convencido de que ele seja a pessoa certa para lidar com a pressão no Manchester United.

“Ele tem feito um ótimo trabalho. Parece ter tudo para dar certo, mas, repito, o Manchester United é diferente”, explicou Scholes. “Você é cobrado toda semana. Se o Brighton não vencesse nenhuma das próximas 10 partidas, ninguém se incomodaria tanto. A vantagem de alguém como Hurzeler sobre Michael é que ele já tem um histórico de trabalho na Premier League.”

O lendário meio-campista voltou então suas críticas aos dirigentes do clube, condenando o ciclo de demissões. Ele acrescentou: “Estamos nessa situação há três anos. Ao que parece, ou pelo que se ouve, eles vão trocar de técnico de novo. Como podemos continuar fazendo isso? Voltamos à estaca zero depois de seis jogos na temporada. Quando vão parar de demitir técnicos e começar a responsabilizar quem está acima, as pessoas que possivelmente contratam os jogadores, as pessoas que apontam o dedo para Michael?”



